Τουρκία: Έντεκα συλλήψεις για τη δηλητηρίαση δύο παιδιών και μιας ενήλικης στην Κωνσταντινούπολη
Τα μέλη της οικογένειας, Τούρκοι πολίτες που διέμεναν στη Γερμανία και είχαν πάει για διακοπές στην Κωνσταντινούπολη, αρρώστησαν αφού κατανάλωσαν δημοφιλή εδέσματα στη συνοικία Ορτάκιοϊ
- Τσίπρας για Πολυτεχνείο: 52 χρόνια μετά, δεν είναι μνημείο του χθες, αλλά η μνήμη του αύριο
- Δίκη για υποκλοπές: «Οι στόχοι παρακολουθήθηκαν πρώτα από ΕΥΠ και μετά από Predator» κατέθεσε ο Θ. Κουκάκης
- Έλαβε 34 μισθούς συναδέλφων του από λάθος – Αρνείται να τα επιστρέψει, παραιτήθηκε και αγόρασε αυτοκίνητο
- Ρούλα Ρέβη – Αποστόλης Τότσικας: Το συγκινητικό μήνυμα της 10χρονης κόρης τους που γεννήθηκε πρόωρα
Συνολικά 11 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο στην Κωνσταντινούπολη μιας Τουρκο-Γερμανίδας και των δύο παιδιών της, έπειτα από μια πιθανή δηλητηρίαση, μετέδωσε σήμερα το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.
Τα τέσσερα μέλη της οικογένειας, Τούρκοι πολίτες που διέμεναν στη Γερμανία και είχαν πάει για διακοπές στην Κωνσταντινούπολη, αρρώστησαν την περασμένη Τετάρτη αφού κατανάλωσαν δημοφιλή εδέσματα στη συνοικία Ορτάκιοϊ, στις όχθες του Βοσπόρου.
Η μητέρα, Τζιγκντέν Μποτζέκ, πέθανε την Παρασκευή στο νοσοκομείο, μία ημέρα μετά τους θανάτους του 6χρονου γιου της Καντρί και της 3χρονης κόρης της Μασάλ. Ο πατέρας Σερβέτ Μποτζέκ παραμένει νοσηλευόμενος σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Τι εξετάζει η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης
Μια έρευνα, που αρχικά επικεντρωνόταν σε μια υποψία τροφικής δηλητηρίασης, ξεκίνησε από την εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, προτού εντοπιστούν στοιχεία που ήγειραν υποψίες ότι η οικογένεια θα μπορούσε να έχει εκτεθεί σε φυτοφάρμακα μέσα στο ξενοδοχείο όπου διέμενε, μετέδωσαν τουρκικά ΜΜΕ.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Hürriyet, που επικαλείται ερευνητές, ένα προϊόν κατά των κοριών με το οποίο είχαν ψεκάσει ένα δωμάτιο στο ισόγειο του ξενοδοχείου θα μπορούσε να έχει φτάσει στο δωμάτιο της οικογένειας, στον πρώτο όροφο, μέσω του συστήματος εξαερισμού στο μπάνιο.
Το ξενοδοχείο, που βρίσκεται στην ιστορική παλιά συνοικία της Κωνσταντινούπολης και το όνομα του οποίου δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, εκκενώθηκε το Σάββατο, αφού δύο πελάτες, που υπέφεραν, όπως η οικογένεια, από ναυτία και εμετούς, χρειάστηκε να νοσηλευτούν, αναφέρει το Anadolu. Σημειώνεται ότι το κτίριο σφραγίστηκε την Κυριακή.
Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται πέντε πωλητές τροφίμων, ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου και δύο υπάλληλοι, όπως και τρεις άνθρωποι που εργάζονταν σε μια εταιρεία αντιπαρασιτικής προστασίας, λέει το Anadolu, χωρίς να διευκρινίζει την ημερομηνία κατά την οποία συνελήφθησαν.
Οκτώ εξ αυτών αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον ενός δικαστή σήμερα. Η τοξικολογική έκθεση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας αναμένεται να δημοσιευτεί σήμερα, μαζί με την ανάλυση των τροφικών δειγμάτων που ελήφθησαν από ειδικούς του υπουργείου Γεωργίας.
Η μητέρα και τα παιδιά της κηδεύτηκαν το Σάββατο σε μια τελετή στη γενέτειρά τους στο Μπολβαντίν, όπως τόνισαν τουρκικές εφημερίδες.
- Ισημερινός: Τουλάχιστον 21 νεκροί και 40 τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο
- Τέσσερα μηνύματα από τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν – Οι δύο δείκτες που φέρνουν ανάπτυξη
- Ματέους: «Ο Μαραντόνα κι εγώ ήμασταν όπως οι Μέσι και Ρονάλντο, αλλά εμείς κάναμε πάρτι μαζί»
- Λούβρο: Βέλγοι TikTokers κρέμασαν «έργο τέχνης» κοντά στη Μόνα Λίζα – Δεν τους ενόχλησε κανείς
- Εβελίνα Σκίτσκο: Συγκινητική ανάρτηση για τη διάγνωση με καρκίνο από το μοντέλο – «Το μυαλό είναι εχθρός»
- Δίκη για υποκλοπές: «Οι στόχοι παρακολουθήθηκαν πρώτα από ΕΥΠ και μετά από Predator» κατέθεσε ο Θ. Κουκάκης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις