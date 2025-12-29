newspaper
Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
29.12.2025 | 11:06
Βρέθηκε σορός άνδρα κοντά στις εκβολές του Κηφισού
Ζελένσκι: Το σχέδιο ειρήνης προβλέπει αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για 15 χρόνια – Θα γίνει δημοψήφισμα
Κόσμος 29 Δεκεμβρίου 2025 | 11:50

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ουκρανία είχε ζητήσει από τις ΗΠΑ να παράσχουν εγγυήσεις για 50 χρόνια

Η χοληστερόλη δεν λέει όλη την αλήθεια για την καρδιά

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι το προσχέδιο για το πλαίσιο ειρήνης που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας προβλέπει αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία για 15 χρόνια.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσω WhatsApp, ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι είχε ζητήσει από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να παράσχει εγγυήσεις για έως 50 χρόνια.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο απευθείας συνάντησης Ουκρανίας – Ρωσίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αυτή θα ήταν δυνατή μόνο αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφωνήσουν σε ένα προτεινόμενο από την Ουκρανία πλαίσιο ειρήνης για να τερματιστεί ο πόλεμος της Μόσχας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσω της εφαρμογής WhatsApp, πρόσθεσε πως ελπίζει ότι από τους εταίρους θα δοθούν εγγυήσεις ασφαλείας από τη στιγμή που το Κίεβο θα υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία.

Συνάντηση στην Ουκρανία με ΗΠΑ και Ευρώπη θέλει ο Ζελένσκι

«Τις επόμενες ημέρες, θέλουμε να διοργανώσουμε μια συνάντηση σε επίπεδο συμβούλων. Ο Ρουστέμ Ουμέροφ (ο Ουκρανός διαπραγματευτής) είναι ήδη σε επαφή με τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους συμβούλους. Θέλουμε η συνάντηση αυτή να γίνει τελικά στην Ουκρανία και πιστεύω ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν γι’ αυτό», δήλωσε ο Ζελένσκι σε διαδικτυακή ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Η Ουκρανία θα άρει τον στρατιωτικό νόμο, που απαγορεύει στους Ουκρανούς σε στρατεύσιμη ηλικία να φύγουν από τη χώρα, μόνο μετά το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία και αφού έχει λάβει εγγυήσεις ασφαλείας, δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Θέλουμε όλοι να τελειώσει ο πόλεμος και μόνο τότε θα αρθεί ο στρατιωτικός νόμος. Ωστόσο, η άρση του στρατιωτικού νόμου θα γίνει όταν η Ουκρανία θα έχει λάβει εγγυήσεις ασφαλείας. Χωρίς εγγυήσεις ασφαλείας, ο πόλεμος αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει τερματιστεί εντελώς», ανέφερε.

Ταυτόχρονα σημείωσε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων θα πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα και για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρξει κατάπαυση πυρός 60 ημερών, κάτι που η Ρωσία φαίνεται να απορρίπτει.

Ορόσημο για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης

Μετά τη συνάντηση στις ΗΠΑ, Τραμπ και Ζελένσκι εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την πορεία των διαπραγματεύσεων αλλά και οι δύο παραδέχτηκαν ότι υπάρχουν ακόμα ζητήματα προς διευθέτηση.

«Συμφωνήσαμε ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας είναι ένα βασικό ορόσημο για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και οι ομάδες μας θα συνεχίσουν να εργάζονται σε όλες τις πτυχές», είπε ο Ζελένσκι στη κοινή συνέντευξη Τύπου.

Κατά τη διάρκεια συνομιλιών μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών διαπραγματευτών στο Βερολίνο νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η κυβέρνηση Τραμπ συμφώνησε να προσφέρει στην Ουκρανία ορισμένες εγγυήσεις ασφαλείας παρόμοιες με εκείνες που παρέχονται σε άλλα μέλη του ΝΑΤΟ.

Η πρόταση ήρθε αφότου ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα μπορούσε να συμφωνήσει να μην επιδιώξει πλέον την ένταξη στη συμμαχία, εφόσον η Ουκρανία λάβει εγγυήσεις τύπου ΝΑΤΟ για την προστασία της από ρωσικές επιθέσεις.

Εταιρικά ομόλογα: Η μεγάλη «ψαλίδα» έκλεισε – Τι έδειξαν το 2025

Εταιρικά ομόλογα: Η μεγάλη «ψαλίδα» έκλεισε – Τι έδειξαν το 2025

Η χοληστερόλη δεν λέει όλη την αλήθεια για την καρδιά

Metlen: Θετική η Citi για την πορεία της μετοχής – Πώς θα φθάσει στα 80 ευρώ

Metlen: Θετική η Citi για την πορεία της μετοχής – Πώς θα φθάσει στα 80 ευρώ

«Πρωταθλητής» στην επιθετικότητα το Ισραήλ – Πόσες χιλιάδες πλήγματα πραγματοποίησε το 2025
Στοιχεία 29.12.25

Η βάση δεδομένων του οργανισμού ACLED καταγράφει τη στρατιωτική βία του Ισραήλ -ακόμα και εναντίον αμάχων- τη χρονιά που πέρασε, δίνοντας παράλληλα δυσοίωνες προβλέψεις.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Επίθεση στο Μπόνταϊ: Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν έρευνα για την άνοδο του αντισημιτισμού
Κόσμος 29.12.25

Επίθεση στο Μπόνταϊ: Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν έρευνα για την άνοδο του αντισημιτισμού

Έκκληση από οικογένειες των θυμάτων στον πρωθυπουργό προκειμένου να συστήσει επιτροπή για να ερευνήσει την "ραγδαία άνοδο του αντισημιτισμού" στη χώρα μετά την επίθεση στο Μποντάϊ.

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Η σύζυγος του πρώην προέδρου κατηγορείται πως έλαβε δωροδοκίες σε είδος αξίας 200.000 δολαρίων
Κόσμος 29.12.25

Νότια Κορέα: Η σύζυγος του πρώην προέδρου κατηγορείται πως έλαβε δωροδοκίες σε είδος αξίας 200.000 δολαρίων

Η σύζυγος του παυθέντα προέδρου στη Νότια Κορέα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σειρά κατηγοριών για χειραγώγηση του χρηματιστηρίου, παθητική διαφθορά και παραβίαση της εκλογικής νομοθεσίας

Σύνταξη
Τέξας: Πατέρας έσωσε την 15χρονη κόρη του που είχε απαχθεί αφού παρακολούθησε την τοποθεσία του τηλεφώνου της
Κόσμος 29.12.25

Πατέρας έσωσε την 15χρονη κόρη του που είχε απαχθεί αφού παρακολούθησε την τοποθεσία του τηλεφώνου της

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν έναν 23χρονο άνδρα για την απαγωγή έφηβης σε προάστιο του Χιούστον την ώρα που έβγαζε βόλτα τον σκύλο της τα Χριστούγεννα.

Σύνταξη
Συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου στη Φλόριντα για τη Γάζα – Τι άλλο θα συζητήσουν
Κόσμος 29.12.25

Συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου στη Φλόριντα για τη Γάζα – Τι άλλο θα συζητήσουν

Η εκεχειρία στη Γάζα παραμένει εύθραυστη. Στη διάρκειά της οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει περισσότερους από 400 Παλαιστίνιους, οι περισσότεροι από αυτούς πολίτες

Σύνταξη
Ουκρανία: «Οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν…» – Τα βασικά συμπεράσματα από τη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι
Παζάρια 29.12.25

«Οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν...» - Τα βασικά συμπεράσματα από τη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι

Ο Τραμπ χαρακτήρισε εξαιρετική τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι και έκανε λόγο για μεγάλη πρόοδο. Δήλωσε ωστόσο ότι τα «αγκάθια» γύρω από το εδαφικό ζήτημα δεν έχουν ακόμη επιλυθεί

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η Ταϊβάν καταγγέλλει τον «στρατιωτικό εκφοβισμό» της Κίνας, μετά την ανακοίνωση για «μεγάλα» γυμνάσια
«Στρατιωτικός εκφοβισμός» 29.12.25

Η Ταϊβάν καταγγέλλει τη στρατιωτική πολιορκία της από την Κίνα

Τη «σθεναρή καταδίκη της» εξέφρασε η Ταϊβάν για «την περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου», μετά την ανακοίνωση από την Κίνα ότι θα πραγματοποιήσει «μεγάλα» στρατιωτικά γυμνάσια γύρω από τη νήσο.

Σύνταξη
Ουκρανία: Γιατί ο Μακρόν θέλει να δει τον Πούτιν – Σε ποιους στέλνει μήνυμα
Ουκρανία 29.12.25

Γιατί ο Μακρόν θέλει να δει τον Πούτιν

Ο Μακρόν έριξε πρόσφατα την ιδέα του διαλόγου με τον Πούτιν, αλλά πιθανώς δεν θα ρισκάρει να πάει μόνος στη Μόσχα, η οποία έπιασε το μπαλάκι και δήλωσε πως είναι έτοιμη για έναν τέτοιο διάλογο.

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία: Ο Κιρ Στάρμερ καλεί τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς να «πληρώσει άμεσα» ή να πάει στο δικαστήριο
Κόσμος 29.12.25

Μεγάλη Βρετανία: Ο Κιρ Στάρμερ καλεί τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς να «πληρώσει άμεσα» ή να πάει στο δικαστήριο

Ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς πρώην ιδιοκτήτης της Τσέλσι που εξαναγκάστηκε να την πουλήσει μετά τις οικονομικές κυρώσεις σε Ρώσους στη Μεγάλη Βρετανία αρνείται να δώσει τα χρήματα στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Ραγδαία αύξηση γρίπης και ιώσεων στα παιδιατρικά νοσοκομεία
Ελλάδα 29.12.25

Ραγδαία αύξηση γρίπης και ιώσεων στα παιδιατρικά νοσοκομεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, την περίοδο των εορτών υπήρξε ραγδαία αύξηση των προσελεύσεων παιδιών με γρίπη, RSV και άλλων ιώσεων στα παιδιατρικά νοσοκομεία

Σύνταξη
Φεμινιστική απεργία
Αντίσταση και διεθνισμός 29.12.25

Φεμινιστική απεργία

Για το βιβλίο της Βερόνικα Γκάγκο «Φεμινιστική Διεθνής»

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Οικονομικό βαρόμετρο ΒΕΘ: Η ακρίβεια ταλανίζει τους βιοτέχνες – Δυσοίωνα στοιχεία
Οικονομικές Ειδήσεις 29.12.25

Οικονομικό βαρόμετρο ΒΕΘ: Η ακρίβεια ταλανίζει τους βιοτέχνες – Δυσοίωνα στοιχεία

Οι 6 στους δέκα βιοτέχνες έχουν επαρκή ρευστότητα μόνο για ένα μήνα ως συνέπεια της ακρίβειας - Κόκκινο έχει χτυπήσει η αύξηση του λειτουργικού κόστους των βιοτεχνιών

Σύνταξη
Η όπερα Last Days δεν κοιτάει τη ζωή αλλά τον μύθο και τους δαίμονες του Κερτ Κομπέιν
Μύθος 29.12.25

Η όπερα Last Days δεν κοιτάει τη ζωή αλλά τον μύθο και τους δαίμονες του Κερτ Κομπέιν

Μετά τις συνεχόμενες sold out παραστάσεις του 2022, το έργο Last Days -εμπνευσμένη από τη ζωή του Κερτ Κομπέιν και βασισμένη στην ομώνυμη ταινία του Γκας Βαν Σαντ- επέστρεψε στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πρωτοχρονιά στο μεγάλο Λιμάνι
Η γιορτή 29.12.25

Πρωτοχρονιά στο μεγάλο Λιμάνι

Ο Δήμος Πειραιά καλωσορίζει το νέο έτος με ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα φωτισμών, πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κατέληξε η ηλικιωμένη που νοσηλευόταν μετά τη φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα
Ελλάδα 29.12.25

Θεσσαλονίκη: Κατέληξε η ηλικιωμένη που νοσηλευόταν μετά τη φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα

Η ηλικιωμένη μετά τη φωτιά στο διαμέρισμα που διέμενε στην Κάτω Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη είχε διασωληνωθεί άμεσα από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και έδινε μάχη για τη ζωή της, αλλά σήμερα κατέληξε.

Σύνταξη
Άρης: Ο Μπουσαΐντ και οι επόμενες μεταγραφικές κινήσεις
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Ο Μπουσαΐντ και οι επόμενες μεταγραφικές κινήσεις του Άρη

Ο Μπουσαΐντ αναμένεται να ταξιδέψει σήμερα (29/12) στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών, ενώ ο Ρέγες συνεχίζει τις επαφές για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού, αριστερού μπακ και χαφ.

Σύνταξη
Ο ζωγράφος Μπομπ Ρος κάτω από την αφάνα – Αγνώριστος, σε νεαρή ηλικία, πριν την περμανάντ
Cult φιγούρα 29.12.25

Ο ζωγράφος Μπομπ Ρος κάτω από την αφάνα – Αγνώριστος, σε νεαρή ηλικία, πριν την περμανάντ

Ο ζωγράφος Μπομπ Ρος, ο μύθος της περμανάντ, είναι αγνώριστος σε φωτογραφίες από τη νεαρή του ηλικία που ήρθαν ξανά στο φως, καθώς αποκαλύπτουν την αλήθεια για το εμβληματικό του χτένισμα.

Σύνταξη
Θρήνος και ερωτήματα για την τραγωδία στα Βαρδούσια – «Πολύ πιθανό να δημιούργησαν μόνοι τους τη χιονοστιβάδα»
Ελλάδα 29.12.25

Θρήνος και ερωτήματα για την τραγωδία στα Βαρδούσια – «Πολύ πιθανό να δημιούργησαν μόνοι τους τη χιονοστιβάδα»

Η τραγωδία σημειώθηκε σε απόκρημνη πλαγιά στα Βαρδούσια όταν χιονοστιβάδα καταπλάκωσε τους τέσσερις ορειβάτες, περίπου 500 μέτρα πριν από την κορυφή, σε υψόμετρο 2.000 μέτρων.

Σύνταξη
Μετρό: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 3 – Είχε ακινητοποιηθεί συρμός λόγω βλάβης
Ελλάδα 29.12.25 Upd: 11:56

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 3 του Μετρό - Είχε ακινητοποιηθεί συρμός λόγω βλάβης

Ο συρμός του μετρό που εκτελούσε το δρομολόγιο προς αεροδρόμιο ακινητοποιήθηκε στον σταθμό «Εθνική Άμυνα» μετά από βλάβη - Η κυκλοφορία πλέον έχει αποκατασταθεί

Σύνταξη
«Πρωταθλητής» στην επιθετικότητα το Ισραήλ – Πόσες χιλιάδες πλήγματα πραγματοποίησε το 2025
Στοιχεία 29.12.25

Η βάση δεδομένων του οργανισμού ACLED καταγράφει τη στρατιωτική βία του Ισραήλ -ακόμα και εναντίον αμάχων- τη χρονιά που πέρασε, δίνοντας παράλληλα δυσοίωνες προβλέψεις.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Επίθεση στο Μπόνταϊ: Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν έρευνα για την άνοδο του αντισημιτισμού
Κόσμος 29.12.25

Επίθεση στο Μπόνταϊ: Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν έρευνα για την άνοδο του αντισημιτισμού

Έκκληση από οικογένειες των θυμάτων στον πρωθυπουργό προκειμένου να συστήσει επιτροπή για να ερευνήσει την "ραγδαία άνοδο του αντισημιτισμού" στη χώρα μετά την επίθεση στο Μποντάϊ.

Σύνταξη
