Βίντεο ντοκουμέντο από τη άγρια επίθεση που δέχθηκε ένας οδηγός τρόλεϊ από δύο άνδρες ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο Ρέντη – Πειραιάς το μεσημέρι της Κυριακής φέρνει στο φως το MEGA.

Ο ίδιος ο οδηγός όπως τονίζει σταμάτησε το όχημα για να αποβιβάσει μία γυναίκα με κινητικά προβλήματα και τότε ο οδηγός του παράνομα σταθμευμένου αυτοκινήτου τού επιτέθηκε.

Η επίθεση

«Πήγαμε για το μεροκάματο και τελικά αυτό το μεροκάματο βγαίνει μεροκάματο του τρόμου».

Όπως κατήγγειλε μιλώντας στο MEGA ο 50χρονος οδηγός, όλα έγιναν όταν σταμάτησε στην στάση Παναγίτσα, προκειμένου να αποβιβάσει μία γυναίκα με κινητικά προβλήματα. Στο σημείο ήταν παράνομα σταθμευμένο ένα όχημα που εμπόδιζε.

«Άνοιξα τις πόρτες για να πω στον κόσμο περιμένετε να φύγει το αυτοκίνητο γιατί έχω να κατεβάσω μία γιαγιά με το ‘πι’ και ενοχλεί το αυτοκίνητο». Ο κύριος αυτός ήρθε μπροστά στην πόρτα και άρχισε να με βρίζει. Του λέω, γιατί με βρίζεις; μου λέει μπορώ και χειρότερα. Και μπαίνει μέσα, σκοτείνιασε ο τόπος γιατί ήταν μεγαλόσωμος, bodybuilder. Με χτύπησε με μία γροθιά χαλαρή στον λαιμό».

Ντοκουμέντο

Στο βίντεο που εξασφάλισε το MEGA, φαίνεται το τρόλεϊ να κατευθύνεται προς την στάση. Ο οδηγός επιβραδύνει, καθώς τον εμποδίζει το αυτοκίνητο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, θαμώνες από διπλανό κατάστημα εστίασης σηκώνονται από τις καρέκλες τους για να δουν τι συμβαίνει, καθώς έχουν αντιληφθεί τον διαπληκτισμό.

«Από το πουθενά, ένας Ρομά, χωρίς να ξέρω… Ήταν μέσα; Ήρθε από έξω; Μου έριξε δύο μπουνιές στο κεφάλι, μία πίσω και μία μπροστά, και σηκώθηκαν και φύγανε», είπε ο οδηγός του τρόλεϊ.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έχοντας τραύματα στον λαιμό και το κεφάλι. Αμέσως μετά κατέθεσε μήνυση και οι Αρχές βρίσκονται σε αναζήτηση των δραστών, με τον έναν ήδη να έχει ταυτοποιηθεί.