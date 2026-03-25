Στις φλόγες τυλίχθηκε αυτοκίνητο στην Κορίνθου-Πατρών – Διακοπή κυκλοφορίας

Το πρωί της 25ης Μαρτίου σημειώθηκε πυρκαγιά σε Ι.Χ. όχημα στο 97ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου–Πατρών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα. Ο οδηγός αντιλήφθηκε έγκαιρα τη φωτιά και κατάφερε να εγκαταλείψει το όχημα πριν αυτό τυλιχθεί πλήρως στις φλόγες, χωρίς να τραυματιστεί.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ περιπολικά της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κορινθίας ανέλαβαν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Παράλληλα, συνεργεία της Ολυμπίας Οδού συνέδραμαν στις εργασίες και στην απομάκρυνση του οχήματος.

Η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο διακόπηκε προσωρινά, προκαλώντας καθυστερήσεις στους οδηγούς, μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση κατάσβεσης και να αποκατασταθεί η ομαλή ροή. Τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ εξετάζεται κάθε ενδεχόμενο.