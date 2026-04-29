Καταρρέει το οικονομικό κλίμα στην Ευρωζώνη – Στο χαμηλότερο επίπεδο από την πανδημία
Οικονομία 29 Απριλίου 2026, 17:15

Καταρρέει το οικονομικό κλίμα στην Ευρωζώνη – Στο χαμηλότερο επίπεδο από την πανδημία

Γενικευμένη επιδείνωση στο οικονομικό κλίμα στην ΕΕ και την Ευρωζώνη καταγράφει η Κομισιόν τον Απρίλιο. Εκτινάσσονται οι πληθωριστικές προσδοκίες, βουλιάζουν οι προοπτικές για την απασχόληση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕπιμέλειαΑφροδίτη Τζιαντζή
Λίπος στην κοιλιά: Η άσκηση που μπορεί να βοηθήσει να το «κάψουμε»

Λίπος στην κοιλιά: Η άσκηση που μπορεί να βοηθήσει να το «κάψουμε»

Το οικονομικό κλίμα και οι προσδοκίες για την απασχόληση καταρρέουν στην ΕΕ και στην ευρωζώνη, όπως διαπιστώνει η σημερινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τον Απρίλιο του 2026, ο δείκτης οικονομικού κλίματος (Economic Sentiment Indicator -ESI ) κατέγραψε απότομη πτώση στην ΕΕ (-2,9 στις 93,5 μονάδες) και στην Ευρωζώνη (-3,2 στις 96,2 μονάδες).

Πρόκειται για τα χαμηλότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο του 2020, όταν η οικονομία είχε «παγώσει» από το σοκ της πανδημίας.

Ακόμα μεγαλύτερη ήταν η επιδείνωση των προσδοκιών για την απασχόληση, με τον σχετικό δείκτη να υποχωρεί κατά -4 μονάδες στην ΕΕ και -4,6 στην Ευρωζώνη, στο 93,2 και 91,7 αντίστοιχα.

Σχολιάζοντας τα σημερινά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οικονομολόγος της Oxford Economics Ίαν Σίμονς, κάνει λόγο για γενικευμένη επιδείνωση του κλίματος, σε όλους τους τομείς.

Ο ίδιος χαρακτηρίζει «ζοφερή» την εικόνα των προσδοκιών για την απασχόληση, με τη μηνιαία πτώση να συγκρίνεται μόνο με εκείνες που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Αντίστοιχα, οι έντονες αυξήσεις στις προσδοκίες για την πορεία των τιμών, ενισχύουν τους φόβους ότι η η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με στασιμοπληθωρισμό.

Πού επιδεινώθηκε περισσότερο το οικονομικό κλίμα

Μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών της ΕΕ, ο δείκτης ESI για το οικονομικό κλίμα επιδεινώθηκε σημαντικά στη Γερμανία (-3,9), τη Γαλλία (-3,0), την Ιταλία (-2,8) και την Ολλανδία  (-2,5).

Λιγότερο έντονη ήταν η επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στην Ισπανία (-0,9) και την Πολωνία (-0,8).

Η Ελλάδα βρίσκεται κάπου ενδιάμεσα, με τον Δείκτη Οικονομικού Κλίματος να υποχωρεί κατά -1,1 μονάδα και να διαμορφώνεται στο 105,7.

Βουλιάζει η καταναλωτική εμπιστοσύνη

Το οικονομικό κλίμα στην Ευρωζώνη επιδεινώθηκε κυρίως εξαιτίας της κατακόρυφης πτώσης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης αλλά και των προσδοκιών των διευθυντικών στελεχών στον τομέα των υπηρεσιών και του λιανικού εμπορίου. Η εμπιστοσύνη στον κατασκευαστικό τομέα και τη βιομηχανία παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερή.

Η εμπιστοσύνη στον τομέα των υπηρεσιών μειώθηκε σημαντικά (-3,4), αντανακλώντας τις πιο αρνητικές εκτιμήσεις των διευθυντών και στις τρεις συνιστώσες του δείκτη: την προηγούμενη και την αναμενόμενη ζήτηση και την οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων.

Η απότομη πτώση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών (-4 μονάδες) οφείλεται επίσης στην επιδείνωση και των τεσσάρων συνιστωσών της. Επιδεινώθηκαν οι απόψεις των καταναλωτών σχετικά με την προηγούμενη και τη μελλοντική οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και υποχώρησαν οι προθέσεις για πραγματοποίηση σημαντικών αγορών.

Τη μεγαλύτερη επιδείνωση από όλους τους επί μέρους δείκτες καταναλωτικής εμπιστοσύνης, σημείωσαν οι προσδοκίες των νοικοκυριών για τη γενική οικονομική κατάσταση στη χώρα τους.

Σύννεφα  για την απασχόληση

Ο δείκτης προσδοκιών για την απασχόληση κατέγραψε την τρίτη συνεχόμενη πτώση (-4). Η απότομη πτώση τον Απρίλιο οφείλεται στα μειωμένα σχέδια προσλήψεων των διευθυντικών στελεχών στον τομέα των υπηρεσιών (σημαντική πτώση κατά -4,4), ακολουθούμενα από εκείνα της βιομηχανίας και του λιανικού εμπορίου, ενώ οι προσδοκίες στον κατασκευαστικό τομέα σημείωσαν ελαφρά πτώση.

Οι προσδοκίες των καταναλωτών για την ανεργία, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον κύριο δείκτη, επιδεινώθηκαν σημαντικά (-3,8).

Ένα άλλο σημάδι ότι η δυναμική της απασχόλησης χαμηλώνει ταχύτητα είναι η αύξηση του δείκτη αποθεματοποίησης εργατικού δυναμικού,  όπως αποδίδεται στα επίσημα ευρωπαϊκά έγγραφα ο όρος Labour Hoarding Indicator. Ο συγκεκριμένος δείκτης αυξήθηκε επίσης κατά +0,9 μονάδες στο 10,8%, συνεχίζοντας την ανοδική του τάση από τις αρχές του έτους και ανεβαίνοντας περαιτέρω πάνω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο του 9,6.

Η ΕΚΤ ορίζει την αποθεματοποίηση εργατικού δυναμικού, ως την πρακτική των επιχειρήσεων να διατηρούν πλεονάζον ή υπο-αξιοποιημένο προσωπικό, σε περιόδους μειωμένης ζήτησης ή κερδοφορίας, αντί να προβαίνουν σε απολύσεις. Είναι μια τακτική «συντήρησης δυνάμεων»,  ελπίζοντας σε σύντομη επιστροφή στην κανονικότητα. Ο Δείκτης Αποθεματοποίησης Εργατικού Δυναμικού μετριέται ως το ποσοστό των επιχειρήσεων που διατήρησαν σταθερό τον αριθμό απασχολούμενων, παρά την επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης.

Οι επιχειρήσεις αυξάνουν τις τιμές

Οι προσδοκίες για τις τιμές πώλησης αυξήθηκαν κατακόρυφα σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, ιδίως στη βιομηχανία (+10,7), στο λιανικό εμπόριο (+7,6) και στις κατασκευές (+6,8) και σε μικρότερο βαθμό, στις υπηρεσίες (+2,1).

Πρόκειται για τις εκτιμήσεις των ίδιων των στελεχών των επιχειρήσεων για το πώς θα διαμορφώσουν την τιμολογιακή τους πολιτική, μεταφέροντας μέρη τους αυξημένου κόστους στους πελάτες τους.

Οι προσδοκίες για τις τιμές πώλησης βρίσκονται αρκετά πάνω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο τους και στους τέσσερις επιχειρηματικούς τομείς.

Φουντώνουν οι πληθωριστικές προσδοκίες

Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές εκτιμούν ότι βρίσκονται μπροστά σε ένα νέο πληθωριστικό κύμα. Οι προσδοκίες για την πορεία των τιμών τους επόμενους δώδεκα μήνες αυξήθηκαν απότομα τον Απρίλιο, κατά +5,5 μονάδες, προσθέτοντας στην πολύ απότομη αύξηση του Μαρτίου.

Ειδικά για την Ευρωζώνη, οι προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό εκτινάχθηκαν στο 49,1 από 43,5 τον Μάρτιο. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2022, όταν οι αγορές κλυδωνίζονταν από τις επιπτώσεις της σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας.

Στο ίδιο κλίμα, οι εκτιμήσεις για την εξέλιξη των τιμών κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες αυξήθηκαν σημαντικά (+8,2) και παραμένουν σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Εντείνεται η οικονομική αβεβαιότητα

Ο Δείκτης Οικονομικής Αβεβαιότητας (Economic Uncertainty Index) σημείωσε άνοδο τον Απρίλιο (+2,9 μονάδες σε 22,9). Η αβεβαιότητα των διευθυντικών στελεχών σχετικά με τη μελλοντική επιχειρηματική τους κατάσταση αυξήθηκε απότομα σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Η μεγαλύτερη επιδείνωση του Δείκτη Αβεβαιότητας σημειώνεται στη βιομηχανία, κατά +4,4 μονάδες,  φτάνοντας την υψηλότερη τιμή από τον Ιανουάριο του 2023. Ακολουθούν οι κατασκευές, με +3,4.

Η αβεβαιότητα των καταναλωτών σχετικά με τη μελλοντική οικονομική τους κατάσταση αυξήθηκε επίσης, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2024.

Δείτε την έκθεση της Κομισιόν για το οικνομικό κλίμα και τις προσδοκίες απασχόλησης ΕΔΩ

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μοιράστηκαν τα πρόσημα στην αγορά, χαμηλά ο τζίρος

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μοιράστηκαν τα πρόσημα στην αγορά, χαμηλά ο τζίρος

Vita.gr
Λίπος στην κοιλιά: Η άσκηση που μπορεί να βοηθήσει να το «κάψουμε»

Λίπος στην κοιλιά: Η άσκηση που μπορεί να βοηθήσει να το «κάψουμε»

Κόσμος
Το Ιράν απειλεί με άνευ προηγουμένου στρατιωτική δράση κατά του αποκλεισμού των ΗΠΑ – Το Κογκρέσο «ανακρίνει» τον Χέγκσεθ

Το Ιράν απειλεί με άνευ προηγουμένου στρατιωτική δράση κατά του αποκλεισμού των ΗΠΑ – Το Κογκρέσο «ανακρίνει» τον Χέγκσεθ

Στεγαστική κρίση: Το παράδειγμα για οικονομικά προσιτές κατοικίες – Ένα επιτυχημένο μοντέλο προς μίμηση
Το στεγαστικό 29.04.26

Το παράδειγμα για οικονομικά προσιτές κατοικίες - Ένα επιτυχημένο μοντέλο προς μίμηση

Η στεγαστική κρίση έχει απλωθεί σε όλη την Ευρώπη αποτελώντας ένα από τα πιο φλέγοντα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα. Η ανάγκη για οικονομικά προσιτές κατοικίες απασχολεί σχεδόν το σύνολο της Γηραιάς Ηπείρου. Η Βαρκελώνη επανασχεδιάζει το σύστημα στέγασης της και δίνει μαθήματα προς αξιοποίηση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Τζέσικα Μαν κατέθεσε για 3η φορά κατά του Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν
Εφιάλτης 29.04.26

«Μου φέρθηκε σαν να του ανήκω» - Η Τζέσικα Μαν κατέθεσε για 3η φορά για τον βιασμό της από τον Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν

Ο εφιάλτης για την ηθοποιό Τζέσικα Μαν συνεχίζεται, καθώς για μια ακόμα φορά χρειάστηκε να μιλήσει στο δικαστήριο για τον βιασμό της από τον Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν

Σύνταξη
Καλαμάτα: Αυτοκτονία πίσω από τον θάνατο 44χρονου σε στάβλο – Έξι συλλήψεις για σκηνοθετημένη δολοφονία
Ελλάδα 29.04.26

Καλαμάτα: Αυτοκτονία πίσω από τον θάνατο 44χρονου σε στάβλο – Έξι συλλήψεις για σκηνοθετημένη δολοφονία

Η εύρεση του όπλου το απόγευμα της Τετάρτης, κοντά στον στάβλο στην Καλαμάτα, αποδεικνύει ότι είχε σκηνοθετηθεί ο χώρος έτσι ώστε να αποπροσανατολίσει τις Αρχές

Σύνταξη
Κ. Αρβανίτης: Η Δημοκρατία νίκησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια η έκθεση για το Κράτος Δικαίου
Στρασβούργο 29.04.26

Κ. Αρβανίτης: Η Δημοκρατία νίκησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Υπερψηφίστηκε η έκθεση για το Κράτος Δικαίου

Η έκθεση για το Κράτος Δικαίου στην Ευρώπη, με εισηγητή τον αντιπρόεδρο της LEFT Κώστα Αρβανίτη, «πέρασε» από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου με μεγάλη πλειοψηφία κόντρα «στις μικροπολιτικές λογικές και στις εθνικές σκοπιμότητες».

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκανε διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες στα νότια προάστια της Αττικής
Ελλάδα 29.04.26

Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκανε διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες στα νότια προάστια της Αττικής

Ταυτοποιήθηκαν 3 αλλοδαποί, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης οι 2 εκ των οποίων είναι ήδη έγκλειστοι σε Σωφρονιστικό Κατάστημα για παρόμοια αδικήματα, - Ο τρίτος αναζητείται έπειτα και από παραβίαση περιοριστικών όρων

Σύνταξη
Η επιχείρηση κατευνασμού από το Μαξίμου πέφτει στο κενό – Αιχμές Μπαραλιάκου για το «επιτελικό κράτος»
Κλυδωνισμοί 29.04.26

Η επιχείρηση κατευνασμού από το Μαξίμου πέφτει στο κενό – Αιχμές Μπαραλιάκου για το «επιτελικό κράτος»

Νέο μήνυμα του πρωθυπουργού στο υπουργικό μετά τους κεραυνούς των πέντε «γαλάζιων» βουλευτών κατά του «επιτελικού κράτους» και νέα αιχμηρή παρέμβαση του «γαλάζιου» Μπαραλιάκου με αποδέκτη τον Άκη Σκέρτσο και τους «μπλε φακέλους» του Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο δικός του ο δρόμος
On Field 29.04.26

Ο δικός του ο δρόμος

Ο Κόρι Τζόσεφ άκουσε πολλά, αλλά κατάφερε να μην επηρεαστεί και τώρα φτιάχνει νέο «μονοπάτι» στο πλάνο του Γιώργου Μπαρτζώκα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπιενάλε: Εκτός βραβείων οι καλλιτέχνες από χώρες που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου – «Προπαγάνδα» βλέπει το Ισραήλ
Τέχνη & πολιτική 29.04.26

Μπιενάλε: Εκτός βραβείων οι καλλιτέχνες από χώρες που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου – «Προπαγάνδα» βλέπει το Ισραήλ

Η απόφαση της επιτροπής της Μπιενάλε να αποκλείσει από βραβεία χώρες «των οποίων οι ηγέτες διώκονται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» προκαλεί έντονες αντιδράσεις από το Ισραήλ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Θεσσαλονίκη: Έφοδος της ΟΠΚΕ στην πολυκατοικία του 20χρονου που πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι
Ελλάδα 29.04.26

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Έφοδος της ΟΠΚΕ στην πολυκατοικία του 20χρονου που πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι

Στο σημείο βρίσκονται ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας

Σύνταξη
Σοκάρει η κόρη του 89χρονου: «Για μένα ήταν ένας ξένος – Σπαταλούσε πολλά λεφτά σε μάγια»
Ελλάδα 29.04.26

Σοκάρει η κόρη του 89χρονου: «Για μένα ήταν ένας ξένος – Σπαταλούσε πολλά λεφτά σε μάγια»

«Εμένα προσωπικά, μου είχε πει ότι τον κυνηγάνε δαίμονες, ότι πάνε τη νύχτα και τον ξυπνάνε και τον χτυπάνε και τον δένουν κάτω και δεν μπορεί να κουνηθεί» αναφέρει η κόρη του 89χρονου

Σύνταξη
Ινδία: Ξέθαψε την αδερφή του και πήγε τον σκελετό της στην τράπεζα για να αποδείξει ότι είχε πεθάνει
Ινδία 29.04.26

Ξέθαψε την αδερφή του και πήγε τον σκελετό της στην... τράπεζα για να αποδείξει ότι είχε πεθάνει

Άνδρας στην Ινδία μετέφερε τον σκελετό της αδελφής του σε τράπεζα για να κάνει ανάληψη χρημάτων - Τα πλάνα που περπατά στους δρόμους με τον σκελετό κάνουν τον γύρο του διαδικτύου

Σύνταξη
ΚΚΕ: «Ναι»στην πρόταση για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής
Πολιτική Γραμματεία 29.04.26

«Ναι» από το ΚΚΕ στην πρόταση για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής

«Βολική» για την κυβέρνηση η απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου λέει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Αυτονόητη η στήριξη της πρότασης για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής.

Σύνταξη
Νέες εικόνες μετά την ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης στο «Νήσος Σάμος» – Γεμάτο σκουπίδια και νερά
Ελλάδα 29.04.26

Νέες εικόνες μετά την ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης στο «Νήσος Σάμος» – Γεμάτο σκουπίδια και νερά

Πεταμένα μπουκάλια νερού, βρεμένα ρούχα, χαρτιά και φαγητά στο πάτωμα, έχουν κατακλύσει τους κοινόχρηστους χώρους του πλοίο σύμφωνα με νέο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Σύνταξη
Όταν ο 89χρονος πήγε στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου – «Η ημέρα πρέπει να είναι συννεφιασμένη»
Ελλάδα 29.04.26

«Η ημέρα πρέπει να είναι συννεφιασμένη» - Όταν ο 89χρονος πήγε στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου

Ο 89χρονος παραμένει κρατούμενος μέχρι την απολογία του την Πέμπτη, οπότε και θα αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση - Σε βάρος του ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για βαρύτατα αδικήματα

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Θα καταθέσουμε αίτημα εξεταστικής για τις υποκλοπές – Θα καλέσουμε Γεωργιάδη, Χατζηδάκη και Δένδια
Πολιτική 29.04.26

Τσουκαλάς: Θα καταθέσουμε αίτημα εξεταστικής για τις υποκλοπές – Θα καλέσουμε Γεωργιάδη, Χατζηδάκη και Δένδια

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε στις επόμενες κινήσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών και το αίτημα για εξεταστική που αναμένεται να καταθέσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Σύνταξη
ΕΦΚΑ: «Είδαμε τα αίματα, φεύγαμε αριστερά και δεξιά για να σωθούμε» – Μαρτυρία για την επίθεση από τον 89χρονο
Από τον 89χρονο 29.04.26

«Είδαμε τα αίματα, φεύγαμε αριστερά και δεξιά για να σωθούμε» - Συγκλονιστική μαρτυρία για την επίθεση στον ΕΦΚΑ

Η εργαζόμενη καταγγέλλει την παντελή έλλειψη ουσιαστικών μέτρων ασφαλείας, γεγονός που επέτρεψε στον 89χρονο να μπει οπλισμένος στο κτίριο του ΕΦΚΑ

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

