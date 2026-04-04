Καρδίτσα: Σκηνές πανικού σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ γεμάτο επιβάτες που έπιασε φωτιά στην εθνική οδό

Στιγμές αγωνίας έζησαν το απόγευμα της Παρασκευής (3/4) οι 48 επιβάτες λεωφορείου του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Καρδίτσας, όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες ενώ κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο Ε65.

Το συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30μμ στο ύψος της Ξυνιάδας.

Το λεωφορείο στις φλόγες

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά το λεωφορείο του ΚΤΕΛ Καρδίτσας εκτελούσε το δρομολόγιο από Πάτρα προς Καρδίτσα.

Στο ύψος της διασταύρωσης Ξυνιάδας άρχισαν να βγαίνουν από τη μηχανή του λεωφορείου πυκνοί καπνοί με τον οδηγό να μην χάνει την ψυχραιμία του.

Οι επιβάτες βγήκαν έγκαιρα από το λεωφορείο ενώ πρόλαβαν να απομακρύνουν και τις αποσκευές τους.

Η διοίκηση του ΚΤΕΛ Καρδίτσας ενημερώθηκε αμέσως και δρομολόγησε άλλο λεωφορείο για να παραλάβει τους επιβάτες από τον Ε65, προκειμένου να συνεχίσουν με ασφάλεια το ταξίδι τους προς τον προορισμό τους.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Άμεση ήταν η επέμβαση των πυροσβεστών από το Κλιμάκιο Δομοκού που προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς.