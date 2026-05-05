Στόχος αγνώστων το ΚΤΕΟ Αγρινίου – Ξήλωσαν μέχρι και τα αλουμίνια
Άγνωστοι προξένησαν εκτεταμένες ζημιές στο ΚΤΕΟ Αγρινίου
Στο στόχαστρο αγνώστων βρέθηκε το ΚΤΕΟ Αγρινίου, με εκτεταμένες φθορές στις εγκαταστάσεις.
Οι εργαζόμενοι που έφτασαν το πρωί της Τρίτης αντίκρισαν εικόνες καταστροφής, καθώς οι δράστες είχαν αφαιρέσει ακόμη και τα αλουμίνια από το κτήριο της Διεύθυνσης Μεταφορών, στην περιοχή του ΔΑΚ Αγρινίου.
Οι εικόνες που καταγράφηκαν αποτυπώνουν το μέγεθος των ζημιών, με τον χώρο να θυμίζει εγκαταλελειμμένο εργοτάξιο.
Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η Αστυνομία, η οποία διενεργεί έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.
Δείτε εικόνες
