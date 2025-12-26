Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στο Axios σήμερα Παρασκευή ότι ελπίζει να συμφωνήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε ένα πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου την ερχόμενη Κυριακή όταν και θα συναντηθούν.

Ο Ζελένσκι θέτει ως προϋπόθεση για το δημοψήφισμα μια εκεχειρία τουλάχιστον 60 ημερών

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε επίσης ότι είναι πρόθυμος να προκηρύξει δημοψήφισμα για το συγκεκριμένο σχέδιο εάν η Ρωσία συμφωνήσει σε εκεχειρία τουλάχιστον 60 ημερών.

Ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος, το σχέδιο του Τραμπ εξακολουθεί να απαιτεί επώδυνες εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία στα ανατολικά της, σημειώνει το αμερικάνικο μέσο.

Ο Ζελένσκι εξακολουθεί να ελπίζει να βελτιώσει τους όρους αυτούς και δήλωσε ότι θα χρειαστεί να ζητήσει την έγκριση του ουκρανικού λαού, εάν δεν καταφέρουν να αποκτήσουν «ισχυρή» θέση στο έδαφος.

Η θέση των ΗΠΑ για το πιθανό δημοψήφισμα

Η αμερικανική πλευρά θεωρεί σημαντικό βήμα προόδου το γεγονός ότι ο Ζελένσκι είναι διατεθειμένος να διεξαγάγει δημοψήφισμα και δεν αποκλείει πλέον εδαφικές παραχωρήσεις.

Ωστόσο, όπως τόνισε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνέντευξης με τον Axios, η διεξαγωγή ενός τέτοιου δημοψηφίσματος θα είχε σημαντικές πολιτικές, υλικοτεχνικές και σχετικές με την ασφάλεια δυσκολίες.

Γι’ αυτό θεωρεί ότι μια εκεχειρία 60 ημερών για την οργάνωση και τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας «είναι το ελάχιστο».

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε στο Axios ότι οι Ρώσοι κατανοούν την ανάγκη για εκεχειρία αν ο Ζελένσκι προκηρύξει δημοψήφισμα, αλλά επιθυμούν ένα συντομότερο χρονοδιάγραμμα.

Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι δεν είναι ακόμη σαφές για τον ίδιο εάν η Ρωσία είναι διατεθειμένη να συμφωνήσει με το σχέδιο του Τραμπ.

«Έχω κάποιες πληροφορίες… Αλλά αυτή τη στιγμή θέλω να πιστεύω μόνο τα λόγια των ηγετών», είπε.

Ο Ζελένσκι μίλησε τηλεφωνικά με το Axios δύο ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι οι περισσότερες πτυχές των διμερών συμφωνιών μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας έχουν πλέον καθοριστεί και έχουν κωδικοποιηθεί σε πέντε έγγραφα, αν και ενδέχεται να προστεθεί ένα έκτο.

Για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε: «Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι με αυτά τα έγγραφα», αν και υπάρχουν ορισμένα «τεχνικά ζητήματα» που πρέπει να συζητηθούν περαιτέρω.

Το ένα είναι η διάρκεια της συμφωνίας.

Οι ΗΠΑ έχουν προτείνει μια 15ετή συμφωνία που θα μπορεί να ανανεωθεί.

«Νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερα από 15 χρόνια», δήλωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι θα το θεωρούσε «μεγάλη επιτυχία» αν ο Τραμπ συμφωνούσε με αυτό κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους.

Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ουκρανία θα υποβάλουν τις εγγυήσεις ασφάλειας στα κοινοβούλιά τους για επικύρωση, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Ζελένσκι επαίνεσε τους απεσταλμένους του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και τη δική του ομάδα, με επικεφαλής τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας, Ρουστέμ Ουμέροφ, για το έργο τους.

Για το εδαφικό ζήτημα

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα ήθελε να διαπραγματευτεί μια καλύτερη θέση σχετικά με το εδαφικό ζήτημα.

Ωστόσο, εάν το σχέδιο απαιτεί μια «πολύ δύσκολη» απόφαση σχετικά με αυτό το ζήτημα, πιστεύει ότι η καλύτερη λύση θα είναι να υποβληθεί ολόκληρο το σχέδιο των 20 σημείων σε δημοψήφισμα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος συνέκρινε μια τέτοια ψηφοφορία με το δημοψήφισμα για το Brexit στο Ηνωμένο Βασίλειο — με δυναμικές εκστρατείες και από τις δύο πλευρές για ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα — μόνο που αυτό θα γίνει σε πολύ πιο στενά χρονικά πλαίσια και σε μια χώρα που μαστίζεται από τον πόλεμο.

Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ ήταν έτοιμοι να επισκεφθούν την Ουκρανία για να παρουσιάσουν τα οφέλη της συμφωνίας.

Πρότεινε ότι ίσως ο ίδιος ο Τραμπ θα έπρεπε να επισκεφτεί τη χώρα για να παρουσιάσει τα πλεονεκτήματα της συμφωνίας.

Προϋπόθεση η εκεχειρία

Ωστόσο, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι αν η εκστρατεία αυτή πραγματοποιηθεί εν μέσω των συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων, θα έχει άσχημη κατάληξη.

Παρά τις συζητήσεις για εγγυήσεις ασφάλειας και οικονομικά οφέλη, «ο λαός θα δει τους πυραύλους».

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε επανειλημμένα την ανάγκη για μια εκεχειρία που θα είναι πραγματικά σταθερή και θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο μήνες.

Εάν οι πολίτες δεν προσέλθουν στις κάλπες λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να θεωρηθεί άκυρο, δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Είναι προτιμότερο να μη διεξαχθεί δημοψήφισμα παρά να διεξαχθεί ένα δημοψήφισμα στο οποίο οι πολίτες δεν έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν και να ψηφίσουν», υποστήριξε.

Οι συναντήσεις που ακολουθούν

Ο Ζελένσκι, ο Τραμπ και μια ομάδα Ευρωπαίων ηγετών αναμένεται να πραγματοποιήσουν τηλεδιάσκεψη το Σάββατο για να ενημερωθούν όλοι για τις συνομιλίες, δήλωσε Ουκρανός αξιωματούχος.

Ο Ουκρανός είπε ότι ελπίζει ότι αυτός και ο Τραμπ θα μπορέσουν επίσης να «συνδεθούν με τους Ευρωπαίους» κατά τη συνάντησή τους την Κυριακή.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο στόχος της συνάντησης της Κυριακής με τον Τραμπ είναι να αξιοποιηθούν όλες οι πρόοδοι που έχουν επιτύχει οι ομάδες τους για να καθοριστεί ένα πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου — συμπεριλαμβανομένου του «χρονοδιαγράμματος».

«Νομίζω ότι τώρα βρισκόμαστε στο επόμενο επίπεδο και γι’ αυτό πρέπει να διαπραγματευτούμε με τους προέδρους», είπε.

«Θέλουμε να το ολοκληρώσουμε το συντομότερο δυνατό. Γι’ αυτό βασίζομαι σε αυτή τη συνάντηση», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι τόνισε επίσης την ανθεκτικότητα του ουκρανικού λαού, ο οποίος γιορτάζει τα Χριστούγεννα σε περίοδο πολέμου.

«Οι άνθρωποι στο μέτωπο υπερασπίζονται τη χώρα και ταυτόχρονα έχουν λίγο χρόνο για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα», σημείωσε.