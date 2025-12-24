Ουκρανία: Έπληξε εργοστάσιο στην Τούλα – Εν αναμονή της απάντησης της Ρωσίας στο σχέδιο των 20 σημείων
Η Ουκρανία περιμένει την απάντηση της Ρωσίας - Τα «αγκάθια» σχετικά και με το νέο σχέδιο παραμένουν τα ίδια: το Ντονμπάς και ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια
Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε το εργοστάσιο συνθετικού καουτσούκ Γιεφρέμοφ στην ρωσική περιοχή της Τούλα και αποθηκευτική εγκατάσταση για ναυτικά drones στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία.
Οι επιθέσεις, ειδικά με drones, συνεχίζονται και από τη Ρωσία και από την Ουκρανία
Ο ουκρανικός στρατός αναφέρει στην ανακοίνωσή του στην εφαρμογή Telegram ότι το εργοστάσιο Γιεφρέμοφ εξειδικεύεται στην παραγωγή εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται σε πλαστικά εκρηκτικά και στερεών καυσίμων για πυραύλους.
«Εκρήξεις και μια ευρείας κλίμακας πυρκαγιά σημειώθηκε όπως αναφέρθηκε στην μονάδα παραγωγής» προστίθεται στην ανακοίνωση.
Δείτε πού χτύπησε η Ουκρανία:
Εν αναμονή της ρωσικής απάντησης στο σχέδιο των 20 σημείων που παρουσίασε ο Ζελένσκι
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρουσίασε σήμερα σχέδιο 20 σημείων μετά τις διαβουλεύσεις που έγιναν στο Μαϊάμι με τις ΗΠΑ, λέγοντας ότι η απάντηση της Μόσχας αναμένεται σήμερα.
Τα «αγκάθια» παραμένουν τα ίδια σχετικά με τη συμφωνία εκεχειρίας: τι θα γίνει με το Ντονμπάς και τον πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια.
Για το δεύτερο ζήτημα, το Al Jazeera σημειώνει ότι η Μόσχα, η οποία από τον Σεπτέμβριο του 2022 ελέγχει στρατιωτικά το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο της Ευρώπης, επιθυμεί να διατηρήσει τον έλεγχό της και τελικά να χρησιμοποιήσει την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια για την τροφοδοσία των κατεχόμενων περιοχών του Ντονέτσκ, καθώς και ρωσικών εδαφών.
Ο Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα σήμερα στους δημοσιογράφους ότι η πρόταση της Ουάσιγκτον για την ανάληψη του κοινού ελέγχου του εργοστασίου με τη Ρωσία ήταν «πολύ ακατάλληλη και όχι απολύτως ρεαλιστική».
