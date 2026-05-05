Νεκρός 47χρονος σε λεωφορείο ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Πάργα
Ο οδηγός του ΚΤΕΛ διαπίστωσε πως ο 47χρονος δεν είχε τις αισθήσεις του
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 47χρονος άνδρα ο οποίος είχε επιβιβαστεί σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ από την Αθήνα με προορισμό την Πάργα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του epirusTV, γύρω στη 01:00 τα ξημερώματα, το ΚΤΕΛ έφτασε στην Πάργα. Ο οδηγός εντόπισε τον 47χρονο χωρίς τις αισθήσεις του .
Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο. Οι διασώστες επιχείρησαν ανάνηψη με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και μετέφεραν τον 47χρονο στο Κέντρο Υγείας της περιοχής.
Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και του ιατρικού προσωπικού, ο άνδρας δεν επανήλθε.
Στο σημείο έφτασε και η αστυνομία για τη διερεύνηση του περιστατικού, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου του 47χρονου, ο οποίος ήταν κάτοικος της περιοχής, αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.
