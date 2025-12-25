Ειρήνη, χαμόγελα και… τον θάνατο του Πούτιν, εύχεται ο Ζελένσκι για τα Χριστούγεννα

Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθύνθηκε στον λαό την παραμονή των Χριστουγέννων, υπενθυμίζοντας την παραδοσιακή πεποίθηση ότι «οι ουρανοί ανοίγουν» αυτή τη νύχτα και ότι οι Ουκρανοί κάνουν μια μοναδική ευχή.

«’Ας πεθάνει’», μπορεί να σκεφτόμαστε ο καθένας μας», είπε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. «Αλλά όταν στρεφόμαστε προς τον Θεό, φυσικά, ζητάμε κάτι μεγαλύτερο».

«Ζητάμε ειρήνη για την Ουκρανία. Παλεύουμε για αυτήν. Και προσευχόμαστε για αυτήν. Και την αξίζουμε», είπε ο Ζελένσκι. Πρόσθεσε ότι οι Ουκρανοί επιθυμούν κάθε οικογένεια να ζει σε αρμονία και κάθε παιδί να χαίρεται με δώρα, χαμόγελα και πίστη στην καλοσύνη και τα θαύματα.

Ο Ζελένσκι εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι η καλοσύνη και η αλήθεια θα επικρατήσουν: «Να υπάρξει μια νίκη της ειρήνης. Να υπάρξουμε εμείς. Και να υπάρξει η Ουκρανία».

Καμία εκεχειρία για τα Χριστούγεννα

Οι δηλώσεις του έγιναν καθώς η Ρωσία συνέχιζε να επιτίθεται στην Ουκρανία τις ημέρες πριν τις γιορτές.

Στην τελευταία επίθεση, στις 23 Δεκεμβρίου, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 άλλοι τραυματίστηκαν. Η επίθεση, στην οποία συμμετείχαν τουλάχιστον 635 ρωσικά drones και 38 πύραυλοι, είχε για στόχο για άλλη μια φορά τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, αφήνοντας τις δυτικές περιφέρειες Ρίβνε, Τερνόπιλ και Χμελνίτσκι «σχεδόν πλήρως χωρισμένες από το ηλεκτρικό ρεύμα», σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας.

«Την παραμονή των Χριστουγέννων, οι Ρώσοι έδειξαν για άλλη μια φορά ποιοι είναι πραγματικά. Μαζικοί βομβαρδισμοί, εκατοντάδες «shaheds», βαλλιστικοί πύραυλοι, επιθέσεις Kinzhal – χρησιμοποιήθηκαν τα πάντα», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Έτσι επιτίθενται οι άθεοι. Έτσι ενεργούν όσοι δεν έχουν απολύτως τίποτα κοινό με τον Χριστιανισμό ή με οτιδήποτε ανθρώπινο».

«Αλλά εμείς αντέχουμε. Υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Και σήμερα, προσευχόμαστε για όλους όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή – να επιστρέψουν ζωντανοί. Για όλους όσους βρίσκονται σε αιχμαλωσία – να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Για όλους τους πεσόντες ήρωές μας που υπερασπίστηκαν την Ουκρανία με το κόστος της ζωής τους».