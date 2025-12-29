newspaper
Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
29.12.2025 | 11:06
Βρέθηκε σορός άνδρα κοντά στις εκβολές του Κηφισού
Πούτιν: Τα στρατεύματά μας προελαύνουν με αυτοπεποίθηση σε όλα τα μέτωπα στην Ουκρανία
Κόσμος 29 Δεκεμβρίου 2025 | 17:00

Πούτιν: Τα στρατεύματά μας προελαύνουν με αυτοπεποίθηση σε όλα τα μέτωπα στην Ουκρανία

Ο Πούτιν ενημερώθηκε ότι από την αρχή του έτους οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει έκταση 6.460 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην Ουκρανία, έχοντας θέσει υπό τον έλεγχό τους 334 κοινότητες.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι τα στρατεύματα της Μόσχας «προελαύνουν με αυτοπεποίθηση» σε όλα τα μέτωπα στην Ουκρανία, ιδίως στο Ντονμπάς, στη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα.

Τα ρωσικά στρατεύματα «προελαύνουν με αυτοπεποίθηση, διασπώντας τις άμυνες του εχθρού. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις υποχωρούν παντού, κατά μήκος της πρώτης γραμμής», σχολίασε ο Πούτιν ύστερα από σύσκεψη που είχε με τη στρατιωτική ηγεσία, συμπληρώνοντας πως η κατάληψη εδαφών σε Ντονμπάς (ανατολικά), Ζαπορίζια και Χερσώνα (νότια) συνεχίζεται «σύμφωνα με το σχέδιο».

Ενημέρωση από Γκεράσιμοφ

Στη διάρκεια της σύσκεψης, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, ο στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ, ενημέρωσε τον πρόεδρο Πούτιν ότι τα στρατεύματα της Μόσχας προελαύνουν στην Ουκρανία, καθηλώνοντας στις θέσεις τους τα στρατεύματα του Κιέβου που έχουν αρκεστεί σε αμυντικό ρόλο και σποραδικές αντεπιθέσεις.

Ο Γκεράσιμοφ ανέφερε πως από την αρχή του έτους οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει έκταση 6.460 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην Ουκρανία, διευκρινίζοντας πως έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους 334 κοινότητες.

Ο Βαλέρι Γκεράσιμοφ ενημερώνει τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τις εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο.

Νωρίτερα σήμερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ πρότειναν στην Ουκρανία «γερές» εγγυήσεις ασφαλείας για μια περίοδο 15 ετών, που μπορεί να παραταθεί, απέναντι στη Ρωσία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος προσέθεσε ότι είχε ζητήσει από την Ουάσινγκτον μεγαλύτερη περίοδο κατά την χθεσινή συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, οι εγγυήσεις ασφαλείας θα είναι προϋπόθεση για την άρση του στρατιωτικού νόμου που είναι σε ισχύ στην Ουκρανία από την έναρξη τον Φεβρουάριο του 2022 της ρωσικής εισβολής.

«Ήθελα πραγματικά οι εγγυήσεις αυτές να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια. Και του είπα [του Ντόναλντ Τραμπ] ότι θέλουμε πραγματικά να εξεταστεί η πιθανότητα 30, 40, 50 ετών», δήλωσε ο Ζελένσκι στη διάρκεια διαδικτυακής συνέντευξης Τύπου, διευκρινίζοντας ότι ο Αμερικανός ομόλογός του τον είχε διαβεβαιώσει ότι θα «σκεφθεί» την πιθανότητα αυτή.

Οι φιλοδοξίες του Ερντογάν, μεγαλύτερες από τις δυνατότητες της Τουρκίας – Τι εξηγεί Τουρκάλα ειδικός
Ψευδαισθήσεις 29.12.25

Οι φιλοδοξίες του Ερντογάν, μεγαλύτερες από τις δυνατότητες της Τουρκίας – Τι εξηγεί Τουρκάλα ειδικός

Η στρατιωτική υπεροχή του Ισραήλ, οι επιφυλάξεις των κρατών του Κόλπου και οι κλυδωνιζόμενη τουρκική οικονομία θα έπρεπε να κρατούν «προσγειωμένο» τον Ταγίπ Ερντογάν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ζελένσκι: Το σχέδιο ειρήνης προβλέπει αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για 15 χρόνια – Θα γίνει δημοψήφισμα
Κόσμος 29.12.25

«Το σχέδιο ειρήνης προβλέπει αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για 15 χρόνια - Θα πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα» λέει ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ουκρανία είχε ζητήσει από τις ΗΠΑ να παράσχουν εγγυήσεις για 50 χρόνια

Σύνταξη
«Πρωταθλητής» στην επιθετικότητα το Ισραήλ – Πόσες χιλιάδες πλήγματα πραγματοποίησε το 2025
Στοιχεία 29.12.25

«Πρωταθλητής» στην επιθετικότητα το Ισραήλ – Πόσες χιλιάδες πλήγματα πραγματοποίησε το 2025

Η βάση δεδομένων του οργανισμού ACLED καταγράφει τη στρατιωτική βία του Ισραήλ -ακόμα και εναντίον αμάχων- τη χρονιά που πέρασε, δίνοντας παράλληλα δυσοίωνες προβλέψεις.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Επίθεση στο Μπόνταϊ: Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν έρευνα για την άνοδο του αντισημιτισμού
Κόσμος 29.12.25

Επίθεση στο Μπόνταϊ: Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν έρευνα για την άνοδο του αντισημιτισμού

Έκκληση από οικογένειες των θυμάτων στον πρωθυπουργό προκειμένου να συστήσει επιτροπή για να ερευνήσει την "ραγδαία άνοδο του αντισημιτισμού" στη χώρα μετά την επίθεση στο Μποντάϊ.

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Η σύζυγος του πρώην προέδρου κατηγορείται πως έλαβε δωροδοκίες σε είδος αξίας 200.000 δολαρίων
Κόσμος 29.12.25

Νότια Κορέα: Η σύζυγος του πρώην προέδρου κατηγορείται πως έλαβε δωροδοκίες σε είδος αξίας 200.000 δολαρίων

Η σύζυγος του παυθέντα προέδρου στη Νότια Κορέα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σειρά κατηγοριών για χειραγώγηση του χρηματιστηρίου, παθητική διαφθορά και παραβίαση της εκλογικής νομοθεσίας

Σύνταξη
Τέξας: Πατέρας έσωσε την 15χρονη κόρη του που είχε απαχθεί αφού παρακολούθησε την τοποθεσία του τηλεφώνου της
Κόσμος 29.12.25

Πατέρας έσωσε την 15χρονη κόρη του που είχε απαχθεί αφού παρακολούθησε την τοποθεσία του τηλεφώνου της

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν έναν 23χρονο άνδρα για την απαγωγή έφηβης σε προάστιο του Χιούστον την ώρα που έβγαζε βόλτα τον σκύλο της τα Χριστούγεννα.

Σύνταξη
Συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου στη Φλόριντα για τη Γάζα – Τι άλλο θα συζητήσουν
Κόσμος 29.12.25

Συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου στη Φλόριντα για τη Γάζα – Τι άλλο θα συζητήσουν

Η εκεχειρία στη Γάζα παραμένει εύθραυστη. Στη διάρκειά της οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει περισσότερους από 400 Παλαιστίνιους, οι περισσότεροι από αυτούς πολίτες

Σύνταξη
Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας: Πατέρας και η σύντροφός του δέχθηκαν επίθεση κατά την παράδοση των παιδιών
Άγρια συμπλοκή 29.12.25

Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας: Πατέρας και η σύντροφός του δέχθηκαν επίθεση κατά την παράδοση των παιδιών

«Με νοιάζει μόνο η ασφάλεια των παιδιών μου, να μην ξαναζήσουν κάτι τέτοιο» τόνισε ο πατέρας των παιδιών στο in - «Υπόθεση που ξεπερνά τα όρια μιας απλής οικογενειακής διαφωνίας» λέει ο δικηγόρος του

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Tι ψώνισαν οι Έλληνες στις γιορτές: Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι «κατάπιε» πάνω από το 1/3 των δαπανών
Ζορισμένοι καταναλωτές 29.12.25

Tι ψώνισαν οι Έλληνες στις γιορτές: Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι «κατάπιε» πάνω από το 1/3 των δαπανών

Για κάθε τρία ευρώ που ξόδεψαν οι Έλληνες καταναλωτές τα Χριστούγεννα, τουλάχιστον το ένα πήγε στο εορταστικό τραπέζι. Απογοητευμένοι οι μικροί έμποροι.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στις… πλάτες του Λαουτάρο
On Field 29.12.25

Στις… πλάτες του Λαουτάρο

Ο Αργεντίνος επιθετικός είναι στα… πάνω του και ηγείται των προσπαθειών της Ίντερ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση έβαλε «φέσι» 1 δισ. στον έντιμο αγρότη
Επικαιρότητα 29.12.25

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση έβαλε «φέσι» 1 δισ. στον έντιμο αγρότη

«Είναι η χειρότερη ιστορικά πληρωμή της ΚΑΠ τα τελευταία χρόνια» υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, που αναφέρθηκε στα ποσά που δόθηκαν σε επιτήδειους κατά τη διακυβέρνηση της ΝΔ.

Σύνταξη
Η διαμάχη για την περιουσία της Μπριζίτ Μπαρντό – Ο γιος της διεκδικεί 65 εκατ. ευρώ από την Animal Foundation
«Réserve héréditaire» 29.12.25

Η διαμάχη για την περιουσία της Μπριζίτ Μπαρντό - Ο γιος της διεκδικεί 65 εκατ. ευρώ από την Animal Foundation

Ο πλούτος της Μπαρντό περιλάμβανε ακίνητα, κοσμήματα, πνευματική ιδιοκτησία και μετρητά. Σημαντικές περιουσιακές της αξίες ήταν η La Madrague, η κατοικία της στο Σαιν-Τροπέ, η La Garrigue, ένα καταφύγιο ζώων 10 εκταρίων, μια βίλα στις Κάννες αξίας περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ και διάφορα διαμερίσματα στο Παρίσι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Υποβρύχιο «Πρωτεύς» (Υ-3): Η δόξα του ελληνικού κύματος, τα άθλα του ελληνικού ναυτικού
Ένα όργανον διά την άμυναν της Ελλάδος 29.12.25

Υποβρύχιο «Πρωτεύς» (Υ-3): Η σημαία της Ελλάδος κυματίζει στην κοίτη της Λουάρ το 1927

Υπό τα ανυπόμονα, τα ενθουσιώδη όμματα όλου του κόσμου, γλυστρώντας, λαχταρώντας το χάδι του νερού, ο «Πρωτεύς» εκύλησε στο ποτάμι

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Όλο και περισσότεροι άνδρες ζητούν από τις γυναίκες pegging στο σεξ, σύμφωνα με το Feeld
Αντίο στίγμα 29.12.25

Όλο και περισσότεροι άνδρες ζητούν από τις γυναίκες pegging στο σεξ, σύμφωνα με το Feeld

Τα δεδομένα της Feeld δείχνουν μια δραματική αύξηση της σεξουαλικής ρευστότητας, με την «ετεροευελιξία» να κάνει πάρτυ στην εφαρμογή γνωριμιών, σημειώνοντας αύξηση 193%.

Σύνταξη
Με περιφράξεις προσπαθεί ο δήμος Ηρακλείου να προστατεύσει τον δημόσιο χώρο από τις αυτοσχέδιες χωματερές
Περιβάλλον 29.12.25

Με περιφράξεις προσπαθεί ο δήμος Ηρακλείου να προστατεύσει τον δημόσιο χώρο από τις αυτοσχέδιες χωματερές

Παρεμβαίνει ο δήμος Ηρακλείου για την προστασία του δημόσιου χώρου και την αποτροπή δημιουργίας ανεξέλεγκτων χώρων απόρριψης απορριμμάτων.

Σύνταξη
Νίκος Οικονομόπουλος: Τι συμβαίνει με τη Μελίνα Νικολαΐδη – Όσα είπε ο τραγουδιστής
Fizz 29.12.25

Νίκος Οικονομόπουλος: Τι συμβαίνει με τη Μελίνα Νικολαΐδη – Όσα είπε ο τραγουδιστής

Ο Νίκος Οικονομόπουλος διαψεύδει ότι έχει προσωπική σχέση με τη Μελίνα Νικολαΐδη. Όσα είπε στον Γιώργο Λιάγκα για τα δημοσιεύματα που είχαν κυκλοφορήσει τις τελευταίες μέρες.

Σύνταξη
Αγωνιστική υποδοχή στον Γεωργιάδη που πήγε με μελομακάρονα στο «Έλενα Βενιζέλου»
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Αγωνιστική υποδοχή στον Γεωργιάδη που πήγε με μελομακάρονα στο «Έλενα Βενιζέλου»

Με συνθήματα, και αποδοκιμασίες για τη διάλυση του ΕΣΥ, υποδέχθηκαν εργαζόμενοι στο «Έλενα Βενιζέλου» τον Άδωνι Γεωργιάδη, που μετέβη για τη φιέστα για τα εγκαίνια των ανακαινισμένων ΤΕΠ

Σύνταξη
