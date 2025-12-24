Ρωσία: Τρεις νεκροί ανάμεσά τους δύο αστυνομικοί, από έκρηξη βόμβας στη Μόσχα

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη βόμβας σήμερα στη Μόσχα, όταν δύο αστυνομικοί πλησίασαν έναν άνδρα που είχε ύποπτη συμπεριφορά κοντά στο σημείο όπου ένας αντιστράτηγος είχε σκοτωθεί πριν από δύο ημέρες από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου, την οποία η Ρωσία απέδωσε στις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.

Σειρά ρώσων στρατιωτικών και γνωστών υποστηρικτών του πολέμου με την Ουκρανία έχουν δολοφονηθεί στη διάρκεια της σύγκρουσης, που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια. Η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών έχει αναλάβει την ευθύνη για μερικές απ’ αυτές τις επιθέσεις.

Η ρωσική Κρατική Ανακριτική Επιτροπή ανακοίνωσε πως, όταν δύο αστυνομικοί πλησίασαν έναν άνδρα, ο οποίος είχε περίεργη συμπεριφορά, σκοτώθηκαν από εκρηκτικό μηχανισμό, ενώ πρόσθεσε πως σκοτώθηκε και ένα τρίτο πρόσωπο. Δεν διευκρίνισε ποιο ήταν αυτό το τρίτο πρόσωπο.

Three people dead in Moscow after a car blast, just days after a Russian general was killed the same way. This is not coincidence, this is a city under siege by its own chaos. Violence is spilling into streets that should feel safe, and every new explosion is a reminder that… pic.twitter.com/bgGLjYsTvw — TheCommonVoice (@MaxRumbleX) December 24, 2025

Έρευνα

Η Ανακριτική Επιτροπή πρόσθεσε ότι άρχισε εγκληματολογική έρευνα για το φόνο μελών των δυνάμεων επιβολής του νόμου και παράνομη διακίνηση βομβών.

Ανεπίσημα ειδησεογραφικά κανάλια στο ρωσικό Telegram μετέδωσαν ότι ο βομβιστής είναι ένας από τους νεκρούς και ανατίναξε τη βόμβα όταν τον πλησίασαν οι αστυνομικοί, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. Η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Η έκρηξη σημειώθηκε στην οδό Ελέτσκαγια, στη νότια Μόσχα, πολύ κοντά στο σημείο όπου σκοτώθηκε προχθές, Δευτέρα, ο αντιστράτηγος Φανίλ Σαρβάροφ, επικεφαλής της διεύθυνσης υπηρεσιακής εκπαίδευσης του ρωσικού Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Η Ρωσία ανακοίνωσε πως υποπτεύεται πως η Ουκρανία βρισκόταν πίσω από το φόνο. Δεν υπήρξε επίσημο σχόλιο από την Ουκρανία.

Ο ανεπίσημος ουκρανικός ιστότοπος Myrotvorets, ο οποίος παρέχει μια βάση δεδομένων με πρόσωπα που χαρακτηρίζονται εγκληματίες πολέμου ή προδότες, επικαιροποίησε την καταχώρισή του για τον Σαρβάροφ αναφέροντας ότι ο 56χρονος αντιστράτηγος «σκοτώθηκε».