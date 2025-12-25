Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με νέα ανάρτησή του, ενημέρωσε ότι είχε νέα επικοινωνία με τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος κάνει λόγο για «πολύ καλή συζήτηση».

«Τους ευχαριστώ για την εποικοδομητική προσέγγιση, την εντατική εργασία, τα ευγενικά λόγια και τις χριστουγεννιάτικες ευχές προς τον ουκρανικό λαό. Εργαζόμαστε πραγματικά 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να φέρουμε πιο κοντά το τέλος αυτού του βίαιου ρωσικού πολέμου κατά της Ουκρανίας και να διασφαλίσουμε ότι όλα τα έγγραφα και τα μέτρα είναι ρεαλιστικά, αποτελεσματικά και αξιόπιστα.

Συζητήσαμε ορισμένες ουσιαστικές λεπτομέρειες της τρέχουσας διαδικασίας. Υπάρχουν καλές ιδέες που μπορούν να οδηγήσουν σε ένα κοινό αποτέλεσμα και σε διαρκή ειρήνη. Πραγματική ασφάλεια, πραγματική ανάκαμψη και πραγματική ειρήνη είναι αυτά που χρειαζόμαστε όλοι μας – η Ουκρανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη και κάθε εταίρος που μας βοηθά. Ελπίζω ότι οι σημερινές χριστουγεννιάτικες συμφωνίες και οι ιδέες που συζητήσαμε θα αποδειχθούν χρήσιμες», σημείωσε ο Ζελένσκι.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Today we had a very good conversation with President Trump’s Special Envoy Steve Witkoff @SEPeaceMissions and @jaredkushner. I thank them for the constructive approach, the intensive work, and the kind words and Christmas greetings to the Ukrainian people. We are truly working… pic.twitter.com/gsgIn4AHW5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 25, 2025

Ο Ζελένσκι έστειλε τις ευχές του στον Τραμπ

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, μαζί μου ήταν οι Ρουστέμ Ουμέροφ, Αντρίι Χνάτοφ, Αντίι Σιμπίχα, Σεργκίι Κισλίτσα, Ιχόρ Μπρουσίλο και Ολεξάντρ Μπεβζ. Όλη η διπλωματική μας ομάδα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια. Συμφωνήσαμε ότι ο Ρουστέμ θα μιλήσει ξανά σήμερα με τον Στιβ και τον Τζάρεντ. Πιστεύουμε ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση – να μη χάσουμε ούτε μια μέρα ούτε μια ευκαιρία που μπορεί να φέρει το αποτέλεσμα πιο κοντά. Είθε η σημερινή συζήτηση να αποτελέσει ένα ακόμη βήμα προς την ειρήνη.

Ζήτησα επίσης να μεταφέρουν τις χριστουγεννιάτικες ευχές μας στον Ντόναλντ Τραμπ και σε όλη την οικογένεια Τραμπ. Σας ευχαριστώ!», πρόσθεσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην ανάρτησή του.