Ζελένσκι: Το «κοινό όραμα» με τις ΗΠΑ είναι σημαντικό – Νέα δήλωση εν όψει της συνάντησης με τον Τραμπ
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε στα ταμεία που θα δημιουργηθούν σε συνεργασία με τις ΗΠΑ
Νέα ανάρτηση εν όψει της συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ έκανε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
«Το σημαντικό είναι ότι έχουμε ένα κοινό όραμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες», δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος
«Συνεργαζόμαστε με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον οδικό χάρτη της ευημερίας της Ουκρανίας. Το όραμά μας, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτείνεται έως το 2040 και καλύπτει τα βασικά στοιχεία μιας συμφωνίας για τις επενδύσεις και τη μελλοντική ευημερία.
Οι κύριες πτυχές και κατευθύνσεις είναι οι εθνικοί μας στόχοι, το προσδόκιμο ζωής, η επιστροφή των προσφύγων, το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ, οι νέες θέσεις εργασίας, οι εγγυήσεις ασφάλειας και, στη συνέχεια, η κατεύθυνση της πρόσβασης στις αγορές και η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε στόχους και στρατηγικές για μακροοικονομική σταθερότητα. Εκτιμούμε ότι η ανασυγκρότηση θα απαιτήσει περίπου 700-800 δισεκατομμύρια», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος.
«Το σημαντικό είναι ότι έχουμε ένα κοινό όραμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι θα δημιουργήσουμε διάφορα ταμεία. Θα δημιουργηθεί ένα Ταμείο για την Οικοδόμηση της Ουκρανίας, μια κρατική επενδυτική πλατφόρμα της Ουκρανίας, ένα Ταμείο για την Ανάπτυξη της Ουκρανίας και ένα Ταμείο για την Ανάπτυξη και τις Ευκαιρίες της Ουκρανίας. Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε την ανάπτυξη του Ταμείου Επενδύσεων για την Ανασυγκρότηση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας. Οι διαπραγματευτικές ομάδες συζητούν επίσης θέματα σχετικά με το Ταμείο Ανθρώπινου Κεφαλαίου και την υποστήριξη για τις επιστροφές», πρόσθεσε.
Η ανάρτηση του Ζελένσκι στο Χ:
We are working with the United States on the roadmap for Ukraine’s prosperity. Our vision, together with the United States, extends to 2040, covering the key elements of an agreement on investment and future prosperity.
The main aspects and directions are our national goals,…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 27, 2025
