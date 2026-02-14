Αυτοκίνητο πήρε φωτιά εν κινήσει στην Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων

Αυτοκίνητο «λαμπάδιασε» στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Αθηνών, ενώ βρισκόταν εν κινήσει το πρωί του Σαββάτου.

Στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων, το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες, ωστόσο όπως αναφέρει το agioitheodoroi.com, οι επιβάτες πρόλαβαν να βγουν εγκαίρως χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και εθελοντές της δασοπροστασίας Αγίων Θεοδώρων και κατέσβησαν την φωτιά.

Λόγω του συμβάντος, η κυκλοφορία στο τμήμα της Εθνικής Οδού διεξήχθη για λίγη ώρα με χαμηλές ταχύτητες υπό την επίβλεψη της Τροχαίας.