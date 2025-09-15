Άγρια επίθεση σε οδηγό τρόλεϊ στον Πειραιά – Ταυτοποιήθηκε ο ένας δράστης

Τα όσα έγιναν το μεσημέρι της Κυριακής στον Πειραιά όπου δύο άτομα φέρεται πως ξυλοκόπησαν άγρια οδηγό τρόλεϊ μέσα στο όχημα, περιέγραψε από την δική του πλευρά, το θύμα.

Σύμφωνα με μήνυση που κατέθεσε ο 50χρονος οδηγός του τρόλεϊ, άγνωστοι του επιτέθηκαν, τον εξύβρισαν και τον γρονθοκόπησαν ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο Αγιος Ιωάννης Ρέντης – Πειραιάς.

Ο οδηγός μετέβη στο Θριάσιο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, φέρνοντας τραύματα στο λαιμό και στο κεφάλι

Ο 50χρονος οδηγός τρόλεϊ, κινούμενος με κατεύθυνση προς Πειραιά, επιχείρησε να πραγματοποιήσει στάση για να αποβιβάσει επιβάτη με κινητικά προβλήματα.

Σύμφωνα με τον οδηγό, η στάση ήταν απαραίτητη, καθώς μέσα στο όχημα βρισκόταν μία ηλικιωμένη που μπορούσε να κατέβει μόνο στη νόμιμη στάση. Ωστόσο, στη συμβολή των οδών Αγίου Ελευθερίου και Μυκόνου υπήρχε σταθμευμένο όχημα, αναγκάζοντας τον οδηγό να σταματήσει ακριβώς από πίσω και να κορνάρει, ζητώντας την απομάκρυνσή του.

Τότε, όπως κατήγγειλε, ο ιδιοκτήτης επιχείρησης στην περιοχή βγήκε έξω και άρχισε να τον βρίζει έντονα, εισερχόμενος στη συνέχεια στο τρόλεϊ και επιτιθέμενος με χυδαίες φράσεις. Στη συνέχεια, τον γρονθοκόπησε δύο φορές στο λαιμό και στο κεφάλι. Κατά την ίδια μαρτυρία, δεύτερο άτομο, που βρισκόταν στο όχημα, φέρεται να τον γρονθοκόπησε επίσης πριν και οι δύο δράστες εξαφανιστούν.

Ο οδηγός μετέβη στο Θριάσιο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, φέρνοντας τραύματα στο λαιμό και στο κεφάλι. Στην αστυνομία κατατέθηκε μήνυση και οι αρχές βρίσκονται σε αναζήτηση των δραστών, με τον έναν να ταυτοποιείται ως γνωστός ιδιοκτήτης επιχείρησης στην περιοχή.

Όπως τόνισε ο ίδιος στην ΕΡΤ, «ήθελα να σταματήσω στη στάση, γιατί υπήρχε ηλικιωμένη με κινητικά προβλήματα. Άρχισα να κορνάρω για να απομακρυνθεί το σταθμευμένο αυτοκίνητο και τότε εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού, με έβρισε και με χτύπησε. Στη συνέχεια, ένας δεύτερος άνδρας με χτύπησε επίσης και έφυγαν».