Στη σκιά νέων ρωσικών βομβαρδισμών που είχαν ως αποτέλεσμα να μείνει το μισό Κίεβο χωρίς ρεύμα αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους αντιμέτωπους με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντά σήμερα Κυριακή τον Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, ο οποίος έχει προτείνει ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου που συνεχίζεται επί 4 σχεδόν χρόνια.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι , δήλωσε ότι η Μόσχα χρησιμοποίησε σχεδόν 500 drones και 40 πυραύλους, συμπεριλαμβανομένων βαλλιστικών πυραύλων, στην επίθεση που πραγματοποιήθηκε τη νύχτα. «Ο κύριος στόχος είναι το Κίεβο – ενεργειακές εγκαταστάσεις και πολιτικές υποδομές», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Οι έντονες νυχτερινές επιδρομές διήρκεσαν 10 ώρες και σκότωσαν ένα άτομο και τραυμάτισαν άλλα δύο δωδεκάδες.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι βομβιστικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας έδειξαν ότι η διεθνής πίεση στη Ρωσία ήταν ανεπαρκής.

«Εάν η Ρωσία μετατρέψει ακόμη και την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σε μια περίοδο κατεστραμμένων σπιτιών και καμένων διαμερισμάτων, κατεστραμμένων σταθμών παραγωγής ενέργειας, τότε αυτή η άρρωστη δραστηριότητα μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με πραγματικά ισχυρά βήματα», είπε.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυτή τη δυνατότητα. Η Ευρώπη έχει αυτή τη δυνατότητα. Πολλοί από τους εταίρους μας έχουν αυτή τη δυνατότητα. Το κλειδί είναι να τη χρησιμοποιήσουμε».

«Πιστεύω ότι θα πάει καλά» λέει ο Τραμπ

Ο Ουκρανός πρόεδρος, που φθάνει στις ΗΠΑ με τις τελευταίες προτάσεις του σχετικά με το δύσκολο θέμα του εδαφικού, δεν έχει «τίποτα μέχρι να εγκρίνω εγώ», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στον ιστότοπο Politico την Παρασκευή, θέτοντας το πλαίσιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ωστόσο, «Πιστεύω ότι θα πάει καλά μαζί του. Πιστεύω ότι θα πάει καλά με τον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν», με τον οποίο προβλέπει να συναντηθεί «σύντομα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα δεχθεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις 13:00 τοπική ώρα (20:00 ώρα Ελλάδας) στο Μαρ-α-Λάγκο.

Αυτή η ιδιωτική κατοικία στο Παλμ Μπιτς, όπου ο 79χρονος Ρεπουμπλικανός περνάει τις γιορτές, έχει γίνει κάτι σαν παράρτημα του Λευκού Οίκου. Αναμένεται να υποδεχθεί εκεί τη Δευτέρα και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Όλος ο κόσμος έρχεται» δήλωσε ικανοποιημένος ο οικοδεσπότης, σύμφωνα πάντα με το Politico.

Η προηγούμενη συνάντηση του Αμερικανού και του Ουκρανού ηγέτη, που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο, όταν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε εις μάτην από τον συνομιλητή του να του προμηθεύσει πυραύλους Τόμαχοκ, δεν ήταν ιδιαίτερα θερμή.

Η συνάντηση κορυφής της Φλόριντα ακολουθεί την παρουσίαση από τον Ουκρανό πρόεδρο μιας νέας εκδοχής του αμερικανικού σχεδίου, που αποσκοπεί να βάλει τέλος στον πόλεμο και τροποποιήθηκε μετά από συνομιλίες με την Ουκρανία προς μεγάλη ενόχληση της Μόσχας.

Έπειτα από μια πρώτη εκδοχή που δεχόταν πολλές από τις ρωσικές διεκδικήσεις, το Κρεμλίνο κρίνει πως με αυτή την πρόσφατη εκδοχή το Κίεβο επιδιώκει να «τορπιλίσει» τις διαπραγματεύσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κρύβει πλέον τον εκνευρισμό του για την επιμέλεια των διαπραγματεύσεων. «Είναι πολύ απογοητευμένος από τα δύο στρατόπεδα», είχε δηλώσει στις 11 Δεκεμβρίου η εκπρόσωπός του Καρολαϊν Λέβιτ.

Το σχέδιο

Το έγγραφο των 20 σημείων προτείνει το πάγωμα των θέσεων στο μέτωπο χωρίς να απαντήσει στη ρωσική απόφαση για απόσυρση των ουκρανικών δυνάμεων από περίπου το 20% της ανατολικής περιφέρειας Ντονέτσκ που εξακολουθούν να ελέγχουν.

Και το νέο κείμενο δεν περιλαμβάνει πλέον καμία νομική υποχρέωση για την Ουκρανία να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, ένα άλλο κεφαλαιώδους σημασίας αίτημα του Κρεμλίνου.

Εκτός από την τύχη του Ντονμπάς, την περιοχή αυτή της ανατολικής Ουκρανίας την οποία διεκδικεί η Μόσχα, και εκείνη του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζιας, που τελείως υπό την κατοχή Ρώσων στρατιωτών, στον νότο, οι δύο ηγέτες να συζητήσουν τις εγγυήσεις ασφαλείας τις που θα μπορούσαν να παράσχουν οι Δυτικοί στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Αυτές οι «εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να έρθουν ταυτόχρονα με το τέλος του πολέμου», επέμεινε χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε πρόσφατα να εννοηθεί ότι, όπως πιστεύει, η Ουκρανία έχει κάθε συμφέρον να παγώσει το ταχύτερο δυνατό τη γραμμή του μετώπου απέναντι στη ρωσική προώθηση επί του εδάφους στην οποία θεωρεί αναπόφευκτη.

«Η Ρωσία έχει το πλεονέκτημα. Και το είχε πάντα», είπε στις 8 Δεκεμβρίου.

Όμως η ειρήνη θα πρέπει να διατηρεί την «κυριαρχία» και την «εδαφική ακεραιότητα» της Ουκρανίας, υπέγραψε χθες η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά από τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Β. Ζελένσκι.

Η στάση της Ρωσίας

Σε συνέντευξη στο πρακτορείο ειδήσεων Tass που μεταδόθηκε νωρίς σήμερα το πρωί, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, ο Σεργκέι Λαβρόφ, εκτίμησε πως «η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει το κύριο εμπόδιο για την ειρήνη».

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Ριάμπκοφ, χρησιμοποίησε μια ρωσική τηλεοπτική εμφάνιση την Παρασκευή για να επικρίνει τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους συμμάχους για το έργο τους στο ειρηνευτικό σχέδιο. «Η ικανότητά μας να κάνουμε την τελική ώθηση και να καταλήξουμε σε συμφωνία θα εξαρτηθεί από το δικό μας έργο και την πολιτική βούληση της άλλης πλευράς», δήλωσε ο Ριάμπκοφ.

Είπε ότι η πρόταση που καταρτίστηκε με τη συμβολή του Ζελένσκι «διαφέρει ριζικά» από τα σημεία που είχαν αρχικά καταρτιστεί από Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους σε επαφές αυτόν τον μήνα. «Χωρίς επαρκή επίλυση των προβλημάτων που αποτελούν την πηγή αυτής της κρίσης, θα είναι απλώς αδύνατο να επιτευχθεί μια οριστική συμφωνία», πρόσθεσε ο Ριάμπκοφ.