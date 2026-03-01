Φωτιά σε αυτοκίνητο στα διόδια της Τραγάνας – Κάηκε ολοσχερώς
Δύο πυροσβεστικά οχήματα με 4 πυροσβέστες από το Κλιμάκιο Αταλάντης έφτασαν στα διόδια Τραγάνας και έσβησαν τη φωτιά
Φωτιά σε ΙΧΕ αυτοκίνητο εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής την εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας την ώρα που εισερχόταν στο διάδρομο των διοδίων Τραγάνας.
Πολύ γρήγορα οι φλόγες επεκτάθηκαν κατακαίοντας το όχημα με τους επιβάτες να προλαβαίνουν να κατέβουν, ενώ υπήρξε φόβος να επεκταθεί και στις εγκαταστάσεις των διοδίων.
Στις φλόγες το ΙΧ
Δύο πυροσβεστικά οχήματα με 4 πυροσβέστες από το Κλιμάκιο Αταλάντης έφτασαν στο σημείο και έσβησαν την πυρκαγιά, ωστόσο το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς. Ευτυχώς όμως δεν τραυματίστηκε κανείς.
Προανάκριση διενεργεί το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.
