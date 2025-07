Οι αρχές του Πακιστάν συνέλαβαν έναν ύποπτο αφού κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο βίντεο που δείχνει έναν άνδρα και μια γυναίκα να δολοφονούνται επειδή παντρεύτηκαν αψηφώντας τις αντιρρήσεις των οικογενειών τους (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Τη διαταγή για τον φόνο του ζεύγους – τα στοιχεία τους δεν αποκαλύφθηκαν – είχε δώσει ένα τοπικό συμβούλιο τον περασμένο μήνα, στην επαρχία του Μπαλοτσιστάν.

A woman and Male were subject to #honorkilling in #Balochistan . CM has taken notice of the incident further action awaited pic.twitter.com/6lQQNjPOd6

— Daniyal Butt (@butt_daniyal) July 20, 2025