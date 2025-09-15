Αγιος Ιωάννης Ρέντης: Οδηγός τρόλεϊ καταγγέλλει επίθεση και ξυλοδαρμό του εν ώρα υπηρεσίας
Μήνυση έχει υποβάλει οδηγός τρόλεϊ που εκτελούσε δρομολόγιο στον Αγιο Ιωάννη Ρέντη και, όπως καταγγέλλει, δέχτηκε επίθεση από αγνώστους.
Οδηγός τρόλεϊ καταγγέλλει εξύβριση και ξυλοδαρμό του από αγνώστους ενώ εκτελούσε χθες Κυριακή δρομολόγιο στον Αγιο Ιωάννη Ρέντη (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi/Μιχάλης Καραγιάννης).
Αγνωστοι έβρισαν και γρονθοκόπησαν οδηγό τρόλεϊ εν ώρα υπηρεσίας, σύμφωνα με τη μήνυσή του
Σύμφωνα με μήνυση που κατέθεσε ο 50χρονος οδηγός του τρόλεϊ, άγνωστοι του επιτέθηκαν, τον εξύβρισαν και τον γρονθοκόπησαν ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο Αγιος Ιωάννης Ρέντης – Πειραιάς.
Το άγριο περιστατικό συνέβη, σύμφωνα πάντα με τη μηνυτήρια αναφορά, γύρω στις 14:00 χθες Κυριακή στη στάση Παναγίτσα.
Το τρόλεϊ εκείνη τη στιγμή ήταν ακινητοποιημένο διότι σταθμευμένο αυτοκίνητο εμπόδιζε τη διέλευσή του.
Στο νοσοκομείο
Χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες, ο οδηγός του τρόλεϊ αναφέρει ότι δέχτηκε επίθεση από αγνώστους, που δεν σχετίζονταν πάντως με το σταθμευμένο όχημα, οι οποίοι τον έβρισαν και τον γρονθοκόπησαν στον λαιμό και το κεφάλι.
Ο 50χρονος οδηγός μεταφέρθηκε τραυματισμένος με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Ερευνα για το καταγγελλόμενο περιστατικό διεξάγει η αστυνομία.
