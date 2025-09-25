Στο νοσοκομείο με κάταγμα στη γνάθο οδηγός λεωφορείου που δέχτηκε επίθεση από επιβάτη

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε οδηγός λεωφορείου του ΟΑΣΑ που εκτελούσε το νυχτερινό δρομολόγιο 500 (Περαιάς – Κηφισιά), έπειτα από άγρια επίθεση που δέχτηκε από επιβάτη.

Η απρόκλητη – όπως κατέθεσε ο οδηγός – επίθεση από τον επιβάτη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης την ώρα που το λεωφορείο είχε σταματήσει σε στάση.

Ειδικότερα, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, ο οδηγός σταμάτησε το λεωφορείο στη στάση για να κατέβει ο επιβάτης. Εκείνος, ωστόσο, χωρίς καμία προηγούμενη αντιπαράθεση μεταξύ τους, τον πλησίασε και άρχισε να τον γρονθοκοπεί.

Ο δράστης του περιστατικού διέφυγε από το σημείο και αναζητείται από την Αστυνομία

Όπως αναφέρει ο ΑΝΤ1, ο οδηγός μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί κάταγμα στην κάτω γνάθο. Μετά την παροχή ιατρικής φροντίδας, πήρε εξιτήριο.

Οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση και αναζητούν τον δράστη του περιστατικού.