Οδηγός τρόλεϊ καταγγέλλει εξύβριση και ξυλοδαρμό του από αγνώστους ενώ εκτελούσε χθες Κυριακή δρομολόγιο στον Αγιο Ιωάννη Ρέντη (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi/Μιχάλης Καραγιάννης).

Αγνωστοι έβρισαν και γρονθοκόπησαν οδηγό τρόλεϊ εν ώρα υπηρεσίας, σύμφωνα με τη μήνυσή του

Σύμφωνα με μήνυση που κατέθεσε ο 50χρονος οδηγός του τρόλεϊ, άγνωστοι του επιτέθηκαν, τον εξύβρισαν και τον γρονθοκόπησαν ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο Αγιος Ιωάννης Ρέντης – Πειραιάς.

Το άγριο περιστατικό συνέβη, σύμφωνα πάντα με τη μηνυτήρια αναφορά, γύρω στις 14:00 χθες Κυριακή στη στάση Παναγίτσα.

Το τρόλεϊ εκείνη τη στιγμή ήταν ακινητοποιημένο διότι σταθμευμένο αυτοκίνητο εμπόδιζε τη διέλευσή του.

Στο νοσοκομείο

Χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες, ο οδηγός του τρόλεϊ αναφέρει ότι δέχτηκε επίθεση από αγνώστους, που δεν σχετίζονταν πάντως με το σταθμευμένο όχημα, οι οποίοι τον έβρισαν και τον γρονθοκόπησαν στον λαιμό και το κεφάλι.

Ο 50χρονος οδηγός μεταφέρθηκε τραυματισμένος με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Ερευνα για το καταγγελλόμενο περιστατικό διεξάγει η αστυνομία.