Πούτιν: Τα στρατεύματά μας προελαύνουν με αυτοπεποίθηση σε όλα τα μέτωπα στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι τα στρατεύματα της Μόσχας «προελαύνουν με αυτοπεποίθηση» σε όλα τα μέτωπα στην Ουκρανία, ιδίως στο Ντονμπάς, στη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα.

Τα ρωσικά στρατεύματα «προελαύνουν με αυτοπεποίθηση, διασπώντας τις άμυνες του εχθρού. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις υποχωρούν παντού, κατά μήκος της πρώτης γραμμής», σχολίασε ο Πούτιν ύστερα από σύσκεψη που είχε με τη στρατιωτική ηγεσία, συμπληρώνοντας πως η κατάληψη εδαφών σε Ντονμπάς (ανατολικά), Ζαπορίζια και Χερσώνα (νότια) συνεχίζεται «σύμφωνα με το σχέδιο».

Ενημέρωση από Γκεράσιμοφ

Στη διάρκεια της σύσκεψης, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, ο στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ, ενημέρωσε τον πρόεδρο Πούτιν ότι τα στρατεύματα της Μόσχας προελαύνουν στην Ουκρανία, καθηλώνοντας στις θέσεις τους τα στρατεύματα του Κιέβου που έχουν αρκεστεί σε αμυντικό ρόλο και σποραδικές αντεπιθέσεις.

Ο Γκεράσιμοφ ανέφερε πως από την αρχή του έτους οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει έκταση 6.460 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην Ουκρανία, διευκρινίζοντας πως έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους 334 κοινότητες.

Νωρίτερα σήμερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ πρότειναν στην Ουκρανία «γερές» εγγυήσεις ασφαλείας για μια περίοδο 15 ετών, που μπορεί να παραταθεί, απέναντι στη Ρωσία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος προσέθεσε ότι είχε ζητήσει από την Ουάσινγκτον μεγαλύτερη περίοδο κατά την χθεσινή συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, οι εγγυήσεις ασφαλείας θα είναι προϋπόθεση για την άρση του στρατιωτικού νόμου που είναι σε ισχύ στην Ουκρανία από την έναρξη τον Φεβρουάριο του 2022 της ρωσικής εισβολής.

«Ήθελα πραγματικά οι εγγυήσεις αυτές να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια. Και του είπα [του Ντόναλντ Τραμπ] ότι θέλουμε πραγματικά να εξεταστεί η πιθανότητα 30, 40, 50 ετών», δήλωσε ο Ζελένσκι στη διάρκεια διαδικτυακής συνέντευξης Τύπου, διευκρινίζοντας ότι ο Αμερικανός ομόλογός του τον είχε διαβεβαιώσει ότι θα «σκεφθεί» την πιθανότητα αυτή.