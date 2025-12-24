newspaper
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Ζελένσκι παρουσίασε «ειρηνευτικό σχέδιο» 20 σημείων για την Ουκρανία – Τι περιλαμβάνει
Κόσμος 24 Δεκεμβρίου 2025 | 11:00

Ο Ζελένσκι παρουσίασε «ειρηνευτικό σχέδιο» 20 σημείων για την Ουκρανία – Τι περιλαμβάνει

Περισσότερα σε λίγο...

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Healthy holidays: Τα οφέλη των γιορτών

Healthy holidays: Τα οφέλη των γιορτών

Spotlight

Το δικό του «ειρηνευτικό σχέδιο»,  20 σημείων,  για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, παρουσίασε στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Οι 5 κίνδυνοι που «βλέπει» η Alpha Bank για την Ελλάδα το 2026

Ελληνική οικονομία: Οι 5 κίνδυνοι που «βλέπει» η Alpha Bank για την Ελλάδα το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Healthy holidays: Τα οφέλη των γιορτών

Healthy holidays: Τα οφέλη των γιορτών

Τράπεζες
Τράπεζες: Χρονιά μετασχηματισμού σε βάθος το 2026

Τράπεζες: Χρονιά μετασχηματισμού σε βάθος το 2026

inWellness
inTown
Stream newspaper
‘Εκρηξη σε αυτοκινητόδρομο στην Ιταλία: Φορτηγό με αέριο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση – Δείτε βίντεο
Σοκαριστικό τροχαίο 24.12.25

‘Εκρηξη σε αυτοκινητόδρομο στην Ιταλία: Φορτηγό με αέριο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση – Δείτε βίντεο

Η έκρηξη σημειώθηκε όταν φορτηγό που μετέφερε υγροποιημένο αέριο συγκρούστηκε με άλλο όχημα σε αυτοκινητόδρομο στην Ιταλία

Σύνταξη
«Χαστούκι» από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ σε Τραμπ – «Μπλόκο» στην ανάπτυξη εθνοφρουράς στο Σικάγο
Κόσμος 24.12.25

«Χαστούκι» από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ σε Τραμπ – «Μπλόκο» στην ανάπτυξη εθνοφρουράς στο Σικάγο

Ο κορυφαίος θεσμός του δικαστικού συστήματος των ΗΠΑ έκρινε ότι η κυβέρνηση δεν παρουσίασε επαρκή νομική βάση που θα δικαιολογούσε τέτοια ανάπτυξη της εθνοφρουράς στο Σικάγο

Σύνταξη
Ρωσία: Νέο «συμβάν» κοντά στο σημείο όπου σκοτώθηκε στρατηγός στη Μόσχα – Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί
Αναφορές για έκρηξη 24.12.25

Νέο «συμβάν» κοντά στο σημείο όπου σκοτώθηκε στρατηγός στη Μόσχα - Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί

Την περιοχή όπου σημειώθηκε το «συμβάν» στη Μόσχα απέκλεισε μεγάλη δύναμη της αστυνομίας - Στο μικροσκόπιο βίντεο από κυκλώματα παρακολούθησης

Σύνταξη
Χριστούγεννα στην Ευρώπη – Παραδόσεις και έθιμα από την Ιρλανδία έως την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελβετία
Δώρα της Befana 24.12.25

Χριστούγεννα στην Ευρώπη – Παραδόσεις και έθιμα από την Ιρλανδία έως την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελβετία

Οι Ευρωπαίοι είναι τόσο όμοιοι όσο και διαφορετικοί. Και γιορτάζουν τα Χριστούγεννα με τρόπους που φέρνουν τους ανθρώπους κοντά ή τους κάνουν λίγο πιο γενναίους. Και ο κρύος καιρός, το επιτρέπει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μια αισιόδοξη χαραμάδα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν μέσα στο 2026;
Και όμως γίνεται 24.12.25

Μια αισιόδοξη χαραμάδα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν μέσα στο 2026;

Μπορεί να φαίνεται ακατόρθωτο, αλλά η Δύση θα εξυπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντά της αν σεβαστεί την ανεξαρτησία, την αξιοπρέπεια και τα νόμιμα δικαιώματα του Ιράν, στρέφοντας την προσοχή στην κύρια αιτία αστάθειας στην περιοχή: τη συμπεριφορά του Ισραήλ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μήνυμα Πούτιν στον Ερντογάν: Στέλνει ρωσικό drone πάνω από την Αγκυρα και απειλεί με στρατιωτικά μέσα
Στρατιωτική απειλή 24.12.25

Σκληρό μήνυμα Πούτιν στον Ερντογάν με πτήση ρωσικού drone πάνω από την Αγκυρα

«Περίεργο και επικίνδυνο» περιστατικό, για τον Αχμέτ Νταβούτογλου, η κατάρριψη ενός ρωσικού drone κοντά στην Αγκυρα, σε μια περίοδο έντασης άνευ προηγουμένου ανάμεσα στη Μόσχα και την Αγκυρα.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Εκκλήσεις από το ΣΑ του ΟΗΕ για αποκλιμάκωση και σεβασμό του διεθνούς δικαίου
«Αμερικανική επιθετικότητα» 24.12.25

Βενεζουέλα - ΗΠΑ: Εκκληση από το ΣΑ του ΟΗΕ για σεβασμό του διεθνούς δικαίου

Απειλή για τη διεθνή ειρήνη αποτελεί η σαφής κλιμάκωση από πλευράς ΗΠΑ στη Νότια Καραϊβική, τόνισε ο βοηθός ΓΓ του ΟΗΕ στο ΣΑ, αναφερόμενος και στη θέση της Βενεζουέλας για το θέμα.

Σύνταξη
Γαλλία: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους Airbus A320 της Vueling λόγω «τεχνικού προβλήματος»
Vueling 24.12.25

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους Airbus A320

Πτήση της Vueling εξετράπη λόγω «μικρού τεχνικού προβλήματος», και το αεροσκάφος, ένα Airbus A320, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Κλερμόν-Φεράν της κεντρικής Γαλλίας.

Σύνταξη
Καλιφόρνια: «Ατμοσφαιρικό ποτάμι» θα πλήξει την πολιτεία – Εντολές εκκένωσης για περιοχές του Λος Άντζελες
Σφοδρή κακοκαιρία 24.12.25

«Ατμοσφαιρικό ποτάμι» αναμένεται να πλήξει την Καλιφόρνια - Εντολές εκκένωσης για περιοχές του Λος Άντζελες

Η κορύφωση των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που θα πλήξουν την Καλιφόρνια αναμένεται σήμερα, παραμονή των Χριστουγέννων, με αυξημένη πιθανότητα για πρόκληση πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Ντέλαγουερ – Νεκροί αστυνομικός, αλλά και ο ύποπτος της επίθεσης
ΗΠΑ 24.12.25

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Ντέλαγουερ – Νεκροί αστυνομικός, αλλά και ο ύποπτος της επίθεσης

Σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση της πολιτείας Ντέλαγουερ οι πυροβολισμοί έπεσαν σε επεισόδιο με ένοπλο στο κτίριο όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Τροχαίας στο Γουίλμινγκτον.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Κέιτ Χάντσον «έριξε πόρτα» στον Spider-Man το 2002 και δεν το έχει μετανιώσει έως σήμερα
Σταθερή 24.12.25

Η Κέιτ Χάντσον «έριξε πόρτα» στον Spider-Man το 2002 και δεν το έχει μετανιώσει έως σήμερα

Πολλοί ηθοποιοί, κάποια στιγμή στην καριέρα τους, έχουν αρνηθεί ρόλους και μετά... χτυπάνε το κεφάλι τους στον τοίχο. Η Κέιτ Χάντσον δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τα Νέα της Αγοράς 24.12.25

The art of aura

A journey through senses, meaningful moments and connections

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Χρέος μας να εργαστούμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και να μειώσουμε τις ανισότητες
Πολιτική 24.12.25

Ανδρουλάκης: Χρέος μας να εργαστούμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και να μειώσουμε τις ανισότητες

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης υποδέχθηκε στα γραφεία του συλλόγους για τα κάλαντα και ευχήθηκε «καλά Χριστούγεννα με υγεία και ευημερία»

Σύνταξη
Στο Παρά Πέντε: Η συνάντηση της παρέας 20 χρόνια μετά, η βιντεοκλήση του Γιώργου Καπουτζίδη και η συγκίνηση της «Θεοπούλας»
Γέλιο & συγκίνηση 24.12.25

Στο Παρά Πέντε: Η συνάντηση της παρέας 20 χρόνια μετά, η βιντεοκλήση του Γιώργου Καπουτζίδη και η συγκίνηση της «Θεοπούλας»

Μετά από 20 χρόνια, το reunion της σειράς Στο Παρά Πέντε έγινε πραγματικότητα, με τους πρωταγωνιστές να το παρακολουθούν παρέα - ακόμα και ο Γιώργος Καπουτζίδης που βρισκόταν στις Σέρρες.

Σύνταξη
Το 65% των παιδιών που ξεκινούν σήμερα το δημοτικό θα εργαστεί σε επαγγέλματα που δεν έχουν καν επινοηθεί
Οικονομία 24.12.25

Το 65% των παιδιών που ξεκινούν σήμερα το δημοτικό θα εργαστεί σε επαγγέλματα που δεν έχουν καν επινοηθεί

Σε ό,τι αφορά τις ανθρώπινες δεξιότητες που φαίνεται ότι θα παραμείνουν πολύτιμες, παρά την εκρηκτική άνοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), αυτές είναι η ενσυναίσθηση, η δημιουργικότητα και η επικοινωνία

Σύνταξη
Τα εδέσματα των Χριστουγέννων βλάπτουν την υγεία του σκύλου σας
Του κάνουν κακό 24.12.25

Τα λαχταριστά φαγητά των Χριστουγέννων δεν είναι για το στομάχι του σκύλου σας – Τι μπορεί να πάθει

Οι έντονες μυρωδιές διεγείρουν τη μύτη του σκύλου. Και θα κάνει τα πάντα για να τον κεράσετε κάτι από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Μην υποκύψετε!

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Blue collar jobs: Από το «μάθε παιδί μου γράμματα» στο «μάθε μια τέχνη»
Αγορά εργασίας 24.12.25

Blue collar jobs: Από το «μάθε παιδί μου γράμματα» στο «μάθε μια τέχνη»

Στη Γερμανία, ο 1 στους 2 νέους προτιμά να γίνει τεχνίτης αντί υπάλληλος. Στις ΗΠΑ οι 6 στους 10 θα άφηναν το γραφείο για blue collar jobs, χειρωνακτικά-πρακτικά επαγγέλματα. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κρήτη: Νέο κύμα κατεδαφίσεων αυθαιρέτων με αφετηρία τη Γαύδο
Οικονομικές Ειδήσεις 24.12.25

Ξεκινά το ξήλωμα των αυθαιρέτων στην Κρήτη

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 η εκτέλεση 46 πρωτοκόλλων κατεδάφισης σε αιγιαλούς, παραλίες και δασικές εκτάσεις – Σε εκκρεμότητα 425 τελεσίδικα πρωτόκολλα

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Μια «ανάσα» από τη Μάντσεστερ Σίτι ο Σεμένιο!
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Μια «ανάσα» από τη Μάντσεστερ Σίτι ο Σεμένιο!

Ο Αντουάν Σεμένιο είναι ανάμεσα στις ομάδες του Μάντσεστερ, ωστόσο σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το Νησί, μία ομάδα είναι έτοιμη να ολοκληρώσει το deal.

Σύνταξη
Για αυτό τον λόγο ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έχει βάλει στη «μαύρη λίστα» του τον Μπεν Άφλεκ – Μπορεί να γίνει μεγάλος κόπανος
Beef 24.12.25

Για αυτό τον λόγο ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έχει βάλει στη «μαύρη λίστα» του τον Μπεν Άφλεκ – Μπορεί να γίνει μεγάλος κόπανος

Ο σκηνοθέτης Μάικ Μπίντερ αποκάλυψε ένα άγνωστο beef του Χόλιγουντ: αυτό ανάμεσα στον αγαπημένο δημιουργό των ΗΠΑ Στίβεν Σπίλμπεργκ και τον σταρ του Χόλιγουντ Μπεν Άφλεκ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
‘Εκρηξη σε αυτοκινητόδρομο στην Ιταλία: Φορτηγό με αέριο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση – Δείτε βίντεο
Σοκαριστικό τροχαίο 24.12.25

‘Εκρηξη σε αυτοκινητόδρομο στην Ιταλία: Φορτηγό με αέριο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση – Δείτε βίντεο

Η έκρηξη σημειώθηκε όταν φορτηγό που μετέφερε υγροποιημένο αέριο συγκρούστηκε με άλλο όχημα σε αυτοκινητόδρομο στην Ιταλία

Σύνταξη
Greek Citizens Can Now Request Foreign Civil Registry Records Online
English edition 24.12.25

Greek Citizens Can Now Request Foreign Civil Registry Records Online

Reducing the need to visit registry offices or KEP centers in person, the new service allows Greeks to apply for birth, marriage, civil partnership, and death certificates for events that took place abroad and were registered with the Special Civil Registry before January 22, 2018

Σύνταξη
Στη 10άδα των κορυφαίων Βαλκάνιων αθλητών για το 2025 οι Αντετοκούνμπο, Καραλής και Ντούσκος!
Σπουδαία διάκριση 24.12.25

Στη 10άδα των κορυφαίων Βαλκάνιων αθλητών για το 2025 οι Αντετοκούνμπο, Καραλής και Ντούσκος!

Αντετοκούνμπο, Καραλής και Ντούσκος διέπρεψαν και τη φετινή σεζόν και συμπεριλήφθηκαν στη δεκάδα της ψηφοφορίας του Βουλγαρικού Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύνταξη
Τι έχουμε μάθει έως σήμερα στη δίκη των υποκλοπών – Ανύπαρκτοι έλεγχοι στην ΕΥΠ και μια ένοχη κυβέρνηση
Πολιτική 24.12.25

Τι έχουμε μάθει έως σήμερα στη δίκη των υποκλοπών – Ανύπαρκτοι έλεγχοι στην ΕΥΠ και μια ένοχη κυβέρνηση

Παρεμπόδιση της έρευνας, απίστευτες μεθοδεύσεις, παράλογα άλματα στη διαδικασία της διερεύνησης του σκανδάλου των υποκλοπών και μια κυβέρνηση ένοχα σιωπηλή απέναντι στο τσουνάμι των αποκαλύψεων στο μονομελές πλημμελειοδικείο.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η μαγική ζωή της Toni Basil – Δίδαξε τον Έλβις, γοήτευσε τον Μπόουι και απέκρουσε το «καμάκι» του Μπινγκ Κρόσμπι
Θεότητα 24.12.25

Η μαγική ζωή της Toni Basil – Δίδαξε τον Έλβις, γοήτευσε τον Μπόουι και απέκρουσε το «καμάκι» του Μπινγκ Κρόσμπι

Η γυναίκα που ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκάλεσε «θεά του go-go» είναι μία από τις πιο καταξιωμένες προσωπικότητες του Χόλιγουντ. Στα 82 της, η Toni Basil θυμάται τη συνεργασία της με την Τίνα Τέρνερ, την Μπέτι Μίντλερ, τον Φρανκ Σινάτρα, τον Ντέιβιντ Μπερν, τη Μάργκοτ Ρόμπι, τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο - και η λίστα συνεχίζεται – α, και τη στιγμή που ο Μπινγκ Κρόσμπι της έκανε καμάκι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο