Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε οδηγός λεωφορείου στη Λαμία, το μεσημέρι της Τρίτης, σε πολύ μικρή απόσταση από σχολείο.

Κάτοικος της περιοχής φέρεται να κατέβασε με την βία τον οδηγό του μικρού λεωφορείου του δήμου που μετέφερε το προσωπικό της Υπηρεσίας Πρασίνου.

Το περιστατικό στη Λαμία

Το συγκεκριμένο λεωφορείο μόλις είχε φτάσει στην Υπηρεσία με τον οδηγό και εφτά εργαζομένους, όταν στο πέρασμά τους από το σχολείο, δέχτηκαν λεκτική επίθεση από τον συγκεκριμένο άνθρωπο, σύμφωνα με το LamiaReport. Αγνόησαν τις παρατηρήσεις του, αλλά όταν ο οδηγός πήρε μόνος του το δρόμο της επιστροφής για το αμαξοστάσιο του δήμου, δέχτηκε την επίθεση από τον κάτοικο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Μάλιστα σύμφωνα με τη μαρτυρία του οδηγού, ο δράστης μπήκε ξαφνικά μπροστά στο αυτοκίνητο, το σταμάτησε και αφού άνοιξε με ορμή την πόρτα με δύναμη τον πέταξε έξω ρίχνοντάς τον στο κράσπεδο.

Ο οδηγός ήταν τυχερός, καθώς στο σημείο έσπευσαν συνάδελφοί του που ήταν λίγα μέτρα πιο μακριά και αποφεύχθηκαν άλλα χτυπήματα.

Άνθρωποι από το σχολείο κι άλλοι περίοικοι πρόλαβαν και ενημέρωσαν την αστυνομία, που έφτασε στο σημείο όπως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μάλιστα ο υπάλληλος του δήμου διακομίστηκε για τις πρώτες βοήθειες στο Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ ο δράστης προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα.