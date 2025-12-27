Πούτιν: Αν η Ουκρανία δεν επιθυμεί ειρηνική επίλυση, η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της με τη βία
Νέα δήλωση του Βλαντίμιρ Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία
O Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε μήνυμα στην Ουκρανία ότι αν δεν θέλει να υπάρξει ειρηνική επίλυση, τότε η Ρωσία θα επιτύχει τους στόχους της με τη βία.
Ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίστηκε με στρατιωτική περιβολή
Ο Ρώσος πρόεδρος βρέθηκε σε αρχηγείο των ρωσικών δυνάμεων σε άγνωστη τοποθεσία.
Σύμφωνα με το TASS και όπως αναμεταδίδει το Sky News, ο Πούτιν είπε ότι το Κίεβο «δεν βιάζεται» να τελειώσει ο πόλεμος με ειρηνικό τρόπο.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
Putin:
If Kyiv does not wish to resolve everything peacefully, Russia will achieve all its objectives by military means. pic.twitter.com/kyArjBwJNG
— Clash Report (@clashreport) December 27, 2025
Μία ημέρα πριν από τη συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι η νέα δήλωση Πούτιν
Η νέα δήλωση Πούτιν έρχεται μια ημέρα πριν από τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον Ουκρανό πρόεδρο να έχει δηλώσει ότι είναι διατεθειμένος να προκηρύξει δημοψήφισμα για το σχέδιο των 20 σημείων εάν η Ρωσία συμφωνήσει σε εκεχειρία 60 ημερών.
Σε σημερινή ανάρτησή του, ο Ζελένσκι, ανάμεσα σε άλλα, έγραψε ότι: «Συνεργαζόμαστε με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον οδικό χάρτη της ευημερίας της Ουκρανίας. Το όραμά μας, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτείνεται έως το 2040 και καλύπτει τα βασικά στοιχεία μιας συμφωνίας για τις επενδύσεις και τη μελλοντική ευημερία.
Οι κύριες πτυχές και κατευθύνσεις είναι οι εθνικοί μας στόχοι, το προσδόκιμο ζωής, η επιστροφή των προσφύγων, το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ, οι νέες θέσεις εργασίας, οι εγγυήσεις ασφάλειας και, στη συνέχεια, η κατεύθυνση της πρόσβασης στις αγορές και η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε στόχους και στρατηγικές για μακροοικονομική σταθερότητα. Εκτιμούμε ότι η ανασυγκρότηση θα απαιτήσει περίπου 700-800 δισεκατομμύρια».
