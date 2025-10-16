Βραζιλία: Σε «δηλητηριασμένη τούρτα γενεθλίων» οφείλεται ο θάνατος μιας μητέρας και της κόρης της
Οι έρευνες των Αρχών για την δηλητηριασμένη τούρτα
Μια μητέρα και η κόρη της πέθαναν αφού έφαγαν μια τούρτα γενεθλίων, με την αστυνομία να ερευνά πιθανή σκόπιμη δηλητηρίαση.
Η Άννα Μαρία ντε Χεσούς, 52 ετών και η Λαρίσα ντε Χεσούς Καστίλιο, 21 ετών, μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο αφού έφαγαν ένα κομμάτι από το γλυκό.
Η τούρτα τους είχε παραδοθεί από τον σύζυγο της ανιψιάς της 52χρονης, της Άννα Μαρία Πατρίσια.
Οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο πρόδωσαν τους ενόχους
Οι εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά τον θάνατό τους έδειξαν την παρουσία φυτοφαρμάκων στο σώμα τους. Οι αστυνομικοί ζήτησαν τη σύλληψη και την φυλάκιση της Πατρίσια και του συντρόφου της, που κατονομάζεται τοπικά μόνο ως Λεονάρντο, αφού έλεγξαν τα τηλέφωνά τους.
Ανακαλύφθηκε ότι οι διαδικτυακές αναζητήσεις του περιλάμβαναν για «καρδιακή προσβολή που προκαλεί σπασμούς» και μία για «Δηλητηρίαση από προϊόν καθαρισμού».
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η 52χρονη, συνήθιζε να δανείζει χρήματα στην ανιψιά της και τον σύντροφό της.
Ο Λεονάρντο λέει ότι απλώς βοηθούσε έναν φίλο και η Πατρίσια, της οποίας οι αναζητήσεις στην Google από τα τηλέφωνά της περιελάμβαναν επίσης ένα με τη φράση «εγχειρίδιο πειθούς του FBI», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι δεν θυμάται να τα έχει συντάξει.
Η αστυνομία ξεκίνησε την έρευνα για τους θανάτους στα τέλη Ιουλίου, όταν η 52χρονη κατέληξε στο νοσοκομείο. Οι έρευνες συνεχίζονται.
