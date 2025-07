Οργή έχει προκαλέσει στο Πακιστάν το βίντεο που έχει γίνει ήδη viral και το οποίο παρουσιάζει «έγκλημα τιμής» σε απομονωμένη περιοχή της χώρας, όπου συχνά τέτοιου είδους εγκλήματα περνούν απαρατήρητα.

Αν και στο Πακιστάν διαπράττονται κάθε χρόνο εκατοντάδες «εγκλήματα τιμής», συχνά χωρίς την παρέμβαση της δικαιοσύνης για την τιμωρία των δραστών, το βίντεο που δείχνει μία γυναίκα και έναν άνδρα, που κατηγορήθηκαν για μοιχεία, να μεταφέρονται στην έρημο από μια ομάδα ανδρών και να δολοφονούνται έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Στο βίντεο εμφανίζεται η γυναίκα, η Μπάνο Μπίμπι, να λαμβάνει ένα αντίτυπο του Κορανίου από έναν άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία είναι ο αδελφός της.

«Έλα να περπατήσεις επτά βήματα μαζί μου, μετά μπορείς να με πυροβολήσεις», ακούγεται να λέει η γυναίκα καθώς προχωρά μερικά μέτρα και σταματά έχοντας την πλάτη της στραμμένη προς τους άνδρες.

Στη συνέχεια ο αδελφός της, ο Τζαλάλ Σατακζάι, την πυροβολεί τρεις φορές. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα πυροβολεί και σκοτώνει τον Εχσάν Ουλάχ Σαμαλάνι, με τον οποίο φέρεται να είχε σχέση η Μπάνο.

Δείτε το βίντεο:

A woman and Male were subject to #honorkilling in #Balochistan . CM has taken notice of the incident further action awaited pic.twitter.com/6lQQNjPOd6

