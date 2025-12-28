Ουκρανία: Ο Ζελένσκι λέει πως μετά την συνάντηση με τον Τραμπ θα έχει συνομιλίες με ευρωπαίους ηγέτες

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως θα έχει συνομιλίες με ευρωπαίους ηγέτες μετά την αυριανή συνάντηση με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς το Κίεβο επιδιώκει να βρεθεί σε ισχυρότερη θέση προκειμένου να αποτρέψει τη Ρωσία από το να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι μίλησε με ορισμένους εταίρους της Ουκρανίας ώστε να συντονίσουν τις προτεραιότητες στο διπλωματικό πεδίο. «Αύριο, μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο (των ΗΠΑ) Τραμπ, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, όπως μετέφερε το ΑΠΕ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο κ. Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται καθ’οδόν για τις ΗΠΑ, ενημέρωσε τους ηγέτες σχετικά με τις επικείμενες ειρηνευτικές συνομιλίες του με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Αρχηγοί κυβερνήσεων και επικεφαλής οργανισμών διαβεβαίωσαν τον Ζελένσκι για την στήριξή τους

Οι έντεκα αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων από την Ευρώπη και τον Καναδά καθώς και οι ηγέτες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ διαβεβαίωσαν την Ουκρανία για την πλήρη υποστήριξή τους και τόνισαν ότι θα εργαστούν σε στενό συντονισμό με τις ΗΠΑ για μια βιώσιμη και δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία.

Αυτό τουλάχιστον επισημάνθηκε σε ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο η καγκελαρία, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και εκπροσώπους από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Οικονομική βοήθεια από τον Καναδά στην Ουκρανία

Ο Καναδάς θα παράσχει στην Ουκρανία οικονομική βοήθεια ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων ή 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι στις 27 Δεκεμβρίου.

Η οικονομική βοήθεια «θα συμβάλει στην απελευθέρωση χρηματοδότησης από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (σ.σ. 8,4 δισ. δολαρίων)», δήλωσε ο Κάρνι στους δημοσιογράφους μαζί με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Χάλιφαξ.

«Η επίθεση στο Κίεβο δείχνει πόσο σημαντικό είναι να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη και μια πραγματική ανασυγκρότηση», πρόσθεσε ο Κάρνι.