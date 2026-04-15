Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στο Αγρίνιο σήμερα το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ένας εκκωφαντικός θόρυβος έβγαλε έντρομους τους περίοικους στον δρόμο για να δουν τι συνέβη.

Αυτό που αντίκρυσαν ήταν η διαλυμένη τζαμαρία στην πρόσοψη του φούρνου της γειτονιάς από αυτοκίνητο που ξαφνικά μπούκαρε και την διέλυσε.

Το αυτοκίνητο βρισκόταν σταθμευμένο έξω από φούρνο, όταν ξαφνικά λύθηκε το χειρόφρενό του

Όπως αναφέρει το sinidisi.gr, το αυτοκίνητο βρισκόταν σταθμευμένο έξω από φούρνο, όταν ξαφνικά λύθηκε το χειρόφρενό του με αποτέλεσμα το όχημα να κυλήσει και να καταλήξει στην τζαμαρία, παρασύροντας όλη την πρόσοψη.

Ο φούρνος βρίσκεται στη συμβολή της Γούναρη με τη Δυρού στο Αγρίνιο και ευτυχώς, αν και ήταν μεσημεριανή ώρα που ο κόσμος ψωνίζει, δεν υπήρξαν τραυματίες. Ωστόσο, οι υλικές ζημιές που προκλήθηκαν τόσο στον φούρνο όσο και στο όχημα είναι σημαντικές.