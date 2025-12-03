newspaper
Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
03.12.2025 | 19:57
Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση του Μετρό - Κανονικά τα δρομολόγια
Σημαντική είδηση:
03.12.2025 | 17:17
Φωτιά σε κατάστημα στο Νέο Κόσμο
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Γαλλία: Κάθειρξη 30 ετών σε μητέρα που δηλητηρίασε τις κόρες της και σχεδίαζε το φόνο του πρώην συζύγου της
Κόσμος 03 Δεκεμβρίου 2025 | 20:40

Γαλλία: Κάθειρξη 30 ετών σε μητέρα που δηλητηρίασε τις κόρες της και σχεδίαζε το φόνο του πρώην συζύγου της

Σε σοκ οι κάτοικοι της μικρής κοινότητας Πο στη νοτιοδυτική Γαλλία από την υπόθεση της 53χρονης μητέρας που δηλητηρίασε τις δύο κόρες της, με αποτέλεσμα τον θάνατο της μεγαλύτερης

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Dry begging: Όλοι το έχουμε κάνει αλλά καταστρέφει τη σχέση

Dry begging: Όλοι το έχουμε κάνει αλλά καταστρέφει τη σχέση

Spotlight

Σε κάθειρξη 30 ετών καταδικάστηκε η Μεϊλίς Ντομπόν, μια μητέρα από τη νοτιοδυτική Γαλλία, που κατηγορήθηκε για τη δηλητηρίαση, με μεγάλες δόσεις φαρμάκων, των δύο κοριτσιών της και την απόπειρα δολοφονίας του πρώην συζύγου της.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου του Μον-ντε-Μαρσάν, Εμανουέλ Αντούλ, ανακοίνωσε ότι η Ντομπόν θα έχει το δικαίωμα να αιτηθεί την αποφυλάκισή της αφού εκτίσει 20 χρόνια, πολύ περισσότερα από τα 5 που ζητούσε η εισαγγελία, δικαιολογώντας την απόφαση αυτή λόγω «της σοβαρότητας των αδικημάτων».

Η 53χρονη γυναίκα κρίθηκε ένοχη για τον θάνατο της κόρης της, Ενεά, 18 ετών, η οποία πέθανε έπειτα από λήψη μεγάλης ποσότητας φαρμάκων. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι και η μικρότερη κόρη της, η Λουάν, είχε λάβει μεγάλη δόση υπνωτικού που προορίζεται για ενήλικες, όμως η έφηβη υπερασπίστηκε τη μητέρα της στο δικαστήριο.

Η Ντομπόν άκουσε την καταδικαστική απόφαση με σκυμμένο το κεφάλι, χωρίς να ρίξει ούτε μια ματιά στους δικαστές. Έχει στη διάθεσή της δέκα ημέρες για να ασκήσει έφεση.

«Αυτό είναι το σύνδρομο Μινχάουζεν δια αντιπροσώπου»

Η Ενεά, που είχε διακόψει το σχολείο έναν χρόνο πριν από τον θάνατό της και αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, υπέστη σπασμούς στις 13 Νοεμβρίου 2019, στο σπίτι της οικογένειας στη νοτιοδυτική Γαλλία. Η έρευνα έδειξε ότι ο θάνατός της οφειλόταν στη λήψη Propranolol, ενός βήτα-αναστολέα που βοηθά την καρδιά να χτυπά πιο αργά, σε ποσότητα «δεκαπλάσια της θεραπευτικής δόσης».

Η εισαγγελία επέμενε πως «τίποτα δεν αποδείκνυε ότι επρόκειτο για αυτοκτονία», όπως ισχυριζόταν η μητέρα. Σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα, Μαρκ Μπουραγκέ, η Ντομπόν είχε δύο κίνητρα: «Έχω κάποιον υπό την εξουσία μου και αυτός θα ελευθερωθεί από εμένα, δεν μπορώ να το αντέξω και τον σκοτώνω. Αυτό είναι το σύνδρομο Μινχάουζεν δια αντιπροσώπου. Και το πολύ ισχυρό μίσος για τον πατέρα».

Ο Γιανίκ Ρεβερντί, πρώην διεθνής παίκτης του χάντμπολ, χώρισε το 2009 με την Ντομπόν, που τον κατηγορούσε για βιαιοπραγία, ενώ στη συνέχεια έχασε την επαφή με τις κόρες του. Άκουσε την ετυμηγορία του δικαστηρίου με δάκρυα στα μάτια, όπως και η σύντροφός του και οι γονείς του.

Ο γενικός εισαγγελέας παρουσίασε την Ενεά ως «ένα παιδί αποδυναμωμένο από την υπερφαρμακολογία, που είχε υποστεί χημική υποταγή και απώλεσε την ελεύθερη βούλησή του». Η λήψη του Propranolol έγινε το πρωί της ημέρας εκείνης. «Της το έδωσαν ή το πήρε, δεν μπορώ να το πω, όμως η λήψη έγινε υπό συνθήκες επιβολής», τόνισε ο Μαρκ Μπουραγκέ.

Καταδικάστηκε και για σχεδιασμό δολοφονίας του πρώην συζύγου της

Η συνήγορος της μητέρας, Καρίν Μονζά, επισήμανε ότι οι αρχές «δεν απέδειξαν την ενοχή» της 53χρονης, τονίζοντας ότι η κόρη της είχε «σοβαρά και χρόνια ψυχιατρικά προβλήματα» και ορισμένοι από τους συγγενείς γνώριζαν πως είχε τάσεις αυτοκτονίας. Η μικρότερη κόρη, η Λουάν, υπερασπίστηκε επίσης τη μητέρα της, περιγράφοντας μια «ευτυχισμένη» παιδική ηλικία την οποία «περιέπλεξε» το διαζύγιο των γονιών της και οι βίαιες τάσεις του πατέρα.

Ο τελευταίος κατηγόρησε την πρώην σύζυγό του ότι χρησιμοποίησε τις κόρες τους σαν «εργαλείο εκδίκησης» εναντίον του.

Η Ντομπόν φέρεται ότι ήθελε να δολοφονήσει τον πρώην σύζυγό της και για τον σκοπό αυτό προσπάθησε να δωροδοκήσει συγκρατούμενές της στη φυλακή του Πο. Η ίδια απέρριπτε την κατηγορία κάνοντας λόγο για «κουτσομπολιά της φυλακής», όμως το δικαστήριο την έκρινε ένοχη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Αγορές: Ο χρησμός της Barclays για το 2026 – Τι βλέπει για ΗΠΑ και Ευρώπη 

Αγορές: Ο χρησμός της Barclays για το 2026 – Τι βλέπει για ΗΠΑ και Ευρώπη 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Dry begging: Όλοι το έχουμε κάνει αλλά καταστρέφει τη σχέση

Dry begging: Όλοι το έχουμε κάνει αλλά καταστρέφει τη σχέση

Τράπεζες
S&P: Υπό θετική παρακολούθηση η Eurobank, σταθερό το outlook

S&P: Υπό θετική παρακολούθηση η Eurobank, σταθερό το outlook

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η Γαλλία κινδυνεύει να μείνει χωρίς προϋπολογισμό – Ο Εντουάρ Φιλίπ δεν θα ψηφίσει την κοινωνική ασφάλιση
Λόγω φιλοδοξιών... 03.12.25

Η Γαλλία κινδυνεύει να μείνει χωρίς προϋπολογισμό – Ο Εντουάρ Φιλίπ δεν θα ψηφίσει την κοινωνική ασφάλιση

Ο Εντουάρ Φιλίπ ανακοίνωσε ότι το κόμμα του «Ορίζοντες» δεν θα ψηφίσει τον προϋπολογισμό κοινωνικής ασφάλισης. Τον κατηγορούν ότι προσβλέπει να αποκομίσει πολιτικά οφέλη εν όψει προεδρικών εκλογών.

Σύνταξη
Βουλγαρία: Αποσύρθηκε ο προϋπολογισμός του 2026, μετά από πολυήμερες και μαχητικές διαδηλώσεις
Κόσμος 03.12.25

Βουλγαρία: Αποσύρθηκε ο προϋπολογισμός του 2026, μετά από πολυήμερες και μαχητικές διαδηλώσεις

Με την Βουλγαρία να βρίσκεται στο κατώφλι του ευρώ, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές βρέθηκαν στους δρόμους όλων των μεγάλων πόλεων διαμαρτυρόμενοι για την διαφθορά και την ακρίβεια

Σύνταξη
Η ΕΕ παρουσίασε την πρόταση για οικονομική στήριξη της Ουκρανίας – Με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ή δανεισμό
«Δάνειο επανορθώσεων» 03.12.25

Η ΕΕ παρουσίασε την πρόταση για οικονομική στήριξη της Ουκρανίας – Με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ή δανεισμό

Με στόχο να εξασφαλιστούν 90 δισ. για να στηριχθεί η Ουκρανία για 2 χρόνια, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρότεινε τη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Διαφορετικά, μιλά για κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό.

Σύνταξη
Γάζα: Η Αίγυπτος διαψεύδει ότι υπάρχει συμφωνία για το άνοιγμα του περάσματος στη Ράφα
Σιωπή από ΕΕ 03.12.25

Γάζα: Η Αίγυπτος διαψεύδει ότι υπάρχει συμφωνία για το άνοιγμα του περάσματος στη Ράφα

Το πέρασμα της Ράφα είναι κρίσιμο για τη είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και καυσίμων στη Γάζα. Η Αίγυπτος υποστηρίζει ότι το πέρασμα πρέπει να ανοίξει αμφίδρομα για να υπάρξει συμφωνία.

Σύνταξη
Απάντηση Ρούτε στον Πούτιν: Η Ρωσία «θα νιώσει» την αντίδραση του ΝΑΤΟ στις επιθέσεις
Κλιμακούμενη ρητορική 03.12.25

Απάντηση Ρούτε στον Πούτιν: Η Ρωσία «θα νιώσει» την αντίδραση του ΝΑΤΟ στις επιθέσεις

«Το ΝΑΤΟ είναι αμυντική συμμαχία. Θα παραμείνουμε αμυντική συμμαχία, αλλά είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσουμε τον λαό μας», είπε ο γ.γ. του ΝΑΤΟ.

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ ανοίγει το πέρασμα στη Ράφα μόνο για να φύγουν οι Παλαιστίνιοι – 357 νεκροί σε 50 μέρες εκεχειρίας
Γάζα 03.12.25

Το Ισραήλ ανοίγει το πέρασμα στη Ράφα μόνο για να φύγουν οι Παλαιστίνιοι - 357 νεκροί σε 50 μέρες εκεχειρίας

Η συμφωνία κατάπαυσης πυρός στη Γάζα μιλούσε για το άνοιγμα της Ράφα που θα προϋπέθετε όμως την ελευθερία μετακίνησης και προς τις δύο κατευθύνσεις

Σύνταξη
Νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 1.300 νεκροί στις πλημμύρες – Οργή στην Ινδονησία για την ολιγωρία των Αρχών
Χιλιάδες εκτοπισμένοι 03.12.25

Πάνω από 1.300 νεκροί στις πλημμύρες στη Νοτιοανατολική Ασία - Οργή στην Ινδονησία για την ολιγωρία των Αρχών

Μεγάλη είναι η δυσαρέσκεια στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές στην Ινδονησία λόγω της καθυστερημένης παροχής βοήθειας ειδικά σε περιοχές όπου σημειώθηκαν κατολισθήσεις και έμειναν αποκομμένες

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Άρσεναλ – Μπρέντφορντ
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Άρσεναλ – Μπρέντφορντ

LIVE: Άρσεναλ – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Μπρέντφορντ για τη 14η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
LIVE: Γουλβς – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Γουλβς – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Γουλβς – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Γουλβς – Νότιγχαμ Φόρεστ για τη 14η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Start.

Σύνταξη
LIVE: Άρης – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Άρης – ΠΑΟΚ

LIVE: Άρης – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Άρης – ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Βάσας
Πόλο 03.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Βάσας

LIVE: Ολυμπιακός – Βάσας. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Βάσας για την 5η αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Άρης: Οι αρχικές επιλογές του Χιμένεθ για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Άρης: Οι αρχικές επιλογές του Χιμένεθ για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο

Ο προπονητής του Άρη παρατάσσει τους κίτρινους με πολλές αλλαγές την ομάδα του απόψε (3/12, 21.30) στο ντέρμπι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στο «Βικελίδης». Στον πάγκο ο Μορόν και εκτός αποστολής ο Διούδης.

Σύνταξη
Τα Φιλαράκια την έκαναν – Η σειρά Friends φεύγει από το Netflix και εξοργίζει τους πιστούς της
Fizz 03.12.25

Τα Φιλαράκια την έκαναν - Η σειρά Friends φεύγει από το Netflix και εξοργίζει τους πιστούς της

«Μετά από μια δεκαετία, η αγαπημένη σειρά των Gen X και των Millennial φεύγει από το streaming service του Netflix, προκαλώντας απειλές για ακύρωση συνδρομών. Αλλά θα εξαφανιστεί πραγματικά το Friends, τελικά;» γράφει ο Stuart Heritage στον Guardian.

Σύνταξη
«Στην τρίτη κατά σειρά κακοκαιρία θα σημειωθούν πολύ μεγάλα ύψη βροχής» λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος στο in
Νέα Κακοκαιρία 03.12.25

«Στην τρίτη κατά σειρά κακοκαιρία θα σημειωθούν πολύ μεγάλα ύψη βροχής» λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος στο in

Ακραία η βροχόπτωση (Κατηγορία:5) σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ - Ανάσα παίρνει αυτή τη φορά η Ηπειρος -Ποιες περιοχές είναι «υποψήφιες» για πλημμυρικά φαινόμενα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η Γαλλία κινδυνεύει να μείνει χωρίς προϋπολογισμό – Ο Εντουάρ Φιλίπ δεν θα ψηφίσει την κοινωνική ασφάλιση
Λόγω φιλοδοξιών... 03.12.25

Η Γαλλία κινδυνεύει να μείνει χωρίς προϋπολογισμό – Ο Εντουάρ Φιλίπ δεν θα ψηφίσει την κοινωνική ασφάλιση

Ο Εντουάρ Φιλίπ ανακοίνωσε ότι το κόμμα του «Ορίζοντες» δεν θα ψηφίσει τον προϋπολογισμό κοινωνικής ασφάλισης. Τον κατηγορούν ότι προσβλέπει να αποκομίσει πολιτικά οφέλη εν όψει προεδρικών εκλογών.

Σύνταξη
Greece Extends Social Tourism Program for 2025–2026
English edition 03.12.25

Greece Extends Social Tourism Program for 2025–2026

Greece has extended its Social Tourism program through June 2026, offering subsidized holidays, expanded stay durations, and increased funding for select regions, with updated benefits for both workers and unemployed beneficiaries

Σύνταξη
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Έκτος ο Απόστολος Σίσκος στα 200μ. ύπτιο με νέο πανελλήνιο ρεκόρ (vid)
Τελικός κολύμβησης 03.12.25

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Έκτος ο Απόστολος Σίσκος στα 200μ. ύπτιο με νέο πανελλήνιο ρεκόρ (vid)

Με επίδοση 1:50.26, ο εξαιρετικός Απόστολος κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών στα 200μ. ύπτιο, καταλαμβάνοντας την 6η θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας.

Σύνταξη
Ο ορεξάτος Γιαζίτζι και το «τρίο» των killer
On Field 03.12.25

Ο ορεξάτος Γιαζίτζι και το «τρίο» των killer

Ο Γιουσούφ Γιαζίτζι επιβεβαίωσε πως όποτε παίρνει την ευκαιρία την αξιοποιεί την ώρα που ο «Μέντι» είδε και τους τρεις φορ του να σκοράρουν στην Σύρο σε ένα ευχάριστο μεσημέρι για όλους.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Βουλγαρία: Αποσύρθηκε ο προϋπολογισμός του 2026, μετά από πολυήμερες και μαχητικές διαδηλώσεις
Κόσμος 03.12.25

Βουλγαρία: Αποσύρθηκε ο προϋπολογισμός του 2026, μετά από πολυήμερες και μαχητικές διαδηλώσεις

Με την Βουλγαρία να βρίσκεται στο κατώφλι του ευρώ, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές βρέθηκαν στους δρόμους όλων των μεγάλων πόλεων διαμαρτυρόμενοι για την διαφθορά και την ακρίβεια

Σύνταξη
Παγκόσμια Ημέρα AμεΑ: Όταν ο παραολυμπιονίκης Ντονάτο Τελέσκα αψήφησε τη βαρύτητα – Πορτφόλιο θέλησης
Νίκες 03.12.25

Παγκόσμια Ημέρα AμεΑ: Όταν ο παραολυμπιονίκης Ντονάτο Τελέσκα αψήφησε τη βαρύτητα – Πορτφόλιο θέλησης

Ο διάσημος φωτογράφος πορτρέτων Ματία Ζοπελάρο αφηγείται στον The Guardian την ιστορία πίσω από την καλύτερη λήψη του, μέρος μιας ανθολογίας με πορτρέτα ΑμεΑ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ΕΕ παρουσίασε την πρόταση για οικονομική στήριξη της Ουκρανίας – Με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ή δανεισμό
«Δάνειο επανορθώσεων» 03.12.25

Η ΕΕ παρουσίασε την πρόταση για οικονομική στήριξη της Ουκρανίας – Με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ή δανεισμό

Με στόχο να εξασφαλιστούν 90 δισ. για να στηριχθεί η Ουκρανία για 2 χρόνια, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρότεινε τη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Διαφορετικά, μιλά για κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό.

Σύνταξη
Παρέμβαση της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το «χαοτικό πλαίσιο» στην έρευνα
Επιστημονική έρευνα 03.12.25

Παρέμβαση της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το «χαοτικό πλαίσιο» στην έρευνα

Κριτικές αιχμές, αλλά και τη δική τους πρόταση για αναδιάρθρωση του πεδίου της επιστημονικής έρευνας καταθέτουν στο in η Πρόεδρος και ο Γραμματέας της ΕΕΕ.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ρεάλ Μαδρίτης για τη 19η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά

LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Κηφισιά για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο