Τραμπ: Επικοινωνία με Πούτιν πριν από τη συνάντηση με τον Ζελένσκι – «Καλό και πολύ παραγωγικό τηλεφώνημα»
Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα - «Αγκάθια» το εδαφικό ζήτημα και οι εγγυήσεις ασφαλείας
- Επιχειρούσαν να μεταφέρουν πρόβατα στο εξωτερικό - Συνελήφθησαν από την ΕΛ.ΑΣ.
- Τραγωδία στα Χανιά: 60χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο και εντοπίστηκε μετά από ώρες – Ήταν πατέρας 3 παιδιών
- Η AI κατακλύζει το YouTube: 20% του περιεχομένου είναι κακοφτιαγμένα «slop»
- «Συλλογική τιμωρία» - Το Ισραήλ έχει σκοτώσει πάνω από 700 συγγενείς δημοσιογράφων στη Γάζα
Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθούν στο ιδιωτικό κλαμπ του Αμερικανού προέδρου Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα.
«Αγκάθια» για το σχέδιο των 20 σημείων που υπάρχει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων παραμένουν το εδαφικό ζήτημα και οι παραχωρήσεις που ζητούνται από την Ουκρανία, καθώς και οι εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο.
Ο Τραμπ ενημέρωσε ότι είχε «ένα καλό και πολύ παραγωγικό τηλεφώνημα» με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν πριν από τη συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο.
Live όλες οι εξελίξεις στο in
- Σουηδία: Ένας 12χρονος φέρεται να πήγε σε άλλη πόλη για να εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου – Σκότωσε έναν 21χρονο
- ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές έως τις 2 Ιανουαρίου
- Τρεις αγνοούμενοι από τις καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες στην Ισπανία
- Η «εντολή» της Μπαρτσελόνα στον Λεβαντόφσκι – «Σταμάτα να βάζεις γκολ…»
- ΣΥΡΙΖΑ: Κυβερνητική αφωνία για τον δήμαρχο Φλώρινας – Η λογοκρισία και η πατριδοκαπηλία, καταφύγιο των ανιστόρητων και των υποκριτών
- «Το πλάνο που έχει η Σεβίλλη για να κρατήσει τον Βλαχοδήμο» (pic)
- Εργασιακά: Πώς οι άνω των 50 γίνονται οι ρυθμιστές των αγορών – Ποιοι κλάδοι κερδίζουν
- Σοκ στο Κόπα Άφρικα: Κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο ο τερματοφύλακας του Σουδάν, Μονγκέντ Ελνέελ! (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις