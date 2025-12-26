Τραμπ: Ο Ζελένσκι δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ
Ο Ζελένσκι σκοπεύει να συζητήσει το εδαφικό, το βασικό αγκάθι στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με την Ρωσία, στη συνάντηση που θα έχει με τον Τραμπ στη Φλόριντα το Σαββατοκύριακο
Ενόψει της συνάντησης που θα έχει το Σαββατοκύριακο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα (26/12) στο Politico ότι ο Ουκρανός ηγέτης «δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ».
«Δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω. Επομένως, θα δούμε τι έχει», φέρεται να είπε στη συνέντευξη αυτή, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως θα μπορούσαν να έχουν μια παραγωγική συνάντηση.
Ο Ζελένσκι σκοπεύει να συζητήσει το εδαφικό, το κυριότερο αγκάθι στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με την Ρωσία, στη συνάντηση που θα έχει με τον Τραμπ στη Φλόριντα.
Ο Τραμπ θα μιλήσει σύντομα και με τον Βλαντίμιρ Πούτιν
Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης ότι αναμένει πως «σύντομα» θα μιλήσει και με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.
Λίγο νωρίτερα, ο Ζελένσκι συζήτησε τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος τόνισε πως είναι αναγκαίο να διατηρεί η πίεση στη Μόσχα.
Τηλεφωνική επικοινωνία για το θέμα είχαν το απόγευμα και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, συμφώνησαν να συνεχίσουν να συντονίζουν τις ενέργειές τους με τους εταίρους και τους συμμάχους τους, για την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης στην Ουκρανία.
