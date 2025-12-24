Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρουσίασε το αναθεωρημένο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου μετά τις συνομιλίες Ουκρανίας και ΗΠΑ στο Μαϊάμι, με τον Ουκρανό πρόεδρο να αποδέχεται για πρώτη φορά ότι στρατεύματα του Κιέβου μπορεί να αποσυρθούν από τα ανατολικά εδάφη της χώρας του και να δημιουργηθεί αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη.

Μέχρι στιγμής η Ρωσία δεν έχει απαντήσει

Ο Ζελένσκι, αναλύοντας σημείο – σημείο το σχέδιο, δήλωσε ότι η Ρωσία θα απαντήσει σήμερα Τετάρτη μετά από επικοινωνία με τις ΗΠΑ.

Περιγράφοντας το σχέδιο ως «το κύριο πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου», ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι προβλέπει εγγυήσεις ασφάλειας από τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και τους Ευρωπαίους για μια συντονισμένη στρατιωτική αντίδραση σε περίπτωση που η Ρωσία εισβάλει ξανά στην Ουκρανία.

Σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα των εδαφών στην ανατολική Ουκρανία, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι μια «ελεύθερη οικονομική ζώνη» θα μπορούσε να είναι μια πιθανή επιλογή.

Ο Ζελένσκι είπε στους δημοσιογράφους ότι, καθώς η Ουκρανία ήταν αντίθετη στην αποχώρηση των στρατευμάτων της, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές επιδίωξαν τη δημιουργία μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης ή μιας ελεύθερης οικονομικής ζώνης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι οποιαδήποτε περιοχή από την οποία θα αποχωρούσαν οι ουκρανικές δυνάμεις θα έπρεπε να ελέγχεται από την Ουκρανία.

«Υπάρχουν δύο επιλογές», δήλωσε ο Ζελένσκι, «είτε ο πόλεμος θα συνεχιστεί, είτε θα πρέπει να ληφθεί κάποια απόφαση σχετικά με όλες τις πιθανές οικονομικές ζώνες».

Το BBC σημειώνει ότι το σχέδιο των 20 σημείων θεωρείται ως επικαιροποίηση του αρχικού σχεδίου των 28 σημείων.

Το αρχικό σχέδιο ήταν αποτέλεσμα συνομιλιών του Αμερικανού απεσταλμένου, Στιβ Γουίτκοφ και ρωσικής αντιπροσωπείας, ενώ θεωρείται ευρέως ότι ευνοούσε τη Μόσχα.

Η Ρωσία έχει επιμείνει ότι η Ουκρανία πρέπει να αποσυρθεί από σχεδόν το ένα τέταρτο του εδάφους της στην περιοχή του Ντονέτσκ στα ανατολικά, ως αντάλλαγμα για μια ειρηνευτική συμφωνία.

Το υπόλοιπο έδαφος βρίσκεται ήδη υπό ρωσική κατοχή.

Ευαίσθητα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των ερωτημάτων σχετικά με τα εδάφη, θα πρέπει να επιλυθούν «σε επίπεδο ηγετών», αλλά το νέο σχέδιο θα παρέχει στην Ουκρανία ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας και στρατιωτική δύναμη 800.000 ατόμων, σημείωσε ο Ζελένσκι.

Από το Βερολίνο στο Μαϊάμι

Μεγάλο μέρος του επικαιροποιημένου σχεδίου μοιάζει με αυτό που προέκυψε από τις πρόσφατες συνομιλίες στο Βερολίνο, στις οποίες συμμετείχαν οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ με ηγέτες της Ουκρανίας και της Ευρώπης.

Οι συνομιλίες μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στο Μαϊάμι το περασμένο Σαββατοκύριακο, όπου η ομάδα του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ μίλησε ξεχωριστά με τον Ρώσο απεσταλμένο Κιρίλ Ντμιτρίεφ και στη συνέχεια με αξιωματούχους της Ουκρανίας και της Ευρώπης.

Τώρα φαίνεται να υπάρχουν πολύ περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το εδαφικό ζήτημα, αν και είναι σαφές ότι η ουκρανική πλευρά δεν κατάφερε να επιτύχει συναίνεση με τους Αμερικανούς.

Ο Ζελένσκι εξήγησε ότι αν η Ουκρανία ήταν διατεθειμένη να αποσύρει τις βαριές δυνάμεις της κατά 5, 10 ή 40 χιλιόμετρα στο 25% του Ντονέτσκ που εξακολουθεί να κατέχει, προκειμένου να δημιουργήσει μια οικονομική ζώνη, καθιστώντας την ουσιαστικά αποστρατιωτικοποιημένη, τότε η Ρωσία θα έπρεπε να πράξει το ίδιο «κατά 5, 10 ή 40 χιλιόμετρα».

Οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται επί του παρόντος περίπου 40 χιλιόμετρα ανατολικά των πόλεων Σλοβιάνσκ και Κραματόρσκ, που αποτελούν το «οχυρό» της Ουκρανίας, έχοντας καταλάβει την πόλη Σιβέρσκ.

Πώς θα αντιδράσει ο Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν είναι πιθανό να εντυπωσιαστεί από το είδος του συμβιβασμού που προτείνεται για το Ντόνετσκ, όπως σημειώνει το BBC.

Η Ρωσία θα αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της ανατολικής Ουκρανίας με τη βία, εάν οι ουκρανικές δυνάμεις δεν αποσυρθούν, δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ωστόσο, ο Τραμπ πιέζει για μια συμφωνία που θα τερματίσει σχεδόν τέσσερα χρόνια ολοκληρωτικού πολέμου και ο Ουκρανός πρόεδρος πιστεύει ότι η Ρωσία δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά να απορρίψει το αμερικανικό σχέδιο, γράφει το βρετανικό μέσο.

«Δεν μπορούν να πουν στον πρόεδρο Τραμπ: ‘Κοιτάξτε, είμαστε αντίθετοι σε μια ειρηνική λύση’», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους.

«Αν προσπαθήσουν να εμποδίσουν τα πάντα, τότε ο πρόεδρος Τραμπ θα πρέπει να μας εξοπλίσει βαριά, επιβάλλοντας ταυτόχρονα όλες τις δυνατές κυρώσεις εναντίον τους», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι κατέστησε σαφές ότι, εάν δημιουργηθεί ελεύθερη οικονομική ζώνη στο Ντονέτσκ, αυτή θα πρέπει να τελεί υπό την ουκρανική διοίκηση και αστυνομία – «και σίγουρα όχι υπό την αποκαλούμενη ρωσική αστυνομία».

Η τωρινή γραμμή του μετώπου θα γίνει τότε το όριο της οικονομικής ζώνης, με διεθνείς δυνάμεις να βρίσκονται επί τόπου κατά μήκος της γραμμής επαφής, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει ρωσική διείσδυση.

Η Ρωσία έχει μέχρι στιγμής απορρίψει την ευρωπαϊκή πρόταση για την επιβολή οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας μέσω της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθύμων ως «αυθάδη απειλή».

Η αναφορά σε δημοψήφισμα

Θα πρέπει να διεξαχθεί δημοψήφισμα για το σύνολο του ειρηνευτικού σχεδίου, δήλωσε ο Ζελένσκι, και μόνο μέσω δημοψηφίσματος θα μπορούσε να παρθεί απόφαση για τη δημιουργία μιας πιθανής ελεύθερης οικονομικής ζώνης στο Ντονμπάς.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι θα πρέπει επίσης να δημιουργηθεί μια οικονομική ζώνη γύρω από τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, και ότι τα ρωσικά στρατεύματα θα πρέπει να αποσυρθούν από τέσσερις άλλες περιοχές της Ουκρανίας: το Ντνιπροπετρόφσκ, το Μικολάιβ, το Σούμι και το Χάρκοβο.

Η τωρινή πρόταση των ΗΠΑ για τον πυρηνικό σταθμό θα ήταν να λειτουργεί από κοινού από την Ουκρανία, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, αλλά το Κίεβο διαφώνησε με αυτό, δήλωσε ο Ζελένσκι.

Τι άλλο προβλέπει το σχέδιο

Τα κύρια σημεία του σχεδίου επιβεβαιώνουν την κυριαρχία της Ουκρανίας και προτείνουν μια συνθήκη μη επιθετικότητας μεταξύ της Ρωσίας και της γειτονικής της χώρας, με μηχανισμό εποπτείας, σημειώνει το BBC.

Εκτός από τις ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας που θυμίζουν το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο απαιτεί από τα μέλη του να βοηθούν έναν σύμμαχο που δέχεται επίθεση, η Ουκρανία θα έχει το δικαίωμα να διαθέτει στρατιωτική δύναμη έως 800.000 άτομα σε καιρό ειρήνης.

Οι συζητήσεις σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο για αποζημίωση σε αντάλλαγμα για εγγυήσεις ασφάλειας συνεχίζονται, οπότε ο Ζελένσκι δήλωσε ότι προς το παρόν αυτό το ζήτημα δεν περιλαμβάνεται στο έγγραφο.

Δεν υπάρχει καμία αναφορά που να απαγορεύει στην Ουκρανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, κάτι που περιλαμβανόταν στο αρχικό σχέδιο των 28 σημείων και το οποίο η Ρωσία έχει ζητήσει επανειλημμένα.

Το σχέδιο προτείνει την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με καθορισμένη ημερομηνία προσχώρησης. Επί του παρόντος, η Ουκρανία είναι υποψήφια χώρα, αλλά ορισμένες άλλες υποψήφιες χώρες θεωρούνται ως προτεραιότητα, όπως η Αλβανία, αναφέρει το BBC.

Υπάρχουν σχέδια για ένα επενδυτικό ταμείο στην Ουκρανία, με κεφάλαια ύψους περίπου 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο οποίο θα συμμετέχουν τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ευρώπη.

Μεταξύ των άλλων σημείων είναι η απαίτηση από την Ουκρανία να διεξαγάγει εκλογές το συντομότερο δυνατό μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

Τόσο η Ρωσία όσο και οι ΗΠΑ έχουν πιέσει για τη διεξαγωγή εκλογών, παρόλο που η Ουκρανία βρίσκεται σε καθεστώς στρατιωτικού νόμου λόγω της πλήρους εισβολής της Μόσχας.