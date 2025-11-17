Κωνσταντινούπολη: Νέα δεδομένα για τον θάνατο τριών τουριστών – Ενδέχεται να δηλητηριάστηκαν από απολύμανση

Σοκαριστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση δηλητηρίασης που στοίχισε τη ζωή σε τρία μέλη μιας οικογένειας τουριστών από τη Γερμανία, τη μητέρα και τα δύο παιδιά της, σε ξενοδοχείο στην Κωνσταντινούπολη. Η εισαγγελική έρευνα δείχνει πλέον ως πιθανότερη αιτία ένα ιδιαίτερα τοξικό φυτοφάρμακο που χρησιμοποιήθηκε λίγες ώρες πριν από το περιστατικό σε δωμάτιο του ισογείου.

Σύμφωνα με το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, το δωμάτιο αυτό είχε ψεκαστεί για καταπολέμηση κοριών με σκεύασμα που περιείχε φωσφίνη αλουμινίου. Υπάρχει σοβαρή εκτίμηση ότι το αέριο που παράγει η ουσία διέρρευσε μέσω του άξονα του μπάνιου και έφτασε στο δωμάτιο όπου διέμενε η οικογένεια, προκαλώντας τον θάνατό τους. Η ουσία είναι γνωστή για την υψηλή τοξικότητά της και, όπως τονίζουν ειδικοί, δεν διαθέτει αντίδοτο, σύμφωνα με την Hurriyet.

11 προσαγωγές

Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται. Από τους 11 προσαχθέντες, τέσσερις οδηγήθηκαν στην εισαγγελία, ενώ οι υπόλοιποι επτά – ανάμεσά τους ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, υπάλληλοι, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας απεντόμωσης, ο γιος του και άλλοι εργαζόμενοι – εξακολουθούν να ανακρίνονται. Αποκαλύφθηκε επίσης ότι ο εργαζόμενος της εταιρείας που πραγματοποίησε την απεντόμωση δεν διέθετε καμία σχετική πιστοποίηση.

Την ίδια στιγμή, ο πατέρας της οικογένειας, Σερβέτ Μπέτζεκ, νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση. Οι γιατροί αναπροσάρμοσαν την αγωγή του με βάση το ενδεχόμενο δηλητηρίασης από φωσφίνη αλουμινίου.

Το Ανθρωποκτονιών συνεργάζεται στενά με το Ινστιτούτο Ιατροδικαστικών Ερευνών, όπου εξετάζονται δείγματα αίματος της μητέρας και των παιδιών για την ανίχνευση της συγκεκριμένης ουσίας.

Η υπόθεση θυμίζει ανάλογο περιστατικό στην Άγκυρα πριν από δύο χρόνια, όπου μετά από απεντόμωση με το ίδιο σκεύασμα δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 13 παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης.

Στο μεταξύ, βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνουν την οικογένεια να επιστρέφει με ταξί στο ξενοδοχείο, λίγες ώρες πριν χάσει τη ζωή της – πλάνα που αποκτούν νέο βάρος μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις για την τοξική ουσία.