Ναύπλιο: Μαζική τροφική δηλητηρίαση στις φυλακές – 7 κρατούμενοι νοσηλεύονται

Το απόγευμα της Τετάρτης (20/8/25) σημειώθηκε περιστατικό τροφικής δηλητηρίασης στις φυλακές Ναυπλίου, όταν αρκετοί κρατούμενοι άρχισαν να εμφανίζουν συμπτώματα ο ένας μετά τον άλλο.

Σύμφωνα με το argolikeseidhseis, συνολικά 30 κρατούμενοι παρουσίασαν συμπτώματα, ενώ οι 7 από αυτούς χρειάστηκαν νοσηλεία στο νοσοκομείο Ναυπλίου. Οι υπόλοιποι παραμένουν κλινήρεις εντός της φυλακής, υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες διεξάγουν έρευνα για να εντοπιστούν τα αίτια που προκάλεσαν το περιστατικό, το οποίο προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση τόσο στους κρατούμενους όσο και στο προσωπικό της φυλακής.