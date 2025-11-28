Φρίκη με «έγκλημα τιμής» στην Ολλανδία: Έπνιξαν την αδερφή τους μετά από εντολή του πατέρα τους

Μια υπόθεση «εγκλήματος τιμής» συγκλονίζει την Ολλανδία: δύο αδέρφια κατηγορούνται ότι έπνιξαν την 18χρονη αδελφή τους σε βάλτο, εκτελώντας διαταγή του πατέρα τους. Η Ράιαν Αλ Νάτζαρ εξαφανίστηκε στις 22 Μαΐου 2024 από το Γιούρε και βρέθηκε έξι ημέρες αργότερα νεκρή στο Λέλυσταντ, δεμένη, φιμωμένη και πεταμένη στο νερό.

Οι ιατροδικαστές εντόπισαν DNA του πατέρα της στα νύχια της, ένδειξη ότι αντιστάθηκε. Οι εισαγγελείς αποδίδουν το κίνητρο στη «δυτική συμπεριφορά» της και στο γεγονός ότι είχε αγόρι, κάτι που –όπως υποστηρίζουν– η οικογένεια θεώρησε προσβολή.

Συγκεκριμένα, ο Μοχάμεντ Νάτζαρ, 23 ετών, και ο Μουχανάντ Αλ Νάτζαρ, 25 ετών, φέρονται να φίμωσαν, να έδεσαν και να πέταξαν την 18χρονη Ράιαν Αλ Νάτζαρ σε βάλτο όταν ανακάλυψαν ότι είχε αγόρι— γεγονός που, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, «ντρόπιασε» την οικογένεια.

Ο πατέρας τους, Χάλεντ, κατηγορείται ότι διέταξε το «έγκλημα τιμής» και φέρεται να έχει διαφύγει στη Συρία.

Έξι ημέρες μετά την εξαφάνισή της εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βάλτο στο Λέλυσταντ, με τους ιατροδικαστές να διαπιστώνουν πως ήταν φιμωμένη, τα χέρια της ήταν δεμένα πίσω από την πλάτη της και οι αστράγαλοί της δεμένοι με ταινία. Οι ιατροδικαστές εντόπισαν στα τα νύχια της DNA που ανήκε στον πατέρα της, γεγονός που υποδηλώνει ότι είχε αντισταθεί.

Αρνούνται τις κατηγορίες

Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι η 18χρονη δολοφονήθηκε επειδή είχε σύντροφο και συμπεριφερόταν με τρόπο που η οικογένειά της θεωρούσε «δυτικό» και το κατέγραψαν ως έγκλημα τιμής, σύμφωνα με την Daily Mail.

Οι αδελφοί της, των οποίων η δίκη ξεκίνησε την Πέμπτη, επιμένουν ότι ο φόνος διαπράχθηκε από τον πατέρα τους.

Ο πατέρας που διέφυγε στη Συρία φέρεται να έστειλε δύο email στην ολλανδική εφημερίδα De Telegraaf, αναλαμβάνοντας την αποκλειστική ευθύνη και δηλώνοντας ότι οι γιοι του ήταν αθώοι.

Ωστόσο, οι εισαγγελείς απέρριψαν τον ισχυρισμό του, επιμένοντας ότι ο ίδιος έδωσε εντολή στους γιους του να απαγάγουν και να σκοτώσουν τη Ράιαν.

Οι ολλανδικές εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι η Ράιαν δολοφονήθηκε επειδή είχε αγόρι και συμπεριφερόταν με «δυτικό» τρόπο, κάτι που «ντρόπιασε» την οικογένεια.

Άξιο αναφοράς είναι πως η 18χρονη βρισκόταν υπό αστυνομική προστασία, η οποία τερματίστηκε πριν από τη δολοφονία της, χωρίς να έχουν αποσαφηνιστεί οι λόγοι που οδήγησαν τις Αρχές στη συγκεκριμένη απόφαση.

Το φιμωμένο και δεμένο σώμα της Ράιαν Αλ Νάτζαρ βρέθηκε σε βάλτο από έναν περαστικό.

Το ολλανδικό ενημερωτικό πρόγραμμα Nieuwsuur μετέδωσε ότι ο Χάλεντ βρίσκεται πλέον στη βόρεια Συρία και έχει ξαναπαντρευτεί.