«Έγκλημα τιμής» η δολοφονία του ζευγαριού στο Πακιστάν – Ο αδερφός της γυναίκας πάτησε την σκανδάλη

Η αστυνομία στο νοτιοδυτικό Πακιστάν συνέλαβε 14 υπόπτους για τη λεγόμενη δολοφονία τιμής ενός ζευγαριού που κατηγορούνταν για εξωσυζυγική σχέση, μεταξύ των οποίων και ένας τοπικός αρχηγός φυλής που διέταξε τον θάνατό τους, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων την Δευτέρα.

Οι δολοφονίες στην επαρχία Μπαλουχιστάν του Πακιστάν τον περασμένο μήνα ήρθαν στο προσκήνιο μετά τη διάδοση ενός βίντεο στα social media που έδειχνε το ζευγάρι να πυροβολείται.

Ο άνδρας που πυροβόλησε και σκότωσε τη γυναίκα ήταν ο αδελφός της, ο οποίος ενήργησε εκ μέρους της οικογένειας και της φυλής της, δήλωσε ο αρχηγός της επαρχιακής αστυνομίας Μοάζαμ Τζαχ Ανσάρι σε ενημέρωση για την υπόθεση.

Ο αρχηγός της φυλής, Σερ Μπαζ Σατακζάι, διέταξε τη δολοφονία, πρόσθεσε.

Ο αρχηγός ήταν μεταξύ των συλληφθέντων, δήλωσε ο υπουργός της επαρχίας Σαρφραζ Μπουγκτί σε συνέντευξη Τύπου στην Κουέτα, την πρωτεύουσα της επαρχίας.

«Θα φροντίσουμε να διωχθούν όλοι», δήλωσε.

Δεν είναι σαφές αν ο αδελφός βρίσκεται μεταξύ των συλληφθέντων.

Ο άνδρας και η γυναίκα, που κατηγορούνταν για εξωσυζυγική σχέση, είχαν και οι δύο παιδιά από διαφορετικούς γάμους, σύμφωνα με τον Μπουγκτί.

Οι αρχές δήλωσαν ότι το ζευγάρι δολοφονήθηκε επειδή παντρεύτηκε ενάντια στη θέληση των οικογενειών τους.

«Κανείς δεν έχει το δικαίωμα, ό,τι και να γίνει, να σκοτώνει κάποιον με τόσο οδυνηρό και αηδιαστικό τρόπο και μετά να το βιντεοσκοπεί», δήλωσε ο Μπουγκτί.

«Είναι έγκλημα. Είναι δολοφονία».

Pakistan: A horrifying video from #Balochistan shows the honor killing of Zark and Sheetal, shot by an Islamic mob for marrying by choice.

Sheetal’s last words, “Only shooting is allowed,” expose our society’s brutality.

Are we complicit by staying silent?

Please REPOST pic.twitter.com/2PDPLrIB9y

— Faraz Pervaiz (@FarazPervaiz3) July 20, 2025