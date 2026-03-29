Αγορά εργασίας: Μειώνονται οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού – Λιγότερες προσλήψεις
Οικονομία 29 Μαρτίου 2026, 08:00

Αγορά εργασίας: Μειώνονται οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού – Λιγότερες προσλήψεις

Οι οικονομολόγοι της Κομισιόν προειδοποιούν ότι η αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη βρίσκεται σε σημείο καμπής. Ενώ η ανεργία παραμένει χαμηλή, έχουν μειωθεί οι κενές θέσεις αλλά και οι νέες προσλήψεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕπιμέλειαΑφροδίτη Τζιαντζή
Vita.gr
Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Spotlight

Μολονότι οι επίσημοι δείκτες της ανεργίας στην Ευρωζώνη κινούνται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, οι οικονομολόγοι της Κομισιόν προειδοποιούν ότι κάτι αλλάζει στην αγορά εργασίας – όχι προς το καλύτερο.

Νέα ανάλυση, που συνυπογράφει ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνιστά προσοχή στα σημάδια επιβράδυνσης στη δυναμική της απασχόλησης. Καταρχάς έχουμε μείωση των κενών θέσεων εργασίας. Οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού έχουν επιστρέψει στα προ-πανδημίας επίπεδα

Παράλληλα έχουμε κάμψη στο ρυθμό νέων προσλήψεων, ιδίως για όσους έχουν «αδύναμη σύνδεση με την αγορά εργασίας». Ο όρος αναφέρεται σε άτομα που είτε είναι μακροχρόνια άνεργοι ή αποθαρρημένοι και παύουν να ψάχνουν για δουλειά.

Νέα σοκ

Μέχρι στιγμής η χαλάρωση στην αγορά εργασίας δεν έχει μεταφραστεί σε υψηλότερα ποσοστά ανεργίας. Όμως πληθαίνουν τα σημάδια ότι πλησιάζουμε σε σημείο καμπής. Το πώς θα κινηθεί η αγορά εργασίας εξαρτάται και από τα νέα γεωπολιτικά και οικονομικά σοκ και πώς επηρεάζουν την ζήτηση εργατικού δυναμικού.

Μιλώντας για «σοκ» οι οικονομολόγοι της Κομισιόν δεν αναφέρονται ρητά στην άνοδο του πληθωρισμού και την επιβράδυνση της ανάπτυξης που φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η λέξη «στασιμοπληθωρισμός» συνεχίζει να είναι σχεδόν απαγορευμένη, αν κρίνουμε από το πώς την αποκηρύσσουν μετά βδελυγμίας ανώτατα στελέχη της ΕΚΤ, όπως ο κεντρικός τραπεζίτης της Γαλλίας. Όμως το φάντασμά του πλανιέται επίμονα πάνω από την Ευρωζώνη, και η σκιά του μεγαλώνει όσο ο πόλεμος παρατείνεται

Η άνοδος και η πτώση της έλλειψης εργατικών χεριών

Μετά την πανδημία του covid-19  και την άρση των περιοριστικών μέτρων υπήρξε άνθηση στην αγορά εργασίας στη Ευρώπη, η οποία τροφοδοτήθηκε από την έκρηξη στη ζήτηση εργατικού δυναμικού.

Η προσφορά στην αγορά εργασίας προσαρμόστηκε αργά στην αυξημένη ζήτηση. Μία από τις αιτίες είναι ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας υπήρξαν διαταραχές στην ενδοκοινοτική κινητικότητα. Λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις, οι εργάτες πιο δύσκολα πήγαιναν από τη μια χώρα της ΕΕ στην άλλη για να καλύψουν ανάγκες της αγοράς. Παράλληλα μειώθηκε η μετανάστευση από τρίτες χώρες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια ταχεία σύσφιξη των αγορών εργασίας, που χαρακτηρίστηκε από απότομη αύξηση της έλλειψης εργατικού δυναμικού. Οι επιχειρήσεις, σχεδόν σε όλους τους τομείς, είχαν δυσκολία εύρεσης εργατικού δυναμικού.

Μείωση μισθών – αύξηση κερδών

Η ενεργειακή κρίση του 2022 και η επακόλουθη αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων δεν μείωσαν αμέσως τη ζήτηση εργατικών χεριών, αλλά μάλλον την ενίσχυσαν. Δεδομένου ότι οι μισθοί τείνουν να ανταποκρίνονται λιγότερο γρήγορα από τις τιμές στις πληθωριστικές διαταραχές, οι πραγματικοί μισθοί αρχικά υστέρησαν έναντι του πληθωρισμού στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η μείωση των πραγματικών μισθών στήριξε τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων σε ένα πλαίσιο σχετικά ισχυρών εταιρικών ισολογισμών. Η πτώση των πραγματικών μισθών και τα υψηλά κέρδη στήριξαν τη ζήτηση εργασίας, και οι εταιρείες συνέχισαν να αναφέρουν εκτεταμένη έλλειψη εργατικού δυναμικού παρά την εξασθένιση της οικονομικής δραστηριότητας.

Αντιστροφή της δυναμικής

Από το 2023, η δυναμική αντιστράφηκε. Η αύξηση των πραγματικών μισθών έγινε θετική στα περισσότερα κράτη μέλη, υποστηριζόμενη από την αποδυνάμωση των πληθωριστικών πιέσεων, ενώ η παραγωγικότητα συνέχισε να παραμένει στάσιμη.  Αυτή η σχετική αύξηση του κόστους εργασίας μείωσε τη ζήτηση εργασίας.

Ταυτόχρονα, η προσφορά εργασίας αυξήθηκε, υποστηριζόμενη από μια ισχυρή αύξηση της καθαρής εισροής μεταναστών, που συνδέεται εν μέρει με την αυξημένη εισροή Ουκρανών προσφύγων.

Επιφυλακτικό κλίμα

Ο συνδυασμός μειωμένης ζήτησης και αυξημένης προσφοράς εργασίας οδήγησε σε απότομη πτώση των δεικτών έλλειψης εργατικού δυναμικού, σχεδόν ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη μέλη και τους τομείς. Η πτωτική τάση συνεχίστηκε το 2025, υποστηριζόμενη από αυξημένες οικονομικές και γεωπολιτικές εντάσεις και ένα πιο επιφυλακτικό επενδυτικό περιβάλλον.

Γιατί το ποσοστό ανεργίας δεν έχει αυξηθεί (ακόμα);

Συνήθως μια απότομη μείωση των κενών θέσεων εργασίας αναμένεται να συνοδεύεται από αύξηση της ανεργίας. Ωστόσο ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ παρέμειναν μεσοσταθμικά σχεδόν αμετάβλητα την τελευταία τριετία. Στην Ελλάδα μάλιστα υπήρξε σταθερή πτώση στα επίσημα ποσοστά ανεργίας, τα οποία όμως ξεκίνησαν από πολύ πιο υψηλό επίπεδο (σχεδόν διπλάσια από την ΕΕ το 2023).

Οι οικονομολόγοι χαρακτηρίζουν «ιδιαίτερα εντυπωσιακή» την απουσία μεταβολών στην ανεργία. Πόσο μάλλον όταν το ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας στην ΕΕ συνέχισε να αυξάνεται κατά την περίοδο αυτή, γεγονός που ασκεί μηχανικά ανοδική πίεση στο ποσοστό ανεργίας.

Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι οι συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά εργασίας όταν άρχισε αυτή η αντιστροφή, ήταν ξεχωριστές. Τα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας βρίσκονταν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ τα ποσοστά ανεργίας ήταν σχετικά χαμηλά.

Σημείο καμπής

Η πιθανότητα για έναν υποψήφιο εργαζόμενο να βρει δουλειά, μετά από μια δεδομένη προσπάθεια αναζήτησης, αυξάνεται ως συνέπεια των κενών θέσεων εργασίας, αλλά με φθίνοντα ρυθμό.

Κατά συνέπεια, μια μείωση των κενών θέσεων εργασίας, ξεκινώντας από ένα πολύ υψηλό επίπεδο,   έχει σχετικά μικρή επίδραση στην πιθανότητα εύρεσης εργασίας και αντίστοιχα μικρή επίδραση στο ποσοστό ανεργίας.

Ωστόσο, εάν η ζήτηση εργατικών χεριών εξασθενήσει περαιτέρω, η μείωση των κενών θέσεων θα μπορούσε να συνοδεύεται όλο και περισσότερο από σταδιακή αύξηση της ανεργίας, και η αγορά εργασίας θα δείξει σημάδια κάμψης

Πρόωρα προειδοποιητικά σημάδια;

Μέχρι στιγμής, οι παραδοσιακοί προπορευόμενοι δείκτες ανεργίας – όπως η ανεργία των νέων ή η βραχυπρόθεσμη ανεργία – παραμένουν σταθεροί.

Ωστόσο, άλλοι δείκτες, όπως τα ποσοστά πρόσληψης για όσους βρίσκονται πολύ μακριά από την αγορά εργασίας, δείχνουν σημάδια επιδείνωσης, σε συνάρτηση με την αποδυνάμωση της συνολικής ζήτησης εργασίας.

 Μείωση νέων προσλήψεων

Όταν η ζήτηση εργασίας αποδυναμώνεται, οι επιχειρήσεις αρχικά προσαρμόζονται επιβραδύνοντας τις προσλήψεις αντί να αυξήσουν τις απολύσεις.

Οι τριμηνιαίες ροές μισθωτής απασχόλησης υποδηλώνουν επιβράδυνση των νέων προσλήψεων, η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση του ρυθμού μετάβασης από τον μη-ενεργό πληθυσμό στην απασχόληση. Η επιβράδυνση του ρυθμού μετάβασης από την ανεργία στην απασχόληση είναι πιο πρόσφατη και λιγότερο σαφής.

Αυτό συνάδει με την άποψη ότι οι αναζητούντες εργασία με την πιο αδύναμη σύνδεση με την αγορά εργασίας είναι οι πρώτοι που επηρεάζονται από την επιβράδυνση της ζήτησης εργασίας. Το ποσοστό αποχώρησης (από την απασχόληση στην ανεργία) παραμένει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, αντανακλώντας ενδεχομένως και διαρθρωτικές αλλαγές στο εργατικό δυναμικό. Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας και με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο είναι λιγότερο πιθανό να χάσουν τη θέση εργασίας τους.

Τι θα ακολουθήσει;

Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας θα εξαρτηθούν από τον τρόπο με τον οποίο οι νέες διαταραχές θα επηρεάσουν τη ζήτηση εργασίας στο μέλλον. Εάν η ζήτηση εξασθενήσει, η έλλειψη εργατικού δυναμικού είναι πιθανό να μειωθεί περαιτέρω, αλλά με πιο μέτριο ρυθμό σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες. Αντιθέτως η ανεργία

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Εν αναμονή της MSCI, με προσδοκία για STOXX

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εν αναμονή της MSCI, με προσδοκία για STOXX

Vita.gr
Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

World
Βιομηχανία τροφίμων: Τα προβλήματα των μεγάλων εταιρειών επιδεινώνονται συνεχώς

Βιομηχανία τροφίμων: Τα προβλήματα των μεγάλων εταιρειών επιδεινώνονται συνεχώς

Πόλεμος στο Ιράν: Συμπτώματα κρίσης διαρκείας σε όλες τις αγορές
Ακριβός δανεισμός 29.03.26

Συμπτώματα κρίσης διαρκείας σε όλες τις αγορές από τον πόλεμο στο Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει «χαριστεί» σε καμία κατηγορία χρηματοοικονομικών στοιχείων, ακόμα και ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός έχουν χάσει την ανθεκτικότητά τους

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Πόλεις σε έκρηξη, σπίτια σε έλλειψη – Η σκοτεινή πλευρά της αστικοποίησης
Διεθνής Οικονομία 28.03.26

Πόλεις σε έκρηξη, σπίτια σε έλλειψη – Η σκοτεινή πλευρά της αστικοποίησης

Οι ασιατικές πόλεις μεγαλώνουν με εντυπωσιακή ταχύτητα, αλλά η στέγη δεν ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό. Το αποτέλεσμα είναι μια βαθιά στεγαστική κρίση που επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Το μεγάλο στοίχημα των τρισεκατομμυρίων: Ποιος ενορχηστρώνει την επόμενη παγκόσμια ανατροπή;
Νέα εποχή; 28.03.26

Το μεγάλο στοίχημα των τρισεκατομμυρίων: Ποιος ενορχηστρώνει την επόμενη παγκόσμια ανατροπή;

Ενώ η Δύση παλεύει με τον πληθωρισμό, ένα κολοσσιαίων διαστάσεων οικονομικό πείραμα έχει ήδη ξεκινήσει και μοιάζει έτοιμο να ανατρέψει τις παγκόσμιες βιομηχανικές ισορροπίες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τριπλή «βόμβα» στις τιμές των προϊόντων
Ακρίβεια 28.03.26

Τριπλή «βόμβα» στις τιμές των προϊόντων

Τα ακριβότερα μεταφορικά κόστη, η επιδημία της ευλογιάς αλλά και του αφθώδους πυρετού συνθέτουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για την εικόνα της εγχώριας αγοράς

Δήμητρα Σκούφου
Στασιμοπληθωρισμός; Φάε τη γλώσσα σου – Η FED ξορκίζει τον κίνδυνο, η ΕΚΤ δεν τον αποκλείει
Οικονομία 28.03.26

Στασιμοπληθωρισμός; Φάε τη γλώσσα σου – Η FED ξορκίζει τον κίνδυνο, η ΕΚΤ δεν τον αποκλείει

Ο κεντρικός τραπεζίτης των ΗΠΑ Τζέρομ Πάουελ πιστεύει ότι ο στασιμοπληθωρισμός ανήκει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού έχουν διαφορετική άποψη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Καταργούνται 120 Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές του ΕΦΚΑ – Ταλαιπωρία για χιλιάδες ασφαλισμένους
Νόμος Χατζηδάκη 28.03.26

Καταργούνται 120 Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές του ΕΦΚΑ – Ταλαιπωρία για χιλιάδες ασφαλισμένους

Ξεσηκωμό έχει προκαλέσει ρύθμιση στο ν/σ Χατζηδάκη για το Δημόσιο, που καταργεί τις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές του ΕΦΚΑ, οι οποίες εξετάζουν ενδικοφανείς προσφυγές ασφαλισμένων.

Σύνταξη
Το «βουνό» των απευθείας αναθέσεων
Τα στοιχεία 28.03.26

Το «βουνό» των απευθείας αναθέσεων

Πώς την τελευταία εξαετία δόθηκαν 12 δισ. σε απευθείας αναθέσεις και 8 δισ. σε αναθέσεις κατόπιν διαγωνισμού με μονάχα έναν συμμετέχοντα. Οι αποκαλυπτικοί αριθμοί και τα ερωτήματα για τη διαφάνεια

Γιάννης Χ. Παπαδόπουλος
Άστατος ο καιρός την Κυριακή – Πού θα σημειωθούν βροχές, καταιγίδες και χιόνια – Νέα επιδείνωση από Τρίτη
Πρόγνωση ΕΜΥ 29.03.26

Άστατος ο καιρός την Κυριακή – Πού θα σημειωθούν βροχές, καταιγίδες και χιόνια – Νέα επιδείνωση από Τρίτη

Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ

Σύνταξη
Κορυφώνεται η αγωνία για το Τσερνόμπιλ
Διεθνής ανησυχία 29.03.26

Κορυφώνεται η αγωνία για το Τσερνόμπιλ

Το προστατευτικό τόξο έχει υποστεί σοβαρή ζημιά μετά από επίθεση drone – Στα 500 εκατ. ευρώ η αποκατάσταση, σε επιφυλακή η διεθνής κοινότητα

Γεώργιος Μαζιάς
Στρατιωτικές βάσεις: Ορατές στο Google maps οι εγκαταστάσεις σε Ακρωτήρι και Σούδα
Σε δημόσια θέα 29.03.26

Ορατές στο Google maps οι βάσεις σε Ακρωτήρι και Σούδα

Την ώρα που συλλαμβάνονται κατάσκοποι έξω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις επειδή φωτογραφίζουν κτίρια, εξοπλισμό, όπλα και υλικά, οι υποδομές των βάσεων είναι σε δημόσια θέα μέσω εφαρμογής της Google

Μιχάλης Γελασάκης
«Ήχος και σιωπή. Αιωρούμενη φλόγα. Σοφία, ρυθμός, κρίκος η ψυχή. Η Μαρινέλλα…» με δικά της λόγια
Μαθήματα ζωής 29.03.26

«Ήχος και σιωπή. Αιωρούμενη φλόγα. Σοφία, ρυθμός, κρίκος η ψυχή. Η Μαρινέλλα…» με δικά της λόγια

Η Ειρήνη Παππά κατάφερε μέσα σε λίγες λέξεις να διυλίσει την ουσία της. Η Μαρινέλλα ήταν γενναιόδωρη και αυτή είναι η ζωή της όπως την έχει αφηγηθεί η ίδια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Υποκλοπές: Και τώρα έρευνα για κατασκοπεία
Υποκλοπές 29.03.26

Και τώρα έρευνα για κατασκοπεία

Στο πλαίσιο του νέου κύκλου ερευνών για τις υποκλοπές οι ήδη καταδικασθέντες ενδέχεται να βρεθούν και πάλι αντιμέτωποι με ποινικές ευθύνες

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Μαρινέλλα: Από το νυχτερινό κέντρο «Πανόραμα» στον ελληνικό κινηματογράφο
Πεπρωμένο 29.03.26

Μαρινέλλα: Από το νυχτερινό κέντρο «Πανόραμα» στον ελληνικό κινηματογράφο

Το 1960, η Μαρινέλλα και ο Στέλιος Καζαντζίδης, συμμετείχαν στην αιχμηρή κωμωδία του Ροβήρου Μανθούλη «Η κυρία δήμαρχος» και έπειτα, ακολούθησε μια σειρά εμφανίσεων στην οθόνη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πόλεμος στο Ιράν: Συμπτώματα κρίσης διαρκείας σε όλες τις αγορές
Ακριβός δανεισμός 29.03.26

Συμπτώματα κρίσης διαρκείας σε όλες τις αγορές από τον πόλεμο στο Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει «χαριστεί» σε καμία κατηγορία χρηματοοικονομικών στοιχείων, ακόμα και ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός έχουν χάσει την ανθεκτικότητά τους

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ο Περσικός Κόλπος φλέγεται – Οι αγορές κρατούν την αναπνοή τους
Διεθνής Οικονομία 29.03.26

Ο Περσικός Κόλπος φλέγεται – Οι αγορές κρατούν την αναπνοή τους

Ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο βαθαίνει τις γεωπολιτικές ρωγμές και κλονίζει την εμπιστοσύνη των αγορών, με τις οικονομικές συνέπειες να απειλούν να ξεπεράσουν ακόμη και την πανδημία…

Νατάσα Σινιώρη
«Νόμιμοι στόχοι» τα ισραηλινά και αμερικανικά πανεπιστήμια για το Ιράν
Ισφαχάν - Τεχεράνη 29.03.26

«Νόμιμοι στόχοι» τα ισραηλινά και αμερικανικά πανεπιστήμια για το Ιράν

Σε αντίποινα για τον βομβαρδισμό δύο πανεπιστημίων στο Ισφαχάν και την Τεχεράνη, το Ιράν ανακοίνωσε πως θα χτυπήσει δύο ισραηλινά ή αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
O Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολουθεί νέο τεθωρακισμένο και τεστ για κινητήρα στερεού καυσίμου για πυραύλους
Κόσμος 29.03.26

O Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολουθεί νέο τεθωρακισμένο και τεστ για κινητήρα στερεού καυσίμου για πυραύλους

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε επιδείξεις των ειδικών δυνάμεων της χώρας, ένα νέο τεθωρακισμένο και ένα τεστ για κινητήρα στερεού καυσίμου για βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύνταξη
Μαρινέλλα: «Είμαι επαναστάτρια με τον τρόπο μου» δήλωνε, σε μια κατάθεση ψυχής
Ελλάδα 28.03.26

Μαρινέλλα: «Είμαι επαναστάτρια με τον τρόπο μου» δήλωνε, σε μια κατάθεση ψυχής

«Από πολύ μικρή ήμουν φύσει ανήσυχη, αναζητούσα πάντα κάτι διαφορετικό, ήμουν επαναστάτρια με τον τρόπο μου. Αυτός ήταν και ο λόγος που έκανα πρωτοποριακά πράγματα» τόνιζε η σπουδαία ερμηνεύτρια.

Σύνταξη
Οι θρύλοι του μπάσκετ αποχαιρέτησαν την Μεγάλη Κυρία: Γκάλης – Γιαννάκης είπαν «αντίο» στη Μαρινέλλα (pics)
Μπάσκετ 28.03.26

Οι θρύλοι του μπάσκετ αποχαιρέτησαν την Μεγάλη Κυρία: Γκάλης – Γιαννάκης είπαν «αντίο» στη Μαρινέλλα (pics)

Η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή και οι θρύλοι του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης και Παναγιώτης Γιαννάκης είπαν το δικό τους «αντίο» στη Μεγάλη Κυρία του ελληνικού τραγουδιού.

Σύνταξη
Μαρινέλλα – «Καμία φορά λέω να αλλάξω ουρανό»
«Αυτή είμαι, γουστάρω» 28.03.26

Μαρινέλλα - «Καμία φορά λέω να αλλάξω ουρανό»

Η Μαρινέλλα έζησε μια ζωή που μετρούσε για χίλιες. Καινοτόμος, δυναμική, παθιασμένη. Έξω από κανόνες και πάντα επί σκηνής –μέχρι την τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά. Μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες ντίβες του ελληνικού θεάματος. Καμία δεν ήταν σαν αυτή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Έπρεπε να βγει ο άνθρωπος» – Πώς έγινε κάτω από αντίξοες συνθήκες η ανάσυρση της σορού του 34χρονου δύτη
Ελλάδα 28.03.26

«Έπρεπε να βγει ο άνθρωπος» – Πώς έγινε κάτω από αντίξοες συνθήκες η ανάσυρση της σορού του 34χρονου δύτη

Ο επικεφαλής της επιχείρησης ανάσυρσης της σορού του άτυχου Πλάτωνα, που βρήκε τραγικό θάνατο στο Πηγάδι του Διαβόλου, μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στην προσπάθειά τους.

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

