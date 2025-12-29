Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι το προσχέδιο για το πλαίσιο ειρήνης που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας προβλέπει αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία για 15 χρόνια.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσω WhatsApp, ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι είχε ζητήσει από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να παράσχει εγγυήσεις για έως 50 χρόνια.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο απευθείας συνάντησης Ουκρανίας – Ρωσίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αυτή θα ήταν δυνατή μόνο αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφωνήσουν σε ένα προτεινόμενο από την Ουκρανία πλαίσιο ειρήνης για να τερματιστεί ο πόλεμος της Μόσχας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσω της εφαρμογής WhatsApp, πρόσθεσε πως ελπίζει ότι από τους εταίρους θα δοθούν εγγυήσεις ασφαλείας από τη στιγμή που το Κίεβο θα υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία.

Συνάντηση στην Ουκρανία με ΗΠΑ και Ευρώπη θέλει ο Ζελένσκι

«Τις επόμενες ημέρες, θέλουμε να διοργανώσουμε μια συνάντηση σε επίπεδο συμβούλων. Ο Ρουστέμ Ουμέροφ (ο Ουκρανός διαπραγματευτής) είναι ήδη σε επαφή με τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους συμβούλους. Θέλουμε η συνάντηση αυτή να γίνει τελικά στην Ουκρανία και πιστεύω ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν γι’ αυτό», δήλωσε ο Ζελένσκι σε διαδικτυακή ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Η Ουκρανία θα άρει τον στρατιωτικό νόμο, που απαγορεύει στους Ουκρανούς σε στρατεύσιμη ηλικία να φύγουν από τη χώρα, μόνο μετά το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία και αφού έχει λάβει εγγυήσεις ασφαλείας, δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Θέλουμε όλοι να τελειώσει ο πόλεμος και μόνο τότε θα αρθεί ο στρατιωτικός νόμος. Ωστόσο, η άρση του στρατιωτικού νόμου θα γίνει όταν η Ουκρανία θα έχει λάβει εγγυήσεις ασφαλείας. Χωρίς εγγυήσεις ασφαλείας, ο πόλεμος αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει τερματιστεί εντελώς», ανέφερε.

Ταυτόχρονα σημείωσε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων θα πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα και για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρξει κατάπαυση πυρός 60 ημερών, κάτι που η Ρωσία φαίνεται να απορρίπτει.

Ορόσημο για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης

Μετά τη συνάντηση στις ΗΠΑ, Τραμπ και Ζελένσκι εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την πορεία των διαπραγματεύσεων αλλά και οι δύο παραδέχτηκαν ότι υπάρχουν ακόμα ζητήματα προς διευθέτηση.

«Συμφωνήσαμε ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας είναι ένα βασικό ορόσημο για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και οι ομάδες μας θα συνεχίσουν να εργάζονται σε όλες τις πτυχές», είπε ο Ζελένσκι στη κοινή συνέντευξη Τύπου.

Κατά τη διάρκεια συνομιλιών μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών διαπραγματευτών στο Βερολίνο νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η κυβέρνηση Τραμπ συμφώνησε να προσφέρει στην Ουκρανία ορισμένες εγγυήσεις ασφαλείας παρόμοιες με εκείνες που παρέχονται σε άλλα μέλη του ΝΑΤΟ.

Η πρόταση ήρθε αφότου ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα μπορούσε να συμφωνήσει να μην επιδιώξει πλέον την ένταξη στη συμμαχία, εφόσον η Ουκρανία λάβει εγγυήσεις τύπου ΝΑΤΟ για την προστασία της από ρωσικές επιθέσεις.