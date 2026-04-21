Οxford Economics: Η αγορά εργασίας της Ευρωζώνης θα αντέξει, αλλά το τίμημα θα είναι επώδυνο
Οικονομία 21 Απριλίου 2026, 18:35

Οxford Economics: Η αγορά εργασίας της Ευρωζώνης θα αντέξει, αλλά το τίμημα θα είναι επώδυνο

Νέα ανάλυση της Οxford Economics εξηγεί γιατί η αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη, θα αντέξει το ενεργειακό σοκ, αλλά με ένα επώδυνο τίμημα: Μείωση των πραγματικών μισθών και πάγωμα των προσλήψεων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Μισογεμάτο βλέπει το ποτήρι για την αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη πρόσφατη ανάλυση του συμβουλευτικού οίκου Οxford Economics. Τα καλά νέα είναι ότι το ενεργειακό σοκ, που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δεν φαίνεται προς το παρόν να απειλεί μαζικά θέσεις εργασίας.

Τα κακά νέα είναι ότι η δυναμική νέων προσλήψεων, η οποία έχει ήδη ψυχρανθεί, μπορεί σχεδόν να «παγώσει». Η μειωμένη  ζήτηση και η αβεβαιότητα, θα κάνουν ακόμα πιο διστακτικές τις επιχειρήσεις, που δεν θα προσλαμβάνουν, αλλά ούτε θα απολύουν.

Τα χειρότερα νέα αφορούν –άλλη μια φορά- την τσέπη των εργαζομένων. Μπορεί να μη χάσουν  τη δουλειά τους, αλλά θα δουν την αγοραστική τους δύναμη να συρρικνώνεται. Όπως συνέβη στην προηγούμενη ενεργειακή κρίση του 2022, οι επιχειρήσεις είναι πιθανότερο να μετακυλήσουν τα αυξημένα κόστη στις τιμές, με μεγαλύτερη ταχύτητα από την προσαρμογή των αποδοχών. Ως αποτέλεσμα, οι πραγματικοί μισθοί μειώνονται.

αγορά εργασίας

Το ΑΕΠ αναμένεται να επηρεαστεί περισσότερο από τον πόλεμο, από ό,τι η απαχόληση – πηγή: Oxford Economics

Το κακό σενάριο

Υπάρχει όμως και το απευκταίο σενάριο. Ένα πιο επίμονο και παρατεταμένο σοκ, αναπόφευκτα θα προκαλέσει μεγαλύτερους κραδασμούς στην αγορά εργασίας.

Καθώς οι επιχειρήσεις αντιμετώπιζαν και πριν την κρίση σχετικά αδύναμη κερδοφορία, είναι λιγότερο πιθανό να αλλάξουν ρότα, από τη διατήρηση του εργατικού δυναμικού στις περικοπές θέσεων εργασίας. Όμως οι τομείς που είναι πιο εκτεθειμένοι στη μείωση της καταναλωτικής ζήτησης, θα είναι πιο ευάλωτοι – με χαρακτηριστικό παράδειγμα την αυτοκινητοβιομηχανία.

αγορά εργασίας

Ακόμα και αν η κρίση ξεπεραστεί σύντομα, οι προοπτικές της απασχόλησης δεν αναμένεται να βελτιωθούν.

Ανάπτυξη, χωρίς αύξηση της απασχόλησης

Το κερασάκι στην τούρτα των προβλέψεων είναι ότι ακόμα και αν το ενεργειακό σοκ ξεπεραστεί σύντομα και η ευρωπαϊκή οικονομία επιστρέψει σε τροχιά ανάκαμψης, η αγορά εργασίας δεν αναμένεται να ευνοηθεί ιδιαίτερα.
Η μειωμένη κερδοφορία σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα ανταποκριθούν στην ανάκαμψη της ζήτησης αυξάνοντας την παραγωγικότητα και τις ώρες εργασίας, αντί να αυξήσουν ουσιαστικά το προσωπικό τους. Οι δημογραφικές μεταβολές που βρίσκονται σε εξέλιξη αποτελούν επίσης ένα αυξανόμενο διαρθρωτικό εμπόδιο.

αγορά εργασίας

Η ανεργία στην ΕΕ δεν αναμένεται να αυξηθεί παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή. Εξαίρεση (με κόκκινη γραμμή) ένας παρατεταμένος πόλεμος στο Ιράν.

 Δεν θα χαθούν (ακόμα) δουλειές

Η ανεργία στην Ευρωζώνη βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό, στο 6,3% στις αρχές του 2026.
Ωστόσο, η αγορά εργασίας είναι σαφώς πιο «χαλαρή» σε σχέση με το 2022. Οι κενές θέσεις εργασίας έχουν μειωθεί, οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού έχουν υποχωρήσει και οι επιχειρήσεις δεν «αποθηκεύουν» εργαζομένους όπως έκαναν τότε.

Η «αποθήκευση» ή «αποθεματοποίηση» εργατικού δυναμικού (labour hoarding) είναι μια επιχειρηματική πρακτική που εφαρμόζεται συνήθως σε περιόδους επιβράδυνσης της παραγωγικής δραστηριότητας. Σημαίνει ότι ένα μέρος του προσωπικού υπο-αξιοποιείται, αλλά δεν απολύεται προς το παρόν. Η αιτία είναι ότι οι απολύσεις και οι νέες προσλήψεις κοστίζουν σε χρόνο και χρήμα (αποζημιώσεις, αναζήτηση ταλέντων, επανεκπαίδευση κ.λπ). Γι’ αυτό οι επιχειρήσεις προτιμούν να βάλουν προσωρινά στον «πάγκο» κάποιους εργαζόμενους, ακόμα και με μείωση ωρών εργασίας, παρά να προχωρήσουν σε μαζικές περικοπές.

αγορά εργασίας

Οι νέες αγγελίες εργασίας στην πλατφόρμα Ιndeed βαίνουν μειούμενες

Δεν απολύω, δεν προσλαμβάνω

Αντί να απολύσουν κόσμο, οι εταιρείες αναμένεται να παγώσουν τις νέες προσλήψεις. Ήδη πριν το ξέσπασμα της σύγκρουσης, οι προσλήψεις βρίσκονταν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Τώρα, αναμένεται να επιβραδυνθούν ακόμα περισσότερο, χωρίς όμως να καταρρεύσουν. Τα στοιχεία από αγγελίες εργασίας στο Indeed το επιβεβαιώνουν: η πτώση υπάρχει, αλλά δεν είναι απότομη.

Τι προβλέπεται στην αγορά εργασίας

Η Oxford Economics προβλέπει ότι η απασχόληση θα αυξηθεί με ρυθμό κάτω από 0,1% ανά τρίμηνο το 2026 — τον πιο αργό από το 2013. Παρ ’όλα αυτά δεν αναμένεται αισθητή αύξηση του ποσοστού ανεργίας. Αυτή η ισορροπία του τρόμου, αποδεικνύει σύμφωνα με τους οικονομολόγους, ότι έχει μειωθεί σημαντικά ο ρυθμός δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας που απαιτείται για να σταθεροποιηθεί το ποσοστό ανεργίας.

Η ανεργία παραμένει σταθερή, όχι επειδή υπάρχουν «πολλές και καλές δουλειές», αλλά επειδή επιβραδύνεται η αύξηση προσφοράς εργατικού δυναμικού, λόγω των δημογραφικών αλλαγών.

Τα περιθώρια κέρδους των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, μετά την εκτόξευση την περίοδο της πληθωριστικής κρίσης, έχουν υποχωρήσει

Οι εργαζόμενοι θα πληρώσουν το τίμημα

Η ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας δεν σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα αναλάβουν το μεγαλύτερο μέρος του κόστους που θα προκύψει από τη σύγκρουση με το Ιράν. Ειδικά καθώς τα περιθώρια κέρδους τους βρίσκονται ήδη σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα (με εξαίρεση την πρείοδο της πανδημίας).

Αντίθετα, σύμφωνα με την ανάλυση της Οxford Economics, οι επιχειρήσεις θα καταφύγουν σε μια πιο επιθετική εκδοχή του σχεδίου δράσης για την περίοδο 2022-2023. Δηλαδή θα φροντίσουν να περιορίσουν το μισθολογικό τους κόστος ενόψει της επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας, χωρίς να προχωρήσουν σε μαζικές απολύσεις.

Μείωση ωρών εργασίας

Η μείωση των ωρών εργασίας θα είναι η πρώτη μεταβλητή προσαρμογής. Οι ώρες εργασίας σημείωσαν μια μικρή ανάκαμψη από το χαμηλό επίπεδο των προηγούμενων τριμήνων, παρέχοντας κάποιο μαξιλάρι για την προσαρμογή στη μειωμένη δραστηριότητα.
Η δεύτερη «μεταβλητή προσαρμογής», όπως την αποκαλούν οι οικονομολόγοι, θα είναι οι πραγματικοί μισθοί.

Πρόσφατη μελέτη της ΕΚΤ, δείχνει ότι οι χαμηλότεροι πραγματικοί μισθοί έπαιξαν κομβικό ρόλο στην ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας το 2022. Σύμφωνα με τη σχετική έρευνα, η πτώση των πραγματικών μισθών αντιστάθμισε εν μέρει τον αντίκτυπο της ισχυρής απασχόλησης στα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, το μισθολογικό κόστος κινήθηκε σε γενικές γραμμές παράλληλα με την οικονομική δραστηριότητα σε πραγματικούς όρους, ακόμη και ενώ οι πραγματικοί μισθοί μειώνονταν.

αγορά εργασίας

Οι πραγματικοί μισθοί (με κόκκινο) έκαναν «βουτιά» την περίοδο της ενεργειακής κρίσης του 2022. Θα γίνει το ίδιο και τώρα;

Μείωση πραγματικών μισθών

Η επιχειρηματική συνταγή «τα κέρδη δικά μας, οι ζημιές (στους μισθούς) δικές σας», θα επαναληφθεί και τώρα. Η Oxford Economics παρουσιάζει το συγκεκριμένο σενάριο ως «το μη χείρον βέλτιστον». Οι απολύσεις κλονίζουν περισσότερο την καταναλωτική εμπιστοσύνη από ό,τι η μείωση μισθών. Άρα, η αναμενόμενη προσαρμογή μέσω μισθών — αν και επώδυνη — είναι λιγότερο καταστροφική για την κατανάλωση.

Ποιοι κλάδοι κινδυνεύουν περισσότερο;

H αυτοκινητοβιομηχανία ξεχωρίζει ως ο πιο ευάλωτος κλάδος. Αντιμετωπίζει ήδη ισχυρό ανταγωνισμό από κινεζικές εταιρείες, ενώ η άνοδος των τιμών καυσίμων χτυπά ακριβώς εκεί που πονά — στη ζήτηση για αυτοκίνητα. Εστιατόρια, ξενοδοχεία και λιανικό εμπόριο επίσης κινδυνεύουν, καθώς οι καταναλωτές περικόπτουν τις ελαστικές δαπάνες τους.
Κλάδοι όπως τα διυλιστήρια και η αλουμινοβιομηχανία ενδέχεται να ωφεληθούν έμμεσα από τις διαταραχές στη Μέση Ανατολή. Αντίθετα, η βιομηχανία γυαλιού, τσιμέντου και χαρτιού αναμένεται να υποστεί σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας.

Τι γίνεται αν η κρίση παραταθεί;

Εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν. Το βασικό σενάριο προβλέπει ότι η κρίση θα είναι σύντομη — με την κυκλοφορία στον Κόλπο να αποκαθίσταται από τον Μάιο και τις τιμές πετρελαίου να υποχωρούν το τρίτο τρίμηνο του 2026. Αν όμως τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν αποκλεισμένα για έξι μήνες, η ανεργία θα μπορούσε να φτάσει κοντά στο 7%.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μοιρασμένο ταμπλό με χαμηλό τζίρο στο ΧΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μοιρασμένο ταμπλό με χαμηλό τζίρο στο ΧΑ

Vita.gr
Πώς η θεωρία “Broaden and Build” μπορεί να ενισχύσει τη θετική σκέψη;

Πώς η θεωρία “Broaden and Build” μπορεί να ενισχύσει τη θετική σκέψη;

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Βήμα βήμα η διαδικασία
Οικονομικές Ειδήσεις 21.04.26

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Βήμα βήμα η διαδικασία

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός 2026» πραγματοποιείται σύμφωνα με τον προγραμματισμό, με σταδιακή πρόσβαση των δικαιούχων ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή εξυπηρέτηση των πολιτών.

ΙΕΛΚΑ: Ο αντίκτυπος του πολέμου στον Περσικό στην καταναλωτική συμπεριφορά – Θυμός, φόβος, άγχος και συγκράτηση αγορών
Έρευνα ΙΕΛΚΑ 21.04.26

Ο αντίκτυπος του πολέμου στον Περσικό στην καταναλωτική συμπεριφορά - Θυμός, φόβος, άγχος και συγκράτηση αγορών

Έρευνα του ΙΕΛΚΑ καταγράφει πώς επιδρούν οι τρέχουσες γεωπολιτικές κρίσεις στη συμπεριφορά των καταναλωτών - Έξι στους δέκα αναβάλουν αγορές, τέσσερις στους δέκα τις μειώνουν

Σύνταξη
New York Times: Κανένα έθνος δεν γλιτώνει από αυτόν τον πόλεμο – Φόβοι για «φαινόμενο-ντόμινο»
Διεθνής Οικονομία 21.04.26

Κανένα έθνος δεν γλιτώνει από αυτόν τον πόλεμο - Φόβοι για «φαινόμενο-ντόμινο»

Από την Αμερική, μέχρι τις πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες και τις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς όπως η Βραζιλία και η Κίνα, κανένα έθνος δεν θα αφήσει ανεπηρέαστο ο πόλεμος

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μάλτα: H χώρα της Ευρώπης που η βενζίνη είναι πάντα φθηνή – Δεν οφείλεται σε κάποιο «μαγικό»
Το «θαύμα» στις αντλίες 21.04.26

H χώρα της Ευρώπης που η βενζίνη είναι πάντα φθηνή - Δεν οφείλεται σε κάποιο «μαγικό»

Οι τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο έχουν αυξηθεί σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη εξαιτίας της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Παρά τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστέκεται στην αύξηση των τιμών και το κάνει εδώ και χρόνια.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Εξπρές επιστροφές φόρου κάθε εβδομάδα
Οικονομία 21.04.26

Εξπρές επιστροφές φόρου κάθε εβδομάδα

Με έξτρα φόρο ένας στους τέσσερις που έχει καταθέσει δήλωση - Με επιστροφή φόρου σχεδόν τέσσερις στους δέκα - Ενας στους τρεις υπέβαλε τη δήλωσή του

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Οδικός χάρτης για τα αγροτικά οικόπεδα – Πώς θα χτίσετε κτίσµα σε χώρο µικρότερο από 4 στρέµµατα
Οικονομία 20.04.26

Οδικός χάρτης για τα αγροτικά οικόπεδα – Πώς θα χτίσετε κτίσµα σε χώρο µικρότερο από 4 στρέµµατα

Ολα όσα πρέπει να γνωρίζουν τόσο οι αγρότες όσο και οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων σε 10 ερωτήσεις - απαντήσεις, με όλες τις πληροφορίες για το ισχύον πολεοδομικό πλαίσιο στην εκτός σχεδίου δόμηση αποθηκών

Προκόπης Γιόγιακας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Ολυμπιακός 23-34: Εύκολη πρόκριση στους τελικούς οι «ερυθρόλευκοι»
Άλλα Αθλήματα 21.04.26

Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Ολυμπιακός 23-34: Εύκολη πρόκριση στους τελικούς οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε απόλυτα στον δεύτερο ημιτελικό των πλέι οφ, απέκτησε μεγάλες διαφορές (8-14, 19-29) και πέρασε με χαρακτηριστική άνεση από την έδρα του Ιωνικού, κάνοντας το 2-0 στη σειρά.

Σύνταξη
Το κλαμπ Amnesia στην Ίμπιζα έγινε 50, αλλά το «Λευκό Νησί» των Βαλεαρίδων έχασε τη μαγεία
End of an era 21.04.26

Το κλαμπ Amnesia στην Ίμπιζα έγινε 50, αλλά το «Λευκό Νησί» των Βαλεαρίδων έχασε τη μαγεία

Το ντοκιμαντέρ της Zara McDermott «Ibiza: Secrets Of The Party Island» προβλήθηκε στο BBC, το 2024, με το σλόγκαν «Χρήματα, υπερβολή, πολυτέλεια – καθώς οι διάσημοι συγκεντρώνονται για να περάσουν καλά, μήπως το πάρτι τελειώνει;».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σοκαρισμένη η Μελόνι για τα υπέρογκα νοσήλια σε τραυματίες του Κραν Μοντανά- «Ζήτησαν 70.000 ευρώ για λίγες ώρες»
Κόσμος 21.04.26

Σοκαρισμένη η Μελόνι για τα υπέρογκα νοσήλια σε τραυματίες του Κραν Μοντανά- «Ζήτησαν 70.000 ευρώ για λίγες ώρες»

Η Μελόνι ανέθεσε στον Ιταλό πρεσβευτή στη Βέρνη να επιληφθεί του θέματος για να βεβαιωθεί ότι οι ελβετικές αρχές θα τηρήσουν τις υποσχέσεις τους ότι η Ελβετία θα πληρώσει τους λογαριασμούς

Σύνταξη
Οι δικηγόροι «στηρίζουν» την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Καταδικαστέα οποιαδήποτε προσπάθεια υποβάθμισης του ρόλου τους»
Ελλάδα 21.04.26

Οι δικηγόροι «στηρίζουν» την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Καταδικαστέα οποιαδήποτε προσπάθεια υποβάθμισης του ρόλου τους»

Η Ολομέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων καταδικάζει κάθε προσπάθεια παρέμβασης ή υποβάθμισης του έργου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
NBA: Ο νέος ιδιοκτήτης των Μπλέιζερς κάνει τέτοιες περικοπές που θα ζήλευε ακόμη και ο… Σκρουτζ!
Μπάσκετ 21.04.26

Ο νέος ιδιοκτήτης των Μπλέιζερς κάνει τέτοιες περικοπές που θα ζήλευε ακόμη και ο... Σκρουτζ!

Αυστηρές περικοπές από τον νέο ιδιοκτήτη των Μπλείζερς που απαιτεί νωρίτερα τσεκ άουτ από ξενοδοχεία, μικρά συμβόλαια στους προπονητές, ενώ απαγόρευσε ακόμη και τα δωρεάν μπλουζάκια για τους οπαδούς!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο αγωγός Ντρούζμπα θα επαναλειτουργήσει – Μόλις ήρε το βέτο ο Όρμπαν για το δάνειο
Ενεργειακή διπλωματία 21.04.26

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο αγωγός Ντρούζμπα θα επαναλειτουργήσει – Μόλις ήρε το βέτο ο Όρμπαν για το δάνειο

Ο αγωγός υπέστη ζημιές, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και οι Ουγγαρία και Σλοβακία είχαν κατηγορήσει το Κίεβο ότι καθυστερούσε την επιδιόρθωσή του. Απέδιδαν στην Ουκρανία εκβιασμό, ώστε να εξασφαλίσει την ένταξή της στην ΕΕ.

Σύνταξη
Greece Tax Evasion Soars, Auto Repair Shops Lead
English edition 21.04.26

Greece Tax Evasion Soars, Auto Repair Shops Lead

Nearly one in three businesses audited in 2025 were found violating tax rules, with car repair services topping the list as authorities impose billions in fines and hundreds of shutdowns

Σύνταξη
Κεφαλονιά: «Έχασα τη ζωή μου όλη, είχαν σχέδιο να την εξαφανίσουν, να πάθουν ότι της έκαναν» – Συγκλονίζει η μητέρα της Μυρτούς
Ελλάδα 21.04.26

Κεφαλονιά: «Έχασα τη ζωή μου όλη, είχαν σχέδιο να την εξαφανίσουν, να πάθουν ότι της έκαναν» – Συγκλονίζει η μητέρα της Μυρτούς

Μία εβδομάδα μετά το θάνατο της 19χρονης, η μητέρα της ζητά δικαιοσύνη για τον άδικο χαμό της κόρης της - Τι λέει ο 66χρονος που έστειλε χρήματα στη Μυρτώ

Σύνταξη
Το Netflix ενδιαφέρεται να κάνει τη ζωή του Σέρχιο Κόκε ταινία
Ποδόσφαιρο 21.04.26

Το Netflix ενδιαφέρεται να κάνει τη ζωή του Σέρχιο Κόκε ταινία

Ο Σέρχιο Κόκε, μίλησε για πρώτη φορά με την αποφυλάκιση του και αναφέρθηκε στη ζωή του, το ποδόσφαιρο, αλλά και στη φυλακή στην οποία κατέληξε για υπόθεση ναρκωτικών. Επίσης αποκάλυψε ότι Netflix ενδιαφέρεται να κάνει την ιστορία του ου ταινία.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η διπλωματία Τραμπ περιλαμβάνει πολύ Truth Social – Βομβαρδισμός αναρτήσεων με την εκεχειρία να λήγει
Πόλεμος στο Ιράν 21.04.26

Η διπλωματία Τραμπ περιλαμβάνει πολύ Truth Social – Βομβαρδισμός αναρτήσεων με την εκεχειρία να λήγει

Από την ώρα που ξύπνησε, ο Τραμπ με αναρτήσεις και δηλώσεις του τύπου «καρότο και μαστίγιο» προσπαθεί να σύρει το Ιράν στη δική του συμφωνία. Κάνει το αντίθετο από αυτό που τον συμβουλεύουν οι επιτελείς του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Aldeas – Πρεμιέρα στην Αγία Έδρα για την τελευταία εξομολόγηση του Πάπα Φραγκίσκου στον Μάρτιν Σκορσέζε
The Good Life 21.04.26

Aldeas – Πρεμιέρα στην Αγία Έδρα για την τελευταία εξομολόγηση του Πάπα Φραγκίσκου στον Μάρτιν Σκορσέζε

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, το Βατικανό φιλοξενεί την παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του Μάρτιν Σκορσέζε για τον Πάπα Φραγκίσκο, τιμώντας τη συμπλήρωση ενός έτους από την εκδημία του εμβληματικού Ποντίφικα

Σύνταξη
Το σχέδιο για να επιβάλλουν τον Λανουά
On Field 21.04.26

Το σχέδιο για να επιβάλλουν τον Λανουά

Αρχικά, έβαλαν μπροστά τους διαιτητές και τους βοηθούς της Super League, όμως αν και η ΕΠΟ θα πιέσει, η αρμοδιότητα ανήκει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Βάιος Μπαλάφας
Κεφαλονιά: Η μαύρη περούκα και τα μηνύματα που αντάλλαξε η Μυρτώ με τον σύντροφό της λίγες ώρες πριν πεθάνει – Νέες αποκαλύψεις
Ελλάδα 21.04.26

Κεφαλονιά: Η μαύρη περούκα και τα μηνύματα που αντάλλαξε η Μυρτώ με τον σύντροφό της λίγες ώρες πριν πεθάνει – Νέες αποκαλύψεις

Η Μυρτώ ενώ βρισκόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου με τον 23χρονο φίλο της είχε συνομιλία μέσω μηνυμάτων με τον σύντροφό της και τα στοιχεία που προκύπτουν αποκαλύπτουν νέα δεδομένα για την υπόθεση

Σύνταξη
Μπλόκο του ΣτΕ στην επέκταση ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην παραλία Μύτακας της Μήλου
Ελλάδα 21.04.26

Μπλόκο του ΣτΕ στην επέκταση ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην παραλία Μύτακας της Μήλου

Είναι η δεύτερη φορά που το ΣτΕ παγώνει προσωρινά τα έργα καθώς και τον περασμένο Ιανουάριο, με προσωρινή διαταγή του προέδρου του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ Χρήστου Ντουχάνη  είχαν σταματήσει  οι οικοδομικές εργασίες για το συγκεκριμένο ξενοδοχείο στη Μήλο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΗΠΑ: Δέκα εξαφανίσεις επιστημόνων έβαλαν φωτιά στο διαδίκτυο – Εργάζονταν σε πυρηνικές και κρίσιμες υπηρεσίες
Φήμες και πραγματικότητα 21.04.26

ΗΠΑ: Δέκα εξαφανίσεις επιστημόνων έβαλαν φωτιά στο διαδίκτυο – Εργάζονταν σε πυρηνικές και κρίσιμες υπηρεσίες

Έρευνα έχει ξεκινήσει το FBI για τους θανάτους ή τις εξαφανίσεις επιστημόνων που εργάζονταν σε μυστικά κυβερνητικά εργαστήρια τα τελευταία χρόνια. Αυτό που εξετάζεται κυρίως είναι αν έχουν σημεία σύνδεσης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οργή – Ο ιστότοπος που συνδέεται με τον ομαδικό βιασμό της Ζιζέλ Πελικό «επανήλθε»
Coco.gg 21.04.26

Οργή - Ο ιστότοπος που συνδέεται με τον ομαδικό βιασμό της Ζιζέλ Πελικό «επανήλθε»

Ο ιστότοπος «Coco», τον οποίο χρησιμοποίησε ο σύζυγος της Πελικό, Ντομινίκ, για να στρατολογήσει άνδρες που θα σοδομούσαν στη γυναίκα του, μέσα στο σπίτι τους, «επανήλθε», προκαλώντας την οργή ακτιβιστών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Αθήνα και Αττική πνίγονται από το κυκλοφοριακό, αλλά η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η Γραμμή 4 του Μετρό
Επικαιρότητα 21.04.26

ΠΑΣΟΚ: Αθήνα και Αττική πνίγονται από το κυκλοφοριακό, αλλά η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η Γραμμή 4 του Μετρό

Ερώτηση στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσαν οι βουλευτές Αττικής του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως οι συνέπειες των καθυστερήσεων δεν επηρεάζουν μόνο την καθημερινότητα των κατοίκων του κέντρου της Αθήνας, αλλά ναρκοθετούν και τον σχεδιασμό για τις επόμενες φάσεις του έργου

Σύνταξη
Χάρβαρντ και Έπσταϊν: Το δίκτυο σχέσεων που άντεξε και μετά την καταδίκη του μαστροπού ανηλίκων
Περί αριστείας 21.04.26

Χάρβαρντ και Έπσταϊν: Το δίκτυο σχέσεων που άντεξε και μετά την καταδίκη του μαστροπού ανηλίκων

Έγγραφα αποκαλύπτουν πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν διατήρησε στενούς δεσμούς με κορυφαίους ακαδημαϊκούς του Χάρβαρντ, ακόμη και μετά τη φυλάκισή του, εκθέτοντας τα κενά στην έρευνα του πανεπιστημίου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

