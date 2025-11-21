Νεαρή καταδικάστηκε να εκτίσει 20 χρόνια κάθειρξη για τον ρόλο της στην δολοφονία τριών τουριστών, δυο Αυστραλών κι ενός Αμερικανού, σε λουτρόπολη στο Μεξικό το 2024, ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη οι δικαστικές αρχές.

«Είχαν καλά τηλέφωνα και καλά λάστιχα» στο φορτηγάκι τους, φέρεται να είχε πει η νεαρή σε τρεις συνεργούς τους προτού διαπραχτεί η δολοφονία, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Οι Τζέικ και Κόλουμ Ρόμπινσον, αδέλφια από την Αυστραλία, και ο φίλος τους Τζακ Κάρτερ, από τις ΗΠΑ, θεάθηκαν για τελευταία φορά ζωντανοί την 27η Απριλίου 2024 στην Μποκάνα δε Σάντο Τομάς, λουτρόπολη που υπάγεται στον δήμο Ενσενάδα, στην πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια (βορειοδυτικά).

Μερικές ημέρες αργότερα βρέθηκαν τα πτώματά τους, όχι μακριά από εκεί, με μια σφαίρα στο κεφάλι το καθένα.

Οι δράστες «αιφνιδίασαν» τους τουρίστες «και τους πυροβόλησαν (…) στερώντας τους τη ζωή», ανέφερε η εισαγγελία.

Ομολόγησε

Η καταδικασθείσα, η Άρι Γκισέλ Σίλβα, 23 ετών, παραδέχθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης ότι υποκίνησε και συμμετείχε στην κλοπή προσωπικών αντικειμένων των τριών ερασιτεχνών σέρφερ, το κίνητρο των δολοφονιών.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, έκανε την πρώτη επαφή με τα θύματα και αντιλήφθηκε πως είχαν μαζί τους αντικείμενα αξίας, ωθώντας κατόπιν το αγόρι της και άλλους δυο νεαρούς να διαπράξουν την κλοπή.

Οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι έχουν συλληφθεί και τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για δολοφονίες από πρόθεση κατά συρροή. Οι δίκες τους θα γίνουν χωριστά.

Το έγκλημα είχε προκαλέσει αγανάκτηση και θλίψη στις πατρίδες των θυμάτων, όπου οι οικογένειες είχαν πρωταγωνιστήσει στην προσπάθεια για τον εντοπισμό τους μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης και με δηλώσεις τους σε ΜΜΕ.

Τον Νοέμβριο του 2015, άλλοι δυο αυστραλοί σέρφερ, ο Ντιν Λούκας και ο Άνταμ Κόλμαν, είχαν δολοφονηθεί και τα πτώματά τους είχαν απανθρακωθεί ενώ παραθέριζαν στην πολιτεία Σιναλόα (βορειοδυτικά).