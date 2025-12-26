Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Κυριακή στο Μαρ-α-Λάγκο, σύμφωνα με ανάρτηση στο X του δημοσιογράφου του Axios Μπαράκ Ραβίντ ο οποίος επικαλείται πληροφορία Ουκρανού αξιωματούχου.

Nωρίτερα σήμερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι συμφώνησε σε συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο άμεσο μέλλον, ύστερα από εβδομάδες εντεινόμενων διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Χ.

Rustem Umerov reported on his latest contacts with the American side. We are not losing a single day. We have agreed on a meeting at the highest level – with President Trump in the near future. A lot can be decided before the New Year. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 26, 2025

Είχαν προηγηθεί συνομιλίες με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι τα ευαίσθητα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμβιβασμών για το εδαφικό, θα πρέπει να συζητηθούν σε επίπεδο αρχηγών κρατών και το Κίεβο επιδιώκει μια πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση με τον Τραμπ.

Ο Ζελένσκι είχε συνομιλίες την Πέμπτη με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.

Είπε ότι ορισμένα έγγραφα, μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου που αποσκοπεί στον τερματισμό της σύγκρουσης και στη διασφάλιση της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, ήταν «σχεδόν έτοιμα», ενώ άλλα ήταν «πλήρως προετοιμασμένα».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Ζελένσκι παρουσίασε ένα προσχέδιο ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων , το οποίο περιέγραψε ως το κύριο πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου.

Ενώ το σχέδιο προέβλεπε ότι η Ουκρανία θα λάμβανε εγγυήσεις ασφαλείας για την αποτροπή περαιτέρω ρωσικής επιθετικότητας, δεν υπήρξε συμβιβασμός μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ στα ζητήματα του εδάφους, το οποίο η Μόσχα απαιτεί από το Κίεβο να παραχωρήσει.

Ο έλεγχος του κατεχόμενου πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Ζαπορίζια παρέμεινε επίσης θέμα περαιτέρω συζήτησης.