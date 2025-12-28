Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθούν στο ιδιωτικό κλαμπ του Αμερικανού προέδρου Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα.

«Αγκάθια» για το σχέδιο των 20 σημείων που υπάρχει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων παραμένουν το εδαφικό ζήτημα και οι παραχωρήσεις που ζητούνται από την Ουκρανία, καθώς και οι εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο.

Ο Τραμπ ενημέρωσε ότι είχε «ένα καλό και πολύ παραγωγικό τηλεφώνημα» με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν πριν από τη συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο.

