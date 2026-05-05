Τρίτη 05 Μαϊου 2026
weather-icon 24o
Stream
Σημαντική είδηση:
05.05.2026 | 10:55
Νεκρός 47χρονος σε λεωφορείο ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Πάργα
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ναπολέων Βοναπάρτης: «Τι μυθιστόρημα που ήτανε η ζωή μου!»
Stories 05 Μαΐου 2026, 14:50

Ναπολέων Βοναπάρτης: «Τι μυθιστόρημα που ήτανε η ζωή μου!»

Η σκηνή του θανάτου του

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αλάτι: Πώς επηρεάζει τη μνήμη;

Αλάτι: Πώς επηρεάζει τη μνήμη;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο πολυκύμαντος βίος του Ναπολέοντος Βοναπάρτη, του περιώνυμου γάλλου αυτοκράτορα και στρατηλάτη, επέπρωτο να τερματιστεί στις 5:49 μ.μ. της 5ης Μαΐου 1821, στη νήσο της Αγίας Ελένης, στο νότιο Ατλαντικό ωκεανό.

Εκεί, στον άξενο αυτόν βράχο, βρισκόταν εξόριστος από τα μέσα Οκτωβρίου του 1815 ο μέγας ηττημένος του Βατερλώ, ο έκπτωτος μονάρχης, ο πάλαι ποτέ κορσικανός αετιδεύς (είχε γεννηθεί στο Αιάκειο της Κορσικής στις 15 Αυγούστου 1769).

Στην τελευταία περίοδο της επίγειας ζωής του Ναπολέοντος, συμπεριλαμβανομένου και του ενταφιασμού του ακόμα, αναφέρεται το ακόλουθο άρθρο, που είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Αθηναϊκά Νέα» το Σάββατο 3 Αυγούστου 1940.


«ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΝΕΑ», 3.8.1940, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Στο εν λόγω κείμενο διαβάζουμε τα εξής:


Εδημοσιεύσαμε πρό τινος γραμμένην από τον διεθνώς γνωστόν συγγραφέα Δημήτριον Μερεσκόφσκι (σ.σ. ρώσος λογοτέχνης, κριτικός και στοχαστής, 1865-1941) μίαν ενδιαφέρουσαν περιγραφήν, στηριζομένην επί ιστορικών δοκουμέντων, της δραματικής μεταφοράς του Μεγάλου Ναπολέοντος, αιχμαλώτου πλέον των Άγγλων, εις την θρυλικήν έκτοτε νησίδα της Αγίας Ελένης. Δημοσιεύομεν σήμερον και ένα άλλο κεφάλαιον δραματικωτέρου ενδιαφέροντος, εκείνο που αναφέρεται εις την τελευταίαν περίοδον του ενδόξου Κορσικανού.


«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 26.7.1933, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Όλο το εν τω μεταξύ χρονικόν διάστημα, δηλαδή ολόκληρα χρόνια, από του 1815 μέχρι του 1821, επέρασε μέσα σε μια ατμοσφαίρα βασανιστικής μονοτονίας για τον Ναπολέοντα. Δεν ξέρει κι’ αυτός τι να κάνη. Είνε σαν ένα θηρίο κλεισμένο στο κλουβί. Κάποτε μένει επί ώρες ολόκληρες σιωπηλός. Άλλοτε ακουμπά το κεφάλι του στο χέρι και βυθίζεται σε ονειροπόλησι. Ψιθυρίζει:

— Ωστόσο, τι μυθιστόρημα που ήτανε η ζωή μου!

Αναπολεί τα όνειρα που έκανε για την εκστρατεία των Ινδιών, για την παγκόσμια μοναρχία. Ύστερα, σαν να ξυπνά αιφνιδίως, περνά το χέρι του στο πρόσωπό του και αναστενάζει:

— Στο κάτω-κάτω δεν είμαι παρά ένας άνθρωπος!


Κάπου-κάπου διαβάζει μεγαλοφώνως κλασσικές τραγωδίες. Διαβάζει άσχημα με ψεύτικον και εμφαντικόν τόνον. Αγαπά ιδιαιτέρως την «Ζαΐρα» του Βολταίρου. Όλοι γύρω του την έχουν βαρεθή τόσον πολύ, ώστε ο στρατηγός Γκουργκώ και η κυρία ντε Μοντολόν θέλουν να εξαφανίσουν το βιβλίο από τη βιβλιοθήκη. Οι ακροαταί αποκοιμούνται, αλλά ο Ναπολέων τούς παρακολουθεί:

— Κυρία ντε Μοντολόν, κοιμάσθε;

— Ε, Γκουργκώ! Ξυπνήστε!

Διά να τους τιμωρήση, βάζει τους ίδιους να διαβάσουν και τους ακούει με σταυρωμένα χέρια. Μα κι’ αυτός, ύστερα από πέντε λεπτά, αποκοιμάται.

— Τι πλήξις Θεέ μου! ψιθυρίζει καθώς μένει μόνος.

Μοιάζει με θηρίο κλεισμένο μέσα σε κλουβί, που πάει, έρχεται, στριφογυρίζει αδιάκοπα, και ρίχνει ανάμεσα από τα κάγκελλα άγρια και απεγνωσμένα βλέμματα.


Το μαρτύριον αυτό διήρκεσεν έξη χρόνια. Τέλος αρρώστησε. Η ασθένειά του εχρονολογείτο από καιρού, από το 1819. Τα πόδια του επρήζονταν, είχε ζαλάδες και λιποθυμίες. Ενόμιζε πως ήταν άρρωστος από το σηκότι (σ.σ. συκώτι) του. Αλλ’ αυτό ήταν υγιέστατο και οι ιατροί δεν ημπορούσαν να εξηγήσουν από τι έπασχεν. Αποφασίζει τότε να συντάξη την διαθήκη του. Όμως ο Χούδσον Λόβε (σ.σ. ο βρετανός στρατηγός και κυβερνήτης της Αγίας Ελένης, ο περιβόητος σερ Hudson Lowe, 1769-1844) επέμενεν ότι ο Ναπολέων δεν υπέφερεν από τίποτε, ότι είχεν αντιθέτως μίαν κακοήθη υγείαν και ότι έπαιζε κωμωδίαν.

Επί δύο χρόνια είχεν αλληλοδιαδόχως στιγμές μεγάλης αισιοδοξίας και τραγικής απογοητεύσεως. Την άνοιξι του 1821 η κατάστασις της υγείας του επεδεινώθη και κατάλαβε πως ήταν εγγύς το τέλος του. Δεν έτρωγε τίποτε. Είχεν ακατάπαυστη ναυτίασι με τα δυσάρεστα αποτελέσματά της. Ήτο διαρκώς πλημμυρισμένος από ιδρώτα, που τον εξαντλούσε. Η όρασίς του είχεν αδυνατίσει σε σημείο που δεν μπορούσε να ανθέξη το φως. Όταν τη νύχτα ίδρωνε, του άλλαζαν τα σεντόνια μέσα στο σκοτάδι. Ένα κερί μόνον άναβε στο διπλανό δωμάτιο.

— Εδώ, εδώ, αισθάνομαι έναν πόνο σαν να με κόβη ξυράφι, παρεπονείτο με βογγητά, ενώ έδειχνε το δεξιό πλευρό του.


Εξακολουθούσε ακόμη να πιστεύη πως υπέφερε από το σηκότι. Και μονάχα τις τελευταίες του στιγμές κατάλαβε ποια ήταν η αρρώστεια του. Ήταν η ίδια που έφερε τον θάνατο και στον πατέρα του. Είχε καρκίνο στο στομάχι.

Ήξερε πώς θα πεθάνη κι’ ετοιμαζόταν με πολλήν απλότητα. Ήταν γι’ αυτόν ο θάνατος μια υπόθεσις σαν όλες τις άλλες. Επανέρχεται εις την σύνταξιν της διαθήκης του. Ενώ βασανίζεται από την ναυτίασιν, υπαγορεύει τας θελήσεις του με προσοχήν και απαριθμεί εκατοντάδας ανθρώπων και αντικειμένων.

Την 27ην Απριλίου (σ.σ. του έτους 1821), εις τας εξ το πρωί, ύστερα από μίαν φρικώδη νύκτα πυρετού και παραληρήματος, σφραγίζει εννέα φακέλλους τυλιγμένους με κορδέλλες πράσινες και κόκκινες και γράφει ιδιοχείρως τις διευθύνσεις. Ζητεί να του φέρουν τις κασσετίνες που περιέχουν τα τιμαλφή του και τα απλώνει επάνω στο κρεββάτι: χρυσές ταμπακιέρες, μπομπονιέρες, μενταγιόν, πορτραίτα, ωρολόγια, διπλώματα, παράσημα. Διαλέγει απ’ αυτά τι θα προσφέρη στον καθένα εις ανάμνησιν. Το καπάκι μιας ταμπακιέρας δεν φέρει χαραγμένο το μονόγραμμά του. Παίρνει τότε ένα σουγιά και χαράζει προσεκτικά ένα κεφαλαίο «Ν». Εκείνη την ώρα βγάζει από το στόμα του ένα υγρό πηκτό και μαύρο.


— Η Αυτού Μεγαλειότης σας πρέπει να αναπαυθή.

— Όχι, δεν μου μένει καιρός, πρέπει να τελειώσω με τις δουλειές μου…

Και αφού τα τελείωσε όλα, υπαγορεύει μίαν αναφοράν εις τον διοικητήν:

«Κύριε διοικητά, την τάδε ημερομηνία, μετά μακράν και επώδυνον ασθένειαν, απέθανεν ο αυτοκράτωρ Ναπολέων…»

Και συνεχίζει να υπαγορεύη για να διατυπώση τις θελήσεις του σχετικά με την μεταφοράν της σορού του εις την Γαλλίαν.

— Υπογράψατε σεις, Μοντολόν, λέγει με ηρεμίαν.


Νομίζει τώρα πως όλα τα έχει τελειώσει. Μα όχι ακόμη.

«Πρέπει να μου γίνη οπωσδήποτε αυτοψία και να μάθη ο γυιος μου από τι απέθανα, ώστε να ξέρη να προφυλαχθή ο ίδιος».

Καλεί κατόπιν τον αββά Βινιαλί, τον εξομολογητή του, και του υποδεικνύει πώς να τοποθετήση το φέρετρό του σ’ ένα παρεκκλήσιο, πόσα κεριά να του βάλουν, πώς να γίνη η νεκρώσιμος ακολουθία κ.λπ. Τα έχει προβλέψει όλα και θέλει να γίνουν όλα όπως πρέπει.

Οι παρευρεθέντες πλησίον του στις τελευταίες του στιγμές, όπως ο Μαρσάν, ο Μοντολόν, λέγουν: «Υπήρξε καλός και απλούς σαν όλους τους γενναίους». Δεν είχε καμμιά τύψι και δεν έκαμε κανένα συλλογισμό σε ό,τι τον επερίμενε στο υπερπέραν. Σ’ όλη τη ζωή του αγάπησε τα πράγματα του κόσμου τούτου, μόνον αυτά και αυτά έως το τέλος και ίσως χωρίς τέλος.

Την αυγή της 5ης Μαΐου, ο Ναπολέων στην τελευταία του αγωνία προφέρει μερικά λόγια χωρίς κανέναν ειρμό:

— Γαλλία… στρατός…


Ο τάφος του Ναπολέοντος Βοναπάρτη στη νήσο της Αγίας Ελένης

Ξαφνικά ανασηκώνεται και πετιέται κάτω από το κρεββάτι του. Ο Μοντολόν θέλει να τον συγκρατήση. Αρχίζει μια μάχη μεταξύ τους και οι δυο κατρακυλούνε κατά γης. Ο ετοιμοθάνατος τού έσφιγγε το λαιμό σε τέτοιο σημείον, ώστε ο Μοντολόν δεν μπορούσε να φωνάξη εις βοήθειαν. Τέλος εις το διπλανό δωμάτιο ακούσθηκεν ο θόρυβος και άνθρωποι τρέχουν, τους χωρίζουν και βάζουν τον Ναπολέοντα στο κρεββάτι. Δεν εκινείτο πλέον. Ήταν η τελευταία έκρηξις της δυνάμεως που είχεν αναστατώσει τον κόσμο.

Έξω η καταιγίς εμαίνετο. Ο αέρας έσπαζε και ξερίζωνε τα δένδρα. Εις τας 5 και 49 το απόγευμα, τη στιγμή ακριβώς που ο ήλιος έδυε, ο Ναπολέων εξέπνευσεν εις το μικρό σιδερένιο κρεββάτι του, το στολισμένο με τέσσαρες ασημένιους αετούς στις γωνίες, εις το κρεββάτι εκείνο που είχε μαζί του σε όλες τις εκστρατείες του, εις το ίδιο κρεββάτι που πλάγιασε την παραμονή της μάχης του Αούστερλιτς και του Μαρέγκο. Και τον εσκέπασαν με τον γκρίζο μανδύα που φορούσε την εποχή εκείνη. Το πρόσωπό του ήταν ήρεμο. Θα έλεγε κανείς πως δεν ήταν νεκρός. Το στόμα του χαμογελούσε. Μονάχα οι άκρες των χειλέων του, στ’ αριστερά, επτυχώνοντο σ’ ένα «σαρκαστικό γέλιο».

Τον έθαψαν εις την Αγίαν Ελένη, εις την Κοιλάδα των Γερανίων, κοντά σε μια πηγή, στις ρίζες δύο ιτεών (σ.σ. ιτιών), όπου του άρεσε να κάθεται.

Ο Χούδσον Λόβε και ο στρατάρχης Μπερτράν εμάλλωσαν στο ζήτημα του επιταφίου: «Ναπολέων Βοναπάρτης» ή απλώς «Ναπολέων»; Δεν κατωρθώθη να συνεννοηθούν και ο τάφος έμεινε χωρίς επιγραφήν.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο λογαριασμός του σκανδάλου στους αγρότες – «Ραβασάκια» για επιστροφές ενισχύσεων

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο λογαριασμός του σκανδάλου στους αγρότες – «Ραβασάκια» για επιστροφές ενισχύσεων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Αλάτι: Πώς επηρεάζει τη μνήμη;

Αλάτι: Πώς επηρεάζει τη μνήμη;

Κόσμος
Ο «στρατιωτικός τυχοδιωκτισμός των ΗΠΑ» ευθύνεται για τις επιθέσεις στα ΗΑΕ, λέει ιρανός αξιωματούχος

Ο «στρατιωτικός τυχοδιωκτισμός των ΗΠΑ» ευθύνεται για τις επιθέσεις στα ΗΑΕ, λέει ιρανός αξιωματούχος

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stories
«Σ’ αγαπώ, πατέρα, αλλά μισώ όσα εκπροσωπείς»: Από την ελίτ στον IRA η «περήφανα ένοχη» Ρόουζ Ντάγκντεϊλ
Βερμέερ «καπνός» 05.05.26

«Σ’ αγαπώ, πατέρα, αλλά μισώ όσα εκπροσωπείς»: Από την ελίτ στον IRA η «περήφανα ένοχη» Ρόουζ Ντάγκντεϊλ

Από τα σαλόνια της ελίτ στον IRA, η Ρόουζ Ντάγκντεϊλ γύρισε την πλάτη στην τάξη της και βρέθηκε σε βομβιστικές επιθέσεις και μια ιστορική ληστεία τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Έι, τράβα μου μια φωτογραφία» – Το Met Gala πριν την εποχή των κοινωνικών δικτύων και της ψηφιακής εικόνας
Νοσταλγία 03.05.26

«Έι, τράβα μου μια φωτογραφία» - Το Met Gala πριν την εποχή των κοινωνικών δικτύων και της ψηφιακής εικόνας

Αναμνήσεις κι ενσταντανέ από το Met Gala, όπως τα αποτύπωσαν φωτογράφοι, σχεδιαστές και προσωπικότητες που παρευρέθηκαν τη δεκαετία του ’80, του ’90 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πνεύμα και σάρκα – Δεν υπάρχει τίποτα πιο σέξι από ένα ζευγάρι που γράφει μαζί
Ζογκλέρ των λέξεων 03.05.26

Πνεύμα και σάρκα - Δεν υπάρχει τίποτα πιο σέξι από ένα ζευγάρι που γράφει μαζί

Το νέο αυτοβιογραφικό έργο της Σίρι Χάστβεντ για τη ζωή της με τον Πολ Όστερ αποδεικνύει ότι οι ταλαντούχοι συγγραφείς μπορούν να ζουν και να εργάζονται μαζί σε γόνιμη αρμονία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η μανία της Δύσης να φτιάχνει δράκουλες – Ανατροπή με την αιματοβαμμένη κόμισα του 16ου αιώνα
Stories 02.05.26

Η μανία της Δύσης να φτιάχνει δράκουλες – Ανατροπή με την αιματοβαμμένη κόμισα του 16ου αιώνα

Η δυσπιστία απέναντι στη διαβόητη κόμισσα Μπάτορι είχε περισσότερο να κάνει με τα σχέδια των άλλων ευγενών για την περιουσία της παρά με πραγματικούς φόβους ότι βασάνιζε κορίτσια.

Σύνταξη
Ο Τραμπ λέει ότι «αποδεκάτισε» το Ιράν — αλλά το «αποδεκατίζω» δεν σημαίνει αυτό που εννοεί ακριβώς
Λέξεις στον χρόνο 02.05.26

Ο Τραμπ λέει ότι «αποδεκάτισε» το Ιράν — αλλά το «αποδεκατίζω» δεν σημαίνει αυτό που εννοεί ακριβώς

«Αποδεκατίζω»: η λέξη που έγινε αγαπημένη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν κουβαλά μια πολύ πιο κυριολεκτική και αιματηρή ιστορία από τη σημερινή σημασία της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γκέρντα Τάρο: Ο Ρόμπερτ Κάπα κι ένας έρωτας μέσα στον πόλεμο
Η πρώτη γυναίκα 01.05.26

Γκέρντα Τάρο: Ο Ρόμπερτ Κάπα, η «αδικία» κι ένας έρωτας μέσα στη φρίκη του πολέμου

Θεωρούνται έως και σήμερα το κορυφαίο δίδυμο πολεμικών φωτορεπόρτερ. Και τώρα, η ιστορία των Γκέρντα Τάρο και Ρόμπερτ Κάπα έρχεται στη μεγάλη οθόνη με το Becoming Capa

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Να ξεσπάσω σε κλάματα;» – Το πιθανό σημείωμα αυτοκτονίας του Τζέφρι Έπσταϊν φυλάσσεται μυστικά
Αρχικά ονομάτων 01.05.26

«Να ξεσπάσω σε κλάματα;» - Το πιθανό σημείωμα αυτοκτονίας του Τζέφρι Έπσταϊν φυλάσσεται μυστικά

Ένας συγκρατούμενος δήλωσε ότι ανακάλυψε το σημείωμα αφού ο Έπσταϊν βρέθηκε τραυματισμένος στο κελί του, λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του. Τώρα φυλάσσεται κλειδωμένο σε δικαστικό μέγαρο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η ωμή ζωή μιας ανύπαντρης μητέρας με μικρά παιδιά
Λείπω, εγκαταλείπω 30.04.26

Η ζωή μιας ανύπαντρης μητέρας με μικρά παιδιά σε μια χαοτική πόλη - Αδιαφορία των θεσμών, βία, φτώχεια και ο Ιησούς

Ο φωτογράφος Abdulhamid Kircher μας παρουσιάζει τη ζωή της Sierra Kiss, η οποία παλεύει να επιβιώσει στο Λος Άντζελες ως ανύπαντρη μητέρα, δίνοντας μάχη και με τους δικούς της δαίμονες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Βουλή υποδέχθηκε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο – Το bigbang, η Realpolitik και η ειρήνη
Ελλάδα 05.05.26

Η Βουλή υποδέχθηκε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο – Το bigbang, η Realpolitik και η ειρήνη

Την ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή άκουσαν η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου και αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Met Gala: Τα social media «σταυρώνουν» τον Χιου Τζάκμαν
Στην πυρά 05.05.26

Τραγικός, κανένας σεβασμός - Τα social media «σταυρώνουν» τον Χιου Τζάκμαν για την εμφάνισή του στο Met Gala δίπλα στην Σάτον Φόστερ

Ο σταρ του Χόλιγουντ Χιου Τζάκμαν αποφάσισε να πάει στο Met Gala έχοντας στο πλευρό του την Σάτον Φόστερ και το διαδίκτυο δεν τον συγχώρεσε

Σύνταξη
Διαμαντοπούλου: Τα γεγονότα στις υποκλοπές μιλούν από μόνα τους, δεν μπορούμε να κάνουμε το παγώνι – Δεν δέχομαι την ομερτά υπουργών
Interview 05.05.26

Διαμαντοπούλου: Τα γεγονότα στις υποκλοπές μιλούν από μόνα τους, δεν μπορούμε να κάνουμε το παγώνι – Δεν δέχομαι την ομερτά υπουργών

«Ζούμε σε μία συγκυρία που δεν πάει άλλο, όσον αφορά τη λειτουργία των θεσμών», τονίζει η Αννα Διαμαντοπούλου του ΠΑΣΟΚ. Με λόγο αιχμηρό μιλά για τις υποκλοπές, τον εκβιασμό Ντίλιαν και τη μη απάντηση της κυβέρνησης για την αγορά του Predator, τη στάση της Δικαιοσύνης και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποτέ το μοντέλο δεν ήταν τόσο πρωθυπουργοκεντρικό, λέει, μιλώντας για υπουργούς και βουλευτές που «δεν μπορούν να αναπνεύσουν». Το σύνθημα είναι πάλι «ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια» τονίζει, μιλά για ανατρεπτική ατζέντα και ξεκαθαρίζει ότι μετά τις εκλογές ο μοναδικός εταίρος της ΝΔ μπορεί να είναι ο Βελόπουλος.

Σύνταξη
Τραμπ: Τείνει να γίνει ο πιο αντιδημοφιλής πρόεδρος των ΗΠΑ μόλις 15 μήνες μετά την εκλογή του
Οι κρίσιμες καμπές 05.05.26

Ο Τραμπ τείνει να γίνει ο πιο αντιδημοφιλής πρόεδρος των ΗΠΑ - Το χρονικό της καθοδικής του πορείας

Η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ κατρακυλά σταθερά από τότε που μετακόμισε στον Λευκό Οίκο και πλέον φλερτάρει με τα αρνητικά ρεκόρ του Τζορτζ Μπους

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΠΑΣΟΚ: Ο Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση… «κατ’ εξακολούθηση ψεύτη» για να καλύψει τις αθλιότητες της κυβέρνησης
Επικαιρότητα 05.05.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση… «κατ’ εξακολούθηση ψεύτη» για να καλύψει τις αθλιότητες της κυβέρνησης

«Έχετε πια γελοιοποιηθεί. Όσες φαιδρότητες και να επιστρατεύσετε, ο ελληνικός λαός σας έχει πάρει χαμπάρι. Είστε η κυβέρνηση του παρασκηνίου και των deals», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
«Είναι επικίνδυνο να πυροβολήσουμε τα πόδια μας», λέει ο Μαρινάκης για τα εσωκομματικά, προσπαθώντας να προλάβει τα χειρότερα
Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

«Είναι επικίνδυνο να πυροβολήσουμε τα πόδια μας», λέει ο Μαρινάκης για τα εσωκομματικά, προσπαθώντας να προλάβει τα χειρότερα

«Δεν πρέπει να υποκύψουμε στην υιοθέτηση ενός αφηγήματος κάποιων εκτός των τειχών, που δημιουργεί πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει», υποστηρίζει ο Παύλος Μαρινάκης, την ώρα που το κλίμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ είναι εκρηκτικό

Σύνταξη
Δήμος Πάργας: Τριετής συμφωνία για την αναβάθμιση του Ενετικού Κάστρου Πάργας
Αυτοδιοίκηση 05.05.26

Δήμος Πάργας: Τριετής συμφωνία για την αναβάθμιση του Ενετικού Κάστρου Πάργας

Ο Δήμος Πάργας αναλαμβάνει τη συντήρηση και τον ευπρεπισμό του ιστορικού μνημείου, με στόχο την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αναβάθμιση της εμπειρίας κατοίκων και επισκεπτών.

Σύνταξη
Δήμος Φιλιατών: Αίτημα για ειδικό ποσοστό εισαγωγής στις Πανελλαδικές για τους μαθητές της περιοχής
Αυτοδιοίκηση 05.05.26

Δήμος Φιλιατών: Αίτημα για ειδικό ποσοστό εισαγωγής στις Πανελλαδικές για τους μαθητές της περιοχής

Το αίτημα βασίζεται στο γεγονός ότι ο Δήμος Φιλιατών κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, τόσο λόγω των πλημμυρών που έπληξαν την περιοχή τον Νοέμβριο του 2025, όσο και λόγω του σεισμού της 8ης Μαρτίου 2026.

Σύνταξη
Τσουκαλάς για υποκλοπές: Θεσμική εκτροπή αν επικαλεστεί η κυβέρνηση το άρθρο 144 για να μην συσταθεί εξεταστική
Πολιτική 05.05.26

Τσουκαλάς για υποκλοπές: Θεσμική εκτροπή αν επικαλεστεί η κυβέρνηση το άρθρο 144 για να μην συσταθεί εξεταστική

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς για το σκάνδαλο των υποκλοπών, υπογραμμίζοντας ότι »είναι ικανή να κάνει τα πάντα προκειμένου να αποφύγει την έρευνα».

Σύνταξη
Εκατοστά γενέθλια για τον Ντέιβιντ Ατένμπορο, τον παρουσιαστή που έγινε «φωνή της φύσης»
Ο επίμονος φυσιοδίφης 05.05.26

Εκατοστά γενέθλια για τον Ντέιβιντ Ατένμπορο, τον παρουσιαστή που έγινε «φωνή της φύσης»

Ο σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο έφερε τη φύση στην τηλεόραση και ευαισθητοποίησε εκατομμύρια ανθρώπους στα θαύματα και τις τραγωδίες του φυσικού κόσμου.

Σύνταξη
Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια» η ΕΕ για τους αμερικανικούς δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα
Διεθνής Οικονομία 05.05.26

Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια» η ΕΕ για τους αμερικανικούς δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα

«Έχουμε μια συμφωνία και η ουσία αυτής της συμφωνίας είναι η ευημερία, οι κοινοί κανόνες και η αξιοπιστία», διεμήνυσε στον Τραμπ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιν

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Σπάρτης στην παρουσίαση των Διαχειριστικών σχεδίων για την προστασία και την ανάδειξη των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO
Αυτοδιοίκηση 05.05.26

Ο Δήμαρχος Σπάρτης στην παρουσίαση των Διαχειριστικών σχεδίων για την προστασία και την ανάδειξη των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Στόχος είναι η ανάδειξή τους ως αρχαιολογικών μνημείων παγκόσμιας εμβέλειας, παράλληλα με την προστασία τους και την ισόρροπη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής στην οποία βρίσκονται. 

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 05 Μαϊου 2026
Cookies