Το ΒΗΜΑ έρχεται αυτή την Κυριακή με ένα συλλεκτικό τόμο για τον Ελληνικό Εμφύλιο
Το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί στις 10 Μαΐου με έναν συλλεκτικό τόμο για ένα από τα πιο τραυματικά κεφάλαια της νεότερης ελληνικής Ιστορίας: τον Εμφύλιο
Την Κυριακή 10 Μαΐου, η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ προσφέρει στους αναγνώστες του έναν ξεχωριστό, συλλεκτικό τόμο αφιερωμένο σε ένα από τα πιο τραυματικά και σύνθετα κεφάλαια της νεότερης ελληνικής Ιστορίας: τον Ελληνικό Εμφύλιο. Μια επανέκδοση του ιστορικού αφιερώματος των Νέων Εποχών το 1999 για τα 50 χρόνια από τέλος του, που δεν επιχειρεί να αναπαράγει έτοιμες βεβαιότητες, αλλά να προσεγγίσει τη σύγκρουση ως ιστορικό γεγονός με μακρά διάρκεια, βαθιές ρίζες και ανοιχτές ακόμη συνέπειες.
Ο Εμφύλιος δεν είχε ποτέ σαφή αρχή ούτε τυπικό τέλος. Ξεπερνά τα χρονολογικά του όρια και συνεχίζει να επηρεάζει τον δημόσιο λόγο, τη μνήμη και την αυτοαντίληψη της ελληνικής κοινωνίας. Αν και συχνά λέγεται ότι την Ιστορία τη γράφουν οι νικητές, στην περίπτωσή του ένα μεγάλο μέρος της αφήγησης διαμορφώθηκε από τους ηττημένους, ιδίως μετά το 1974, οδηγώντας συχνά σε νέες απλουστεύσεις και αντιστροφές ρόλων.
Στον τόμο αναδεικνύεται η ανάγκη υπέρβασης των σχημάτων «καλοί» και «κακοί» που, με διαφορετικό πρόσημο κάθε φορά, εξακολουθούν να βαραίνουν την ιστοριογραφία του Εμφυλίου. Η Ιστορία δεν απονέμει δικαιοσύνη εκ των υστέρων ούτε λειτουργεί ως πολιτικό εργαλείο. Ερευνά, ερμηνεύει και φωτίζει τα κενά, τις αντιφάσεις και τις σιωπές ενός διχασμού που σημάδεψε βαθιά τη χώρα.
Με τη συμμετοχή ιστορικών, πανεπιστημιακών, πολιτικών, αγωνιστών και δημοσιογράφων η έκδοση επιχειρεί μια νηφάλια και τεκμηριωμένη προσέγγιση, όχι για να «κλείσει» τον φάκελο του Εμφυλίου, αλλά για να τον ανοίξει ξανά με όρους γνώσης και ιστορικής ευθύνης.
