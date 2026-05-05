Πίστευαν ότι το κόλπο που είχαν σκαρφιστεί δεν θα γινόταν αντιληπτό αλλά τελικά τους «έκαψε». Το σχέδιο για τη μεταφορά 13 κιλών ναρκωτικών στη Σκιάθο, με εκτιμώμενη αξία που φτάνει τις 333.000 ευρώ, κατέρρευσε όταν οι ασυνόδευτοι σάκοι που φορτώθηκαν σε τουριστικό σκάφος προκάλεσαν την προσοχή των Αρχών.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr. το κόλπο που είχαν στήσει ναρκέμποροι ήταν απλό. Θα έδιναν τους σάκους σε τουριστικό σκάφος στο Αχίλλειο για να τους παραλάβουν συνεργάτες τους στη Σκιάθο, πιστεύοντας ότι θα απέφευγαν τον έλεγχο των λιμενικών στο Βόλο και δεν θα άφηναν πίσω τους ίχνη, αφού δεν είχαν αφήσει στοιχεία ούτε του αποστολέα των αποσκευών ούτε και του παραλήπτη.

Συνελήφθησαν ένας 68χρονος που παρέλαβε τους σάκους και ο γιος του που είχε ρόλο τσιλιαδόρου

Όμως, οι ασυνόδευτοι σάκοι προκάλεσαν εντύπωση ενώ το κύκλωμα δεν είχε σκεφτεί το ενδεχόμενο με το τουριστικό σκάφος να ταξιδεύουν και λιμενικοί.

Έτσι τα σχέδια χάλασαν εν πλω. Το ημερόπλοιο πριν φτάσει Σκιάθο έκανε πρώτα μία στάση στον Πλατανιά. Η παρουσία των λιμενικών με διακριτικά ρούχα ενισχύθηκε. Ταξίδεψαν μαζί με τους τουρίστες για το νησί του Παπαδιαμάντη και στο παλαιό λιμάνι περίμεναν τους «ποντικούς».

Τότε ήταν που εμφανίστηκε ένας 68χρονος προς αναζήτηση των δεμάτων. Ο άνδρας πήρε τα δύο σακ βουαγιάζ, τα έβαλε στο αυτοκίνητό του και αποπειράθηκε να φύγει, όταν τον σταμάτησαν οι λιμενικοί.

Οι λιμενικοί πέρασαν χειροπέδες και στον τσιλιαδόρο του παρά την προσπάθειά του να διαφύγει. Όπως αποδείχθηκε ο συλληφθείς είναι ο γιος του 68χρονου, ο οποίος φέρεται να έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές με παλαιότερες υποθέσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν χθες συνοδεία λιμενικών στην Εισαγγελία Βόλου, εναντίον τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και παραπέμφθηκαν για να απολογηθούν στον ανακριτή Βόλου, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για αύριο Τετάρτη.