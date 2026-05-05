Προσωρινά κρατούμενος ο 32χρονος Ουκρανός που επιτέθηκε σε οικογένεια επειδή νόμιζε ότι ήταν Ρώσοι
Ο δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στον ανακριτή Πολυγύρου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα
- Μπλακάουτ δεδομένων – Χωρίς Διαδίκτυο τα κινητά στη Μόσχα ενόψει στρατιωτικής παρέλασης
- Youth Pass: Πότε λήγει η προθεσμία – Πώς θα κάνετε αίτηση
- Κέντρο Κρήτης του ΟΟΣΑ για την Δυναμική των Πληθυσμών: Ζούμε περισσότερο, γεννάμε λιγότερο
- Η ενημέρωση αλλάζει, μπορούμε να την εμπιστευτούμε; – Διεθνές Συνέδριο «Η Ενημέρωση σε Μετάβαση»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Τον τρόμο έζησε μια οικογένεια στην Χαλκιδική, όταν 32χρονος Ουκρανός τους επιτέθηκε με μαχαίρι, πιστεύοντας ότι είναι ρωσικής καταγωγής.
Ο δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στον ανακριτή Πολυγύρου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα.
Προσωρινά κρατούμενος ο 32χρονος Ουκρανός
Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ανάκρισης και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος ο 32χρονος Ουκρανός.
Έγινε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, ενώ ορίστηκε και ένα δεύτερο ραντεβού με τους γιατρούς την ερχόμενη Πέμπτη.
Εν αναμονή των γνωματεύσεων ο 32χρονος παραμένει προσωρινά κρατούμενος και θα οδηγηθεί για την ώρα στις φυλακές Διαβατών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να ανέφερε αντιμετωπίζει εδώ και αρκετά χρόνια -σύμφωνα και με την υπεράσπισή του- προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως, ενώ φέρεται να επικαλέστηκε ότι ήταν σε κίνδυνο, ότι δέχτηκε επίθεση από Ρώσους και αμύνθηκε με ένα μαχαίρι για να προστατέψει τον αδερφό του. Ακόμη και σήμερα δεν γνώριζε ότι είναι ενώπιον των δικαστικών αρχών.
Όσον αφορά τα άτομα που τραυμάτισε, πρόκειται για έναν 75χρονο ουγγρικής καταγωγής, για τη σύζυγό του, 59 ετών, η οποία είναι υπήκοος Γερμανίας και τον 40χρονο γιο της. Τραυμάτισε τους δύο με το μαχαίρι και χτύπησε τον 40χρονο.
Νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο Πολυγύρου, από όπου έχουν πάρει ήδη εξιτήριο.
- Προσωρινά κρατούμενος ο 32χρονος Ουκρανός που επιτέθηκε σε οικογένεια επειδή νόμιζε ότι ήταν Ρώσοι
- Το ΒΗΜΑ έρχεται αυτή την Κυριακή με ένα συλλεκτικό τόμο για τον Ελληνικό Εμφύλιο
- «Έφυγε» ο Πορτορικανός θρύλος του μπάσκετ, Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ
- Marfin: 16 χρόνια από την τραγωδία – Συγγενείς και φίλοι αφήνουν λουλούδια για τα θύματα
- Η Βουλή υποδέχθηκε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο – Το bigbang, η Realpolitik και η ειρήνη
- Met Gala: Τα social media «σταυρώνουν» τον Χιου Τζάκμαν
- Βραβείο Πούλιτζερ στο Reuters για τα ρεπορτάζ που ξεμπρόστιασαν τη Meta
- Διαμαντοπούλου: Τα γεγονότα στις υποκλοπές μιλούν από μόνα τους, δεν μπορούμε να κάνουμε το παγώνι – Δεν δέχομαι την ομερτά υπουργών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις