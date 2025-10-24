Ο πρόεδρος του Ισημερινού κατήγγειλε απόπειρα δολοφονίας με δηλητηριασμένα σοκολατάκια
Ο Ντάνιελ Ντομπόα υποστήριξε ότι επιχείρησαν να τον δηλητηριάσουν, δίνοντάς του σοκολατάκια με τρία «χημικά προϊόντα»
Ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα δήλωσε χθες πως έγινε απόπειρα να δολοφονηθεί με δηλητηριασμένα σοκολατάκια, με τρούφες που περιείχαν «τρία χημικά προϊόντα» και του δόθηκαν κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης.
Η παρουσία τριών χημικών συστατικών «σε υψηλή συγκέντρωση δεν μπορεί να ήταν αθέλητη», είπε ο κ. Νομπόα κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο CNN, προσθέτοντας πως «καταθέσαμε μήνυση» και «παρουσιάσαμε αποδείξεις» ιδίως για «τη συγκέντρωση των τριών χημικών προϊόντων».
