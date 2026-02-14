Αυτοκίνητο πήρε φωτιά εν κινήσει στην Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων
Το περιστατικό σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Κόρινθο
Αυτοκίνητο «λαμπάδιασε» στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Αθηνών, ενώ βρισκόταν εν κινήσει το πρωί του Σαββάτου.
Στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων, το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες, ωστόσο όπως αναφέρει το agioitheodoroi.com, οι επιβάτες πρόλαβαν να βγουν εγκαίρως χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και εθελοντές της δασοπροστασίας Αγίων Θεοδώρων και κατέσβησαν την φωτιά.
@agioitheodoroi.comΦωτιά σε ΙΧ αυτοκίνητο στους Αγίους Θεοδώρους♬ πρωτότυπος ήχος – Άγιοι Θεόδωροι
Λόγω του συμβάντος, η κυκλοφορία στο τμήμα της Εθνικής Οδού διεξήχθη για λίγη ώρα με χαμηλές ταχύτητες υπό την επίβλεψη της Τροχαίας.
