Τραμπ: Ο Ζελένσκι δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ
Κόσμος 26 Δεκεμβρίου 2025 | 23:16

Τραμπ: Ο Ζελένσκι δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ

Ο Ζελένσκι σκοπεύει να συζητήσει το εδαφικό, το βασικό αγκάθι στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με την Ρωσία, στη συνάντηση που θα έχει με τον Τραμπ στη Φλόριντα το Σαββατοκύριακο

Σύνταξη
Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Spotlight

Ενόψει της συνάντησης που θα έχει το Σαββατοκύριακο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα (26/12) στο Politico ότι ο Ουκρανός ηγέτης «δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ».

«Δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω. Επομένως, θα δούμε τι έχει», φέρεται να είπε στη συνέντευξη αυτή, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως θα μπορούσαν να έχουν μια παραγωγική συνάντηση.

Ο Ζελένσκι σκοπεύει να συζητήσει το εδαφικό, το κυριότερο αγκάθι στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με την Ρωσία, στη συνάντηση που θα έχει με τον Τραμπ στη Φλόριντα.

Ο Τραμπ θα μιλήσει σύντομα και με τον Βλαντίμιρ Πούτιν

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης ότι αναμένει πως «σύντομα» θα μιλήσει και με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Λίγο νωρίτερα, ο Ζελένσκι συζήτησε τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος τόνισε πως είναι αναγκαίο να διατηρεί η πίεση στη Μόσχα.

Τηλεφωνική επικοινωνία για το θέμα είχαν το απόγευμα και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, συμφώνησαν να συνεχίσουν να συντονίζουν τις ενέργειές τους με τους εταίρους και τους συμμάχους τους, για την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης στην Ουκρανία.

Τράπεζα της Ελλάδος: Τι αλλάζει στη στρατηγική της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό

Τράπεζα της Ελλάδος: Τι αλλάζει στη στρατηγική της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό

Παγκόσμια οικονομία: Τι έκαναν λάθος οι οικονομολόγοι το 2025

Παγκόσμια οικονομία: Τι έκαναν λάθος οι οικονομολόγοι το 2025

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Κλιμάκωση 26.12.25

Δισεπίλυτος γρίφος 26.12.25

Ραγδαίες εξελίξεις 26.12.25

Νέα εξέλιξη 26.12.25

Τι του λείπει; 26.12.25

Περιβάλλον 26.12.25

Κλιμάκωση 26.12.25

Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 94-97: Σπουδαίο «διπλό» για τους «ερυθρόλευκους»
Euroleague 26.12.25

Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 94-97: Σπουδαίο «διπλό» για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός έκανε θρίλερ ένα παιχνίδι που είχε στα χέρια του, ωστόσο στο φινάλε κατάφερε έστω κι έτσι να πάρει μια δύσκολη και πολύτιμη εκτός έδρας νίκη επί της Βίρτους Μπολόνια με 97-94.

Σύνταξη
Η πιο ακριβή «μετακόμιση» της ιστορίας: Η ταπισερί της Μπαγιέ και το ρίσκο των 800 εκατ. λιρών
Culture Live 26.12.25

Η πιο ακριβή «μετακόμιση» της ιστορίας: Η ταπισερί της Μπαγιέ και το ρίσκο των 800 εκατ. λιρών

Σχεδόν 1.000 χρόνια μετά, η ταπισερί της Μπαγιέ ετοιμάζεται να ταξιδέψει στο Λονδίνο με κρατική εγγύηση 800 εκατ. λιρών. Η απόφαση για το 2026 συνδυάζει πολιτιστική διπλωματία, ρίσκο και αντιδράσεις στη Γαλλία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Φωκίδα: Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας στα Βαρδούσια – Ο 5ος της παρέας που δεν ακολούθησε, ειδοποίησε τις αρχές
Φωκίδα 26.12.25

Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας στα Βαρδούσια - Ο πέμπτος της παρέας που δεν ακολούθησε, ειδοποίησε τις αρχές

Νεότερα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την τραγωδία στα Βαρδούσια. Ο πρόεδρος της κοινότητας Αθανασίου Διάκου μίλησε στο in για το τραγικό περιστατικό.

Σύνταξη
Όταν το στυλ γίνεται άμυνα: Πώς ο Λάκης Γαβαλάς κέρδισε τον σεβασμό μέσα στη φυλακή
«Πήγαινα ως Βουγιουκλάκη» 26.12.25

Όταν το στυλ γίνεται άμυνα: Πώς ο Λάκης Γαβαλάς κέρδισε τον σεβασμό μέσα στη φυλακή

«Ο ανδρισμός δεν βρίσκεται ούτε πίσω από μια ασπίδα σε έναν πόλεμο ούτε στην ικανότητα στο "τσατσιλίκι" που μπορεί να δείχνει ένας φυλακισμένος για να έχει καλύτερη μεταχείριση», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Λάκης Γαβαλάς

Σύνταξη
Ουκρανία: Θα τελειώσει ο πόλεμος μέσα στο 2026;
Δισεπίλυτος γρίφος 26.12.25

Θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία μέσα στο 2026;

Ποιος ελέγχει τι στην Ουκρανία, δείτε χάρτη - Το «φινλανδικό», το «γεωργιανό» και το «προσωρινό» σενάριο για τον τερματισμό του πολέμου - Τι πιστεύουν στρατιωτικοί, αναλυτές και πολίτες

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Δεν είχε πάει ούτε στην κηδεία της μητέρας του» – Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου
Ελλάδα 26.12.25

«Δεν είχε πάει ούτε στην κηδεία της μητέρας του» – Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές, ο μονάκριβος γιος εκτέλεσε τελικά την 87χρονη μητέρα, καταστρώνοντας ένα σατανικό σχέδιο.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ
Ποδόσφαιρο 26.12.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ για τη 18η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
«Όσο με σέβεστε, θα σας σέβομαι»: Η Ιουλία Καλλιμάνη τοποθετείται για το περιστατικό στην πίστα
Ανάρτηση 26.12.25

«Όσο με σέβεστε, θα σας σέβομαι»: Η Ιουλία Καλλιμάνη τοποθετείται για το περιστατικό στην πίστα

«Αυτή η κίνηση δεν δείχνει σεβασμό και με αναγκάζει να αντιδρώ με τρόπο που δεν θα ήθελα», έγραψε μεταξύ άλλων η Ιουλία Καλλιμάνη σε ανάρτησή της μετά το περιστατικό

Σύνταξη
Σομαλία: Συνεδριάζει το συμβούλιο εθνικής ασφάλειας – Οργή για την ισραηλινή αναγνώριση της Σομαλιλάνδης
Ραγδαίες εξελίξεις 26.12.25

Συνεδριάζει το συμβούλιο εθνικής ασφάλειας στη Σομαλία - Οργή για την ισραηλινή αναγνώριση της Σομαλιλάνδης

Η Σομαλία, αλλά και οι Αίγυπτος, Τουρκία και Τζιμπουτί αντέδρασαν στην απόφαση του Ισραήλ να γίνει το πρώτο κράτος που αναγνωρίζει τη Σομαλιλάνδη

Σύνταξη
Το ζήτημα δεν είναι τα ενέσιμα: Μήπως τα πορτρέτα του Vanity Fair από το επιτελείο Τραμπ προκάλεσαν τη λάθος συζήτηση;
Μήπως; 26.12.25

Το ζήτημα δεν είναι τα ενέσιμα: Μήπως τα πορτρέτα του Vanity Fair από το επιτελείο Τραμπ προκάλεσαν τη λάθος συζήτηση;

Η συζήτηση για τα πορτρέτα του Vanity Fair στάθηκε σε πρόσωπα και αισθητικές λεπτομέρειες. Όμως το ουσιαστικό ερώτημα αφορά το πώς η πολιτική εξουσία επιλέγει να προβάλλεται — και υπό ποιες συνθήκες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός
Euroleague 26.12.25

LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός

LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός για τη 18η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Γ. Μπότας: Αγρότης καταγγέλλει αναίτια δέσμευση των λογαριασμών του – «Δεν έχω ιδέα τι συνέβη»
Ελλάδα 26.12.25

Αγρότης καταγγέλλει αναίτια δέσμευση των λογαριασμών του - «Δεν έχω ιδέα τι συνέβη»

Τη δέσμευση των λογαριασμών του καταγγέλλει ο Γιώργος Μπότας, γενικός γραμματέας Β' αγροτικού συνεταιρισμού Χαλάστρας και μέλος της Συντονιστικής του μπλόκου Μαλγάρων.

Σύνταξη
Δολάριο: Το μετέωρο βήμα οδεύοντας στο 2026 – Ένα «προειδοποιητικό φως» αναβοσβήνει
Οι εκτιμήσεις 26.12.25

Το μετέωρο βήμα του αμερικανικού δολαρίου - Το «προειδοποιητικό φως» που αναβοσβήνει

Η άνοδος των τιμών των πολύτιμων μετάλλων το 2025 «σηματοδοτεί την αρχή μιας βαθιάς, διαρθρωτικής αλλαγής στο διεθνές νομισματικό σύστημα (...)» κάτι που πιθανόν να μην αφήσει ανεπηρέαστο το δολάριο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Παρτιζάν διασύρθηκε από τη Μακάμπι – Aποδοκιμασίες κατά πάντων από την εξέδρα
Euroleague 26.12.25

Η Παρτιζάν διασύρθηκε από τη Μακάμπι – Aποδοκιμασίες κατά πάντων από την εξέδρα

Χαμός στο γήπεδο της Παρτιζάν με έντονες αποδοκιμασίες κατά πάντων και.. πανηγυρισμούς στα καλάθια των αντιπάλων, κατά τη διάρκεια της βαριάς εντός έδρας ήττας από την Μακάμπι Τελ Αβίβ για την Ευρωλίγκα.

Σύνταξη
Πότε «σπάει» ο μύθος του Άγιου Βασίλη και τι σημαίνει αυτό για το παιδικό μυαλό;
«Εσύ τι πιστεύεις;» 26.12.25

Πότε «σπάει» ο μύθος του Άγιου Βασίλη και τι σημαίνει αυτό για το παιδικό μυαλό;

Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, οι ερωτήσεις για τον Άγιο Βασίλη πληθαίνουν και γίνονται πιο επίμονες. Πότε αρχίζει να «σπάει» ο μύθος και γιατί, σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτό είναι φυσιολογικό στάδιο ανάπτυξης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
