Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανάρτησε βίντεο πριν από τη σημερινή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, όπου αποτυπώνονται τα αποτελέσματα από τις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία.

«Αυτές είναι μερικές από τις πιο δραστήριες διπλωματικές ημέρες του έτους και πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά. Κάνουμε ό,τι μπορούμε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά το αν θα ληφθούν αποφάσεις εξαρτάται από τους εταίρους μας – εκείνους που βοηθούν την Ουκρανία και εκείνους που ασκούν πίεση στη Ρωσία, ώστε οι Ρώσοι να νιώσουν τις συνέπειες της δικής τους επιθετικότητας», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Μόνο αυτή την εβδομάδα, εξαπέλυσαν πάνω από 2.100 επιθετικά drones, περίπου 800 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες και 94 πυραύλους διαφόρων τύπων. Όλα αυτά στράφηκαν εναντίον του λαού μας, εναντίον της ίδιας της ζωής και όλων όσων τη συντηρούν – και πάνω απ’ όλα, εναντίον της ενεργειακής μας υποδομής», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση Ζελένσκι:

These are some of the most active diplomatic days of the year right now, and a lot can be decided before the New Year. We are doing everything toward this, but whether decisions will be made depends on our partners – those who help Ukraine, and those who put pressure on Russia so… pic.twitter.com/GuKwkBM0Nr — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 28, 2025

«Τα συνεργεία επισκευών, οι εργαζόμενοι στον τομέα της ενέργειας και οι πρώτοι ανταποκριτές της Κρατικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας εργάζονται κυριολεκτικά 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να προστατεύσουν ζωές και να αποκαταστήσουν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Ωστόσο, είναι εξίσου σημαντικό να λειτουργήσουν οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, να ασκηθεί κάθε μορφή πολιτικής πίεσης για την επιθετική της συμπεριφορά, να λάβει η Ουκρανία πυραύλους αεράμυνας και να οριστικοποιήσουμε όλοι τα μέτρα που θα τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο και θα εγγυηθούν την ασφάλεια. Αυτά είναι ακριβώς τα μέτρα που θα συζητήσουμε σήμερα με τους εταίρους μας. Ευχαριστώ όλους όσοι βοηθούν», τόνισε.