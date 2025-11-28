Φρίκη με «έγκλημα τιμής» στην Ολλανδία: Έπνιξαν την αδερφή τους μετά από εντολή του πατέρα τους

newspaper
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
28.11.2025 | 17:39
Παραιτήθηκε ο Γέρμακ, ο διαπραγματευτής της Ουκρανίας
28.11.2025 | 17:50
Πώς θα λειτουργήσουν μετρό, ηλεκτρικό και τραμ κατά την τετράωρη στάση εργασίας
Κόσμος 28 Νοεμβρίου 2025 | 22:04

Η Ολλανδία παρακολουθεί σοκαρισμένη μια από τις πιο σκοτεινές υποθέσεις δολοφονίας.

Μια υπόθεση «εγκλήματος τιμής» συγκλονίζει την Ολλανδία: δύο αδέρφια κατηγορούνται ότι έπνιξαν την 18χρονη αδελφή τους σε βάλτο, εκτελώντας διαταγή του πατέρα τους. Η Ράιαν Αλ Νάτζαρ εξαφανίστηκε στις 22 Μαΐου 2024 από το Γιούρε και βρέθηκε έξι ημέρες αργότερα νεκρή στο Λέλυσταντ, δεμένη, φιμωμένη και πεταμένη στο νερό.

Οι ιατροδικαστές εντόπισαν DNA του πατέρα της στα νύχια της, ένδειξη ότι αντιστάθηκε. Οι εισαγγελείς αποδίδουν το κίνητρο στη «δυτική συμπεριφορά» της και στο γεγονός ότι είχε αγόρι, κάτι που –όπως υποστηρίζουν– η οικογένεια θεώρησε προσβολή.

Συγκεκριμένα, ο Μοχάμεντ Νάτζαρ, 23 ετών, και ο Μουχανάντ Αλ Νάτζαρ, 25 ετών, φέρονται να φίμωσαν, να έδεσαν και να πέταξαν την 18χρονη Ράιαν Αλ Νάτζαρ σε βάλτο όταν ανακάλυψαν ότι είχε αγόρι— γεγονός που, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, «ντρόπιασε» την οικογένεια.

Ο πατέρας τους, Χάλεντ, κατηγορείται ότι διέταξε το «έγκλημα τιμής» και φέρεται να έχει διαφύγει στη Συρία.

Έξι ημέρες μετά την εξαφάνισή της εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βάλτο στο Λέλυσταντ, με τους ιατροδικαστές να διαπιστώνουν πως ήταν φιμωμένη, τα χέρια της ήταν δεμένα πίσω από την πλάτη της και οι αστράγαλοί της δεμένοι με ταινία. Οι ιατροδικαστές εντόπισαν στα τα νύχια της DNA που ανήκε στον πατέρα της, γεγονός που υποδηλώνει ότι είχε αντισταθεί.

Αρνούνται τις κατηγορίες

Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι η 18χρονη δολοφονήθηκε επειδή είχε σύντροφο και συμπεριφερόταν με τρόπο που η οικογένειά της θεωρούσε «δυτικό» και το κατέγραψαν ως έγκλημα τιμής, σύμφωνα με την Daily Mail.

Οι αδελφοί της, των οποίων η δίκη ξεκίνησε την Πέμπτη, επιμένουν ότι ο φόνος διαπράχθηκε από τον πατέρα τους.

Ο πατέρας που διέφυγε στη Συρία φέρεται να έστειλε δύο email στην ολλανδική εφημερίδα De Telegraaf, αναλαμβάνοντας την αποκλειστική ευθύνη και δηλώνοντας ότι οι γιοι του ήταν αθώοι.

Ωστόσο, οι εισαγγελείς απέρριψαν τον ισχυρισμό του, επιμένοντας ότι ο ίδιος έδωσε εντολή στους γιους του να απαγάγουν και να σκοτώσουν τη Ράιαν.

Οι ολλανδικές εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι η Ράιαν δολοφονήθηκε επειδή είχε αγόρι και συμπεριφερόταν με «δυτικό» τρόπο, κάτι που «ντρόπιασε» την οικογένεια.

Άξιο αναφοράς είναι πως η 18χρονη βρισκόταν υπό αστυνομική προστασία, η οποία τερματίστηκε πριν από τη δολοφονία της, χωρίς να έχουν αποσαφηνιστεί οι λόγοι που οδήγησαν τις Αρχές στη συγκεκριμένη απόφαση.

Το φιμωμένο και δεμένο σώμα της Ράιαν Αλ Νάτζαρ βρέθηκε σε βάλτο από έναν περαστικό.

Το ολλανδικό ενημερωτικό πρόγραμμα Nieuwsuur μετέδωσε ότι ο Χάλεντ βρίσκεται πλέον στη βόρεια Συρία και έχει ξαναπαντρευτεί.

Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ γνώριζαν 1 χρόνο για την επικινδυνότητα των κτιρίων – Ο εργολάβος δεν συμμορφώθηκε
Διαφθορά ή άγνοια; 28.11.25

Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ γνώριζαν 1 χρόνο για την επικινδυνότητα των κτιρίων - Ο εργολάβος δεν συμμορφώθηκε

Οι κάτοικοι των διαμερισμάτων στο Χονγκ Κονγκ είχαν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τα εύφλεκτα αφρώδη πάνελ και τα δίχτυα σκαλωσιάς πριν τη φωτιά, αλλά οι υπεύθυνοι και ο εργολάβος δεν έλαβαν μέτρα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιταλία: Διαδηλωτές εισέβαλαν στα γραφεία της εφημερίδας La Stampa – Άφησαν κοπριά και πέταξαν βιβλία
Ιταλία 28.11.25

Διαδηλωτές εισέβαλαν στα γραφεία της εφημερίδας La Stampa - Άφησαν κοπριά και πέταξαν βιβλία

Οι διαδηλωτές παραβίασαν την κεντρική πύλη των γραφείων της εφημερίδας και έγραψαν συνθήματα στους τοίχους και πέταξαν χαρτιά και βιβλία που βρίσκονταν στα γραφεία

Σύνταξη
Μερτς κατά Όρμπαν: Πηγαίνει στη Μόσχα χωρίς εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς καμία συνεννόηση
Επικριτικός 28.11.25

Μερτς κατά Όρμπαν: Πηγαίνει στη Μόσχα χωρίς εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς καμία συνεννόηση

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, υπενθύμισε πώς οι ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις εντάθηκαν μετά την τελευταία επίσκεψη του Ούγγρου πρωθυπουργού στη Μόσχα τον Ιούλιο του 2024

Σύνταξη
Ρωσία: Απαγόρευσε την οργάνωση «Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»
Κόσμος 28.11.25

Η Μόσχα απαγόρευσε την οργάνωση «Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»

Η οργάνωση κατήγγειλε επανειλημμένως τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία και κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό ότι έχει διαπράξει «μια λιτανεία παραβιάσεων», κάτι που η Ρωσία διαψεύδει

Σύνταξη
Χονγκ Κονγκ: Aυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από τη φωτιά – Νέες συλλήψεις υπευθύνων
128 νεκροί 28.11.25

Χονγκ Κονγκ: Aυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από τη φωτιά – Νέες συλλήψεις υπευθύνων

Οι αρχές εκτιμούν ότι είναι πολύ πιθανό να εντοπιστούν κι άλλοι νεκροί. Η ταχεία εξάπλωση της φωτιάς αποδίδεται σε πάνελ από εύφλεκτο αφρώδες υλικό που είχαν τοποθετηθεί κατά την ανακαίνιση.

Σύνταξη
Γυμνάσια προσομοίωσης πολέμου διεξήγαγε η Σουηδία – Έκανε την ανακοίνωση και στα… ρωσικά
Σαφές μήνυμα 28.11.25

Γυμνάσια προσομοίωσης πολέμου διεξήγαγε η Σουηδία – Έκανε την ανακοίνωση και στα… ρωσικά

Αξιοσημείωτο είναι πως τα γυμνάσια που διεξήγαγε η Σουηδία έγιναν με τη συμμετοχή του βασιλιά, της πριγκίπισσας διαδόχου του σουηδικού θρόνου, των ενόπλων δυνάμεων και βουλευτών

Σύνταξη
Σάλος με αρκουδάκι AI που άρχισε να μιλά για σεξουαλικά φετίχ
«Έξυπνα» παιχνίδια 28.11.25

Σάλος με αρκουδάκι AI που άρχισε να μιλά για σεξουαλικά φετίχ

Ομάδες υπεράσπισης των καταναλωτών αγωνίζονται ενάντια στην παγκόσμια αγορά έξυπνων παιχνιδιών αξίας 16,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καταδικάζοντας την παρακολούθηση και την έλλειψη ρύθμισης.

Σύνταξη
Παραιτήθηκε ο Γέρμακ, ο διαπραγματευτής του Ζελένσκι – Μετά την έρευνα της εισαγγελίας στο σπίτι του
Σκάνδαλο διαφθοράς 28.11.25

Παραιτήθηκε ο Γέρμακ, ο διαπραγματευτής του Ζελένσκι – Μετά την έρευνα της εισαγγελίας στο σπίτι του

Ο Αντρίι Γέρμακ, στο σπίτι του οποίου έγινε έρευνα για το σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ότι παραιτείται. Η υπόθεση προκαλεί ασφυκτική πίεση στον Ζελένσκι εν μέσω διαπραγματεύσεων.

Σύνταξη
Έκκληση ΟΗΕ σε ΗΠΑ: Συνεχίστε να φιλοξενείτε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο
Κόσμος 28.11.25

Έκκληση ΟΗΕ σε ΗΠΑ: Συνεχίστε να φιλοξενείτε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Τζέρεμι Λόρενς, δήλωσε για τους αιτούντες άσυλο πως «δικαιούνται προστασία βάσει του διεθνούς δικαίου και αυτή θα πρέπει να δοθεί με τη συνήθη διαδικασία».

Σύνταξη
Ουκρανία: Η διαφθορά εμπόδιο για την ένταξη στην ΕΕ – Οι Βρυξέλλες ζητούν λογοδοσία
Στενεύει ο κλοιός 28.11.25

Ουκρανία: Η διαφθορά εμπόδιο για την ένταξη στην ΕΕ – Οι Βρυξέλλες ζητούν λογοδοσία

Το σκάνδαλο διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα στην Ουκρανία πλήττει τις φιλοδοξίες του Κιέβου για ένταξη στην ΕΕ. Οι Βρυξέλλες καλούν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να οδηγήσει στη δικαιοσύνη συνεργάτες του.

Σύνταξη
Παγκόσμιος συναγερμός για το sextortion: Μάστιγα σε ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία – Θύματα κάτω των 12 ετών
Τα στοιχεία 28.11.25

Παγκόσμιος συναγερμός για το sextortion – Μάστιγα σε ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία - Θύματα κάτω των 12 ετών

Ανησυχητική αύξηση των περιστατικών σεξουαλικής εκβίασης (sextortion) ανηλίκων παγκοσμίως - Τι δείχνουν οι τελευταίες έρευνες - Ο ρόλος της τεχνολογίας και των ΑΙ εργαλείων - Γιατί σιωπούν τα θύματα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΟΗΕ: Ζητά «εις βάθος» έρευνα για την «κατά τα φαινόμενα συνοπτική εκτέλεση» δύο Παλαιστινίων στην Τζενίν
Σκληρές εικόνες 28.11.25

Ο ΟΗΕ ζητά «εις βάθος» έρευνα για την «κατά τα φαινόμενα συνοπτική εκτέλεση» δύο Παλαιστινίων στην Τζενίν

Δύο Παλαιστίνιοι πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης της αστυνομίας και του στρατού του Ισραήλ την ώρα που παραδίδονταν στις δυνάμεις ασφαλείας της Τζενίν

Σύνταξη
Οι τεχνοκράτες εκφράζουν όλο και περισσότερο δημόσιες τοποθετήσεις – Οι γνώμες διίστανται
Έχουν ευθύνη; 28.11.25

Οι τεχνοκράτες εκφράζουν όλο και περισσότερο δημόσιες τοποθετήσεις – Οι γνώμες διίστανται

Οι γνώμες μπορεί να διίστανται, με κάποιους να υποστηρίζουν ότι οι τεχνοκράτες πρέπει να περιορίζουν τις δημόσιες τοποθετήσεις τους σε θέματα αρμοδιότητάς τους

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Νορβηγία: Ντοπέ λόγω συνθετικού χλοοτάπητα!
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Νορβηγία: Ντοπέ λόγω συνθετικού χλοοτάπητα!

Παίκτρια ποδοσφαίρου της Νορβηγίας δικαιώθηκαν και η Βαλερένγκα καλεί τις παγκόσμιες αρχές αντι-ντόπινγκ να επικαιροποιήσουν την έρευνα και την κατανόηση γύρω από τους τεχνητούς αγωνιστικούς χώρους

Βάιος Μπαλάφας
ΣΥΡΙΖΑ: Νίκη για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία – Εγκρίθηκε η Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματά τους
Επικαιρότητα 28.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Νίκη για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία – Εγκρίθηκε η Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματά τους

«Πρόκειται για μια σημαντική κατάκτηση για την υπεράσπιση της ισότητας, της προσβασιμότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας για εκατομμύρια συμπολίτες μας στην ΕΈ των 27», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Aνατομία μιας κρίσης: Κόστνερ όπως Μπιλ Κλίντον στο Τιμόρ του 1999 για τον ΟΗΕ
Διπλωματία 28.11.25

Aνατομία μιας κρίσης: Κόστνερ όπως Μπιλ Κλίντον στο Τιμόρ του 1999 για τον ΟΗΕ

Ο Κέβιν Κόστνερ και ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο συνεργάζονται σε ένα φιλόδοξο τηλεοπτικό εγχείρημα για τα Ηνωμένα Έθνη επιστρέφοντας το βλέμμα στο Ανατολικό Τιμόρ του 1999

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φάμελλος: «Ναι» στον διάλογο με την Τουρκία, ούτε βήμα πίσω στα εθνικά μας συμφέροντα
Ελληνοτουρκικά 28.11.25

Φάμελλος: «Ναι» στον διάλογο με την Τουρκία, ούτε βήμα πίσω στα εθνικά μας συμφέροντα

«Έχουμε εκφράσει την έντονη αντίδραση μας για το πρόγραμμα SAFE και για τη συμμετοχή της Τουρκίας σε αυτό», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η χαμηλότερη προκαταβολή Βασικής Ενίσχυσης στην ιστορία εφαρμογής της ΚΑΠ στη χώρα μας – Κυβερνητική ανεπάρκεια
Πολιτική Γραμματεία 28.11.25

ΠΑΣΟΚ: Η χαμηλότερη προκαταβολή Βασικής Ενίσχυσης στην ιστορία εφαρμογής της ΚΑΠ στη χώρα μας – Κυβερνητική ανεπάρκεια

«Ενδεικτικό της κυβερνητικής ανεπάρκειας είναι η εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και στον διοικητή της ΑΑΔΕ», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ γνώριζαν 1 χρόνο για την επικινδυνότητα των κτιρίων – Ο εργολάβος δεν συμμορφώθηκε
Διαφθορά ή άγνοια; 28.11.25

Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ γνώριζαν 1 χρόνο για την επικινδυνότητα των κτιρίων - Ο εργολάβος δεν συμμορφώθηκε

Οι κάτοικοι των διαμερισμάτων στο Χονγκ Κονγκ είχαν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τα εύφλεκτα αφρώδη πάνελ και τα δίχτυα σκαλωσιάς πριν τη φωτιά, αλλά οι υπεύθυνοι και ο εργολάβος δεν έλαβαν μέτρα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Φρίκη στη Ρόδο: Σύλληψη 55χρονου για βιασμό και αιμομιξία της κόρης του
Ελλάδα 28.11.25

Φρίκη στη Ρόδο: Σύλληψη 55χρονου για βιασμό και αιμομιξία της κόρης του

Ο 55χρονος, όταν κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, αρνήθηκε το αδίκημα του βιασμού. Παραδέχτηκε μόνο ότι υπήρξε για σύντομο χρονικό διάστημα σεξουαλική επαφή, την οποία χαρακτήρισε συναινετική και ισχυρίστηκε ότι σταμάτησε όταν «κατάλαβαν ότι δεν είναι σωστό».

Σύνταξη
Μπιορκ, 60 χρόνια αναρχίας – Από τους Ολυμπιακούς Αθήνα 2004 στα χαρακώματα για ένα δίκαιο πλανήτη
Θεά B 28.11.25

Μπιορκ, 60 χρόνια αναρχίας – Από τους Ολυμπιακούς Αθήνα 2004 στα χαρακώματα για ένα δίκαιο πλανήτη

Γεννημένη στην Ισλανδία, 60 χρόνια πριν, η Μπιορκ είναι ένα ηφαίστειο δημιουργίας και πολιτικοποιημένης δημιουργίας ως το αρχέτυπο του πολιτιστικού προβοκάτορα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχεται απειλή και γνωστοί διαμορφωτές κοινής γνώμης συμπεριφέρονται ως… τρολ του διαδικτύου
Παρασκήνιο 28.11.25

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχεται απειλή και γνωστοί διαμορφωτές κοινής γνώμης συμπεριφέρονται ως… τρολ του διαδικτύου

Αποστροφή και προβληματισμό δημιουργεί η παρόμοια με τρολ του χειρίστου είδους αντίδραση δημοσιολογούντων και διαμορφωτών κοινής γνώμης κάτω από απειλητική ανάρτηση συγγενή του «Φραπέ» εναντίον του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη

Σύνταξη
Ιταλία: Διαδηλωτές εισέβαλαν στα γραφεία της εφημερίδας La Stampa – Άφησαν κοπριά και πέταξαν βιβλία
Ιταλία 28.11.25

Διαδηλωτές εισέβαλαν στα γραφεία της εφημερίδας La Stampa - Άφησαν κοπριά και πέταξαν βιβλία

Οι διαδηλωτές παραβίασαν την κεντρική πύλη των γραφείων της εφημερίδας και έγραψαν συνθήματα στους τοίχους και πέταξαν χαρτιά και βιβλία που βρίσκονταν στα γραφεία

Σύνταξη
Money can’t buy you love: Λίβερπουλ… υπό διάλυση (vids, pics)
On Field 28.11.25

Money can’t buy you love: Λίβερπουλ… υπό διάλυση (vids, pics)

Έξι μήνες αφότου κατέκτησε την Premier League και τρεις μήνες αφότου ξόδεψε μισό δις ευρώ για μεταγραφές, η Λίβερπουλ θυμίζει ομάδα που θα παλέψει για την παραμονή. Και οι λόγοι είναι απλοί...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
H Βlack Friday των εργαζομένων: Κινητοποιήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό
Εμπόριο-Ταχυμεταφορές 28.11.25

H Βlack Friday των εργαζομένων: Κινητοποιήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό

Για τους καταναλωτές η Βlack Friday είναι ευκαιρία για συμφέρουσες αγορές. Για εμποροϋπαλλήλους και ταχυμεταφορείς σηματοδοτεί έναν μαραθώνιο εργασιακής εξουθένωσης που κορυφώνεται στις γιορτές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Ρεάλ Μαδρίτης ενημέρωσε τη Λίβερπουλ ότι δεν θα προχωρήσει στην απόκτηση του Κονατέ
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Η Ρεάλ Μαδρίτης ενημέρωσε τη Λίβερπουλ ότι δεν θα προχωρήσει στην απόκτηση του Κονατέ

Η Ρεάλ Μαδρίτης γνωστοποίησε στη Λίβερπουλ, ότι ο Ιμπραϊμά Κονατέ, ο οποίος μένει ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι, δεν θα την απασχολήσει μεταγραφικά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Θεοδωρικάκος: Τη Δευτέρα η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον προσωρινό διοικητή της νέας Ανεξάρτητης Αρχής
Υπ. Ανάπτυξης 28.11.25

Θεοδωρικάκος: Τη Δευτέρα η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον προσωρινό διοικητή της νέας Ανεξάρτητης Αρχής

Η νέα Αρχή θα έχει διοικητή και τρεις υποδιοικητές με πενταετή θητεία, 300 νέους ελεγκτές, νέα ψηφιακά μέσα και χρήση τεχνητής νοημοσύνης, γνωστοποίησε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Τι γίνεται με το συμβόλαιο του Λανουά
On Field 28.11.25

Τι γίνεται με το συμβόλαιο του Λανουά

Το ...μήνυμα από την ΕΠΟ προς τον πρόεδρο της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά είναι ότι κρίνεται για το έργο του. Η UEFA τον στηρίζει, θέλει ξένο αρχιδιαιτητή στην Ελλάδα, ενώ ο Γάλλος βρίσκεται στο «μικροσκόπιο»

Βάιος Μπαλάφας
Λειψυδρία: Αττική, Πάτμος και Λέρος κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Πόσο μας επηρεάζει
Ελλάδα 28.11.25

Αττική, Πάτμος και Λέρος κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας - Πόσο μας επηρεάζει

Η δραματική μείωση των αποθεμάτων στους ταμιευτήρες που υδροδοτούν την Αττική ήταν ο κύρος λόγος για να κηρυχθεί το λεκανοπέδιο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Το φαινόμενο της λειψυδρίας δεν είναι ελληνικό.

Σύνταξη
