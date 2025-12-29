newspaper
29.12.2025 | 11:06
Βρέθηκε σορός άνδρα κοντά στις εκβολές του Κηφισού
Ουκρανία: Ποια εμπόδια παραμένουν για επίτευξη συμφωνίας, η θέση του Κρεμλίνου – Σκληρές μάχες σε δύο μέτωπα
Κόσμος 29 Δεκεμβρίου 2025 | 15:50

Ουκρανία: Ποια εμπόδια παραμένουν για επίτευξη συμφωνίας, η θέση του Κρεμλίνου – Σκληρές μάχες σε δύο μέτωπα

Τι δήλωσαν Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις εγγυήσεις ασφαλείας και το ενδεχόμενο τριμερών συνομιλιών - Η Ρωσία λέει ότι κατέλαβε χωριό στο Ντονέτσκ, πώς έχει η κατάσταση επί εδάφους

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δήλωσαν ότι έχει γίνει πρόοδος σε σχέση με την υπόθεση του τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία μετά τις συνομιλίες στη Φλόριντα, ωστόσο τα ακανθώδη ζητήματα δεν επιλύθηκαν.

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι κατέλαβε το χωριό Ντιμπρόβα στο Ντονέτσκ

Αυτό φαίνεται και από τις δηλώσεις του Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπροσώπου του Κρεμλίνου, ο οποίος επανέλαβε τη θέση της Μόσχας ότι η Ουκρανία, αν θέλει ειρήνη, πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματά της από το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ που αποτελούν την περιοχή του Ντονμπάς.

Όταν ρωτήθηκε για τα χθεσινά σχόλια του συμβούλου του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, ο Πεσκόφ είπε: «Μιλάμε για την απόσυρση των ενόπλων δυνάμεων του καθεστώτος (σ.σ. της Ουκρανίας) από το Ντονμπάς», είπε ο Πεσκόφ.

Όταν ρωτήθηκε αν αυτό ισχύει και για τις περιοχές Ζαπορίζια και Χερσώνα, τις οποίες η Ρωσία ελέγχει σε ποσοστό περίπου 75% σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, αρνήθηκε να συζητήσει λεπτομέρειες.

Το Ντονμπάς, το 90% του οποίου ελέγχεται από τη Ρωσία σύμφωνα με εκτιμήσεις της Μόσχας, είναι ένα από τα βασικά σημεία διαφωνίας κατά τις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Πεσκόφ αναφέρθηκε σε πρόσφατα σχόλια του Τραμπ ότι το Κίεβο θα μπορούσε να χάσει περισσότερο έδαφος από τη Μόσχα τους επόμενους μήνες, εκτός αν επιτευχθεί συμφωνία.

Σκληρές χερσαίες μάχες σε Ντονέτσκ και Ντνιπροπετρόφσκ

Την ίδια ώρα, ο ρωσικός στρατός λέει ότι οι δυνάμεις του προωθούνται σε μια σειρά από σημεία, σε Σούμι, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα και Ντνιπροπετρόφσκ.

Στο Ντονέτσκ, όπου η Ρωσία υποστηρίζει ότι κατέλαβε το χωριό Ντιμπρόβα, μάχες γίνονται γύρω από την πόλη Κουπιάνσκ, το χωριό Πορόντι και αρκετούς οικισμούς.

Οι προσπάθειες των ουκρανικών δυνάμεων να προωθηθούν προς το Κουπιάνσκ έχουν αποκρουστεί, σύμφωνα με αναφορές που καταγράφει το Al Jazeera.

Ο ρωσικός στρατός ισχυρίζεται ότι περισσότεροι από 1.350 Ουκρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν την τελευταία ημέρα, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφονται στις περιοχές του Ντονέτσκ και του Ντνιπροπετρόφσκ, όπου έχασαν τη ζωή τους σχεδόν 500 άνθρωποι.

Πώς έχει η κατάσταση στο έδαφος στην Ουκρανία. Πηγή: ISW, CT

Ο Τραμπ έχει αλλάξει ξανά και ξανά τη στάση του

Ο Αμερικανός και ο Ουκρανός πρόεδρος, με τις αντιπροσωπείες τους, συναντήθηκαν στο Μαρ-α-Λάγκο την Κυριακή για να συζητήσουν το αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο, βασικά τμήματα του οποίου η Ρωσία έχει ήδη απορρίψει.

Σήμερα Δευτέρα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν προσφέρει εγγυήσεις ασφάλειας για μια περίοδο 15 ετών.

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι η συμφωνία για αυτό το ζήτημα ήταν «σχεδόν 95%» έτοιμη.

Ωστόσο, οι αναφορές για το Ντονμπάς ήταν λιγοστές, όπως σχολιάζει το BBC.

Το βρετανικό μέσο επιβεβαιώνει ότι η Μόσχα αυτή τη στιγμή ελέγχει περίπου το 75% του Ντονέτσκ και περίπου το 99% του γειτονικού Λουγκάνσκ.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά τις συνομιλίες, ο Τραμπ είπε ότι δεν υπάρχει συμφωνία για το Ντονμπάς, «αλλά πλησιάζει πολύ».

Όπως προαναφέρθηκε, το Κρεμλίνο ζητά την απόσυρση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς.

Η Ουκρανία επιμένει ότι η περιοχή θα μπορούσε να μετατραπεί σε ελεύθερη οικονομική ζώνη υπό την εποπτεία των ουκρανικών δυνάμεων, αλλά ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι σε οποιεσδήποτε συνομιλίες για το θέμα αυτό θα πρέπει να συμμετέχει και ο ουκρανικός λαός, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο ίδιος πριν από τις συνομιλίες στη Φλόριντα είχε πει σε συνέντευξή του στο Axios ότι ήταν έτοιμος να προκηρύξει δημοψήφισμα για το σχέδιο των 20 σημείων, εάν η Ρωσία συμφωνούσε σε εκεχειρία τουλάχιστον 60 ημερών.

Η Ρωσία δεν συμφωνεί με μια προσωρινή εκεχειρία, ένα θέμα που φαίνεται να συζητήθηκε στο τηλεφώνημα Τραμπ  – Πούτιν πριν από τις χθεσινές συνομιλίες στη Φλόριντα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αλλάξει επανειλημμένα τη θέση του σχετικά με τα χαμένα εδάφη της Ουκρανίας και τον Σεπτέμβριο εξέπληξε πολλούς αναλυτές, υποδηλώνοντας ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να τα ανακτήσει. Αργότερα άλλαξε στάση, όπως υπενθυμίζει το BBC.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ.

Για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Μάρ-α-Λάγκο μετά τις συνομιλίες της Κυριακής, ο Ζελένσκι επανέλαβε την πεποίθησή του ότι η συνολική ειρηνευτική συμφωνία έχει ολοκληρωθεί κατά 90%, ένα ποσοστό που είχε δώσει και τις ημέρες πριν από την επίσκεψή του.

Τόσο ο Ζελένσκι όσο και ο Τραμπ ανέφεραν ότι έχει σημειωθεί πρόοδος σε ένα άλλο βασικό σημείο διαφωνίας: τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε αργότερα ότι οι ΗΠΑ είχαν προσφέρει εγγυήσεις ασφάλειας για μια περίοδο 15 ετών που θα μπορεί να παραταθεί, αλλά το Κίεβο ήθελε την επιλογή να τις έχει για έως και 50 χρόνια.

Ο Ζελένσκι είπε ότι ελπίζει οι εγγυήσεις να αρχίσουν να ισχύουν από τη στιγμή που το Κίεβο θα υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία, σύμφωνα με το Reuters.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη τοποθετηθεί σχετικά με το χρονοδιάγραμμα.

Την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία είναι κοντά και ότι αναμένει από τις ευρωπαϊκές χώρες να «αναλάβουν μεγάλο μέρος» αυτής της προσπάθειας με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Για τις τριμερείς συνομιλίες

Ο Τραμπ, εν τω μεταξύ, έθεσε το ενδεχόμενο τριμερών συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας, λέγοντας ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί «την κατάλληλη στιγμή».

Ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιθυμεί να προσθέσει τον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στον κατάλογο των συγκρούσεων που ισχυρίζεται ότι έχει τερματίσει, προειδοποίησε ότι αν οι συνομιλίες σταματήσουν ή ακυρωθούν αυτό μπορεί να σημάνει ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί.

Ο Ζελένσκι πρότεινε να συναντηθούν οι Ουκρανοί αξιωματούχοι στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ενδεχομένως μαζί με Ευρωπαίους ηγέτες, καθώς οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας οριστικοποιούν τα σχέδια για περαιτέρω συνομιλίες.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους Ευρωπαίους συμμάχους μετά τη συνάντηση, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε την «καλή πρόοδο» στις συνομιλίες της Φλόριντα, ενώ τόνισε την ανάγκη για «αδιαμφισβήτητες εγγυήσεις ασφάλειας» για την Ουκρανία.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε επίσης ότι οι σύμμαχοι του Κιέβου θα συναντηθούν τον επόμενο μήνα στο Παρίσι για να συζητήσουν για τις εγγυήσεις ασφάλειας.

