Το εδαφικό στο επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ με Ζελένσκι – Ο Πούτιν παρακολουθεί και σφυροκοπά την Ουκρανία 
Κόσμος 27 Δεκεμβρίου 2025 | 10:44

Το εδαφικό στο επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ με Ζελένσκι – Ο Πούτιν παρακολουθεί και σφυροκοπά την Ουκρανία 

Ο Ζελένσκι σκοπεύει να συζητήσει με τον Τραμπ το εδαφικό και τις εγγυήσεις ασφαλείας - Οι δύο ηγέτες σήμερα θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία, στην οποία θα συμμετάσχουν η φον ντερ Λάιεν και Ευρωπαίοι ηγέτες

Σύνταξη
Spotlight

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του  Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό της σχεδόν τετραετούς ρωσικής εισβολής, αν και οι τελευταίες δηλώσεις από τη Μόσχα δημιουργούν αμφιβολίες για το πόσο κοντά βρίσκεται πραγματικά η τελική συμφωνία. Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 3 μ.μ. τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας),  στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα του Τραμπ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ότι θα συζητήσει ευαίσθητα θέματα με τον Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του μέλλοντος της περιοχής Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία και του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια.

Τραμπ και  Ζελένσκι θα έχουν σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία, στην οποία θα συμμετάσχει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες

Εν μέσω συνεχιζόμενων σφοδρών μαχών, το εδαφικό παραμένει το κύριο διπλωματικό εμπόδιο. Ένα σχέδιο 20 σημείων που ετοίμασαν οι ΗΠΑ στην προσπάθεια να επιτύχουν ειρηνευτική συμφωνία έχει συμπληρωθεί κατά 90%, δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους στο Κίεβο.

Είπε πως μια συμφωνία για εγγυήσεις ασφαλείας ανάμεσα στην Ουκρανία και τις ΗΠΑ είναι σχεδόν έτοιμη — ένα σημαντικό στοιχείο αφότου οι εγγυήσεις στα προηγούμενα χρόνια μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης αποδείχθηκαν άχρηστες.

«Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από το Νέο Έτος», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ουκρανία – Τραμπ: Ο Ζελένσκι δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ

Ο Τραμπ πάντως ξεκαθάρισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από τη διαδικασία.

«(Ο Ζελένσκι) Δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ», δήλωσε ο Τραμπ στο Politico. «Επομένως, θα δούμε τι έχει».

Πριν από τη συνάντηση, ο Τραμπ και ο Ζελένσκι θα έχουν σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία, στην οποία θα συμμετάσχει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Ο Ζελένσκι είπε στον αμερικανικό ενημερωτικό ιστότοπο Axios ότι οι ΗΠΑ προσέφεραν 15ετή συμφωνία σχετικά με εγγυήσεις ασφαλείας, η οποία θα μπορούσε να ανανεωθεί, όμως το Κίεβο θέλει μια πιο μακρά συμφωνία με νομικά δεσμευτικούς όρους προκειμένου να προστατευθεί απέναντι σε μια νέα ρωσική επίθεση.

Ο Τραμπ είπε ότι πιστεύει πως η αυριανή συνάντηση θα πάει καλά. Είπε επίσης ότι περιμένει να μιλήσει με τον Πούτιν «σύντομα, όσο θέλω».

Εκτός από το εδαφικό, ένα κρίσιμο σημείο είναι ο έλεγχος του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου της Ευρώπης, τον οποίο κατέλαβε η Ρωσία κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου.

Συμβιβασμοί και αγκάθια

Η Μόσχα απαιτεί η Ουκρανία να αποσυρθεί από περιοχές της ανατολικής περιφέρειας Ντονέτσκ τις οποίες οι ρωσικές δυνάμεις απέτυχαν να καταλάβουν στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν όλο το Ντονμπάς, το οποίο περιλαμβάνει επίσης την περιφέρεια Λουχάνσκ.

Το Κίεβο θέλει οι μάχες να σταματήσουν στις γραμμές που ισχύουν σήμερα.

Βάσει ενός συμβιβασμού που πρότειναν οι ΗΠΑ, μια ελεύθερη οικονομική ζώνη θα εγκαθιδρυθεί αν η Ουκρανία εγκαταλείψει τμήματα της περιφέρειας Ντονέτσκ, αν και οι λεπτομέρειες πρέπει ακόμη να τύχουν επεξεργασίας.

Σύμφωνα με το Axios, ο Ζελένσκι είπε πως αν δεν μπορέσει να ωθήσει τις ΗΠΑ να υποστηρίξουν την «ισχυρή» θέση της Ουκρανίας στο εδαφικό, είναι πρόθυμος να θέσει το σχέδιο 20 σημείων σε δημοψήφισμα — υπό την προϋπόθεση ότι η Ρωσία θα συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός 60 ημερών ώστε η Ουκρανία να μπορέσει να οργανώσει και να διεξαγάγει το δημοψήφισμα.

Είπε ότι θέλει να ασκηθεί περισσότερη πίεση στη Ρωσία.

Κλειστά κρατά τα χαρτιά του ο Πούτιν

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε πως η εκδοχή του Κιέβου για το σχέδιο 20 σημείων διαφέρει από αυτό που συζητάει η Ρωσία με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax-Russia.

Εξέφρασε ωστόσο αισιοδοξία ότι τα θέματα έχουν φθάσε σε «σημείο καμπής» στην προσπάθεια εξεύρεσης μιας διευθέτησης.

Ο σύμβουλος του Πούτιν για την εξωτερική πολιτική, ο Γιούρι Ουσάκοφ, μίλησε με μέλη της κυβέρνησης Τραμπ αφότου η Μόσχα έλαβε τις προτάσεις των ΗΠΑ για μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία, δήλωσε το Κρεμλίνο την Παρασκευή. Δεν αποκάλυψε πώς βλέπει η Μόσχα τα έγγραφα.

Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία

Η Ρωσία πάντως, σήμερα – μία μέρα πριν τη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι-  επιτέθηκε στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones). Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο καθώς ενεργοποιούνταν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας και ο στρατός ανέφερε στην εφαρμογή Telegram πως αναπτύχθηκαν πύραυλοι. Η Πολεμική Αεροπορία δήλωσε πως ρωσικά drones στοχοποιούσαν την πρωτεύουσα και περιοχές στο βορειοανατολικό και νότιο τμήμα της χώρας.

Η επίθεση συνεχιζόταν στις 8.00 π.μ. και ο συναγερμός για αεροπορική επιδρομή παρέμενε σε ισχύ στην πρωτεύουσα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το Ρόιτερς. Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, δήλωσαν οι αρχές του Κιέβου.

Τα ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν το προσωρινό κλείσιμο των αεροδρομίων Ζέσουφ και Λούμπλιν, στη δυτική Ουκρανία, μετά την απογείωση μαχητικών από την πολωνική Πολεμική Αεροπορία, σύμφωνα με ανάρτηση της πολωνικής Υπηρεσίας Αεροπλοΐας.

Η Ρωσία δεν έχει κάνει προσώρας σχόλιο για τις επιθέσεις.

Το βράδυ της Πέμπτης, η Ρωσία έπληξε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας και ενέτεινε τις επιθέσεις στη νότια περιφέρεια της Οδησσού, όπου βρίσκονται τα κυριότερα λιμάνια της Ουκρανίας, δήλωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Business
Μόδα: Τα deals της αγοράς που άφησαν το στίγμα τους το 2025

Μόδα: Τα deals της αγοράς που άφησαν το στίγμα τους το 2025

World
UBS: Μια δομική αλλαγή φέρνουν οι «έξυπνοι μετρητές» ρεύματος στον πληθωρισμό

UBS: Μια δομική αλλαγή φέρνουν οι «έξυπνοι μετρητές» ρεύματος στον πληθωρισμό

inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Η Πολωνία έκλεισε προσωρινά δύο αεροδρόμια λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία
Κόσμος 27.12.25

Η Πολωνία έκλεισε προσωρινά δύο αεροδρόμια λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία

Ταυτόχρονα η Πολωνία απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη ενώ αντιαεροπορικά συστήματα και αναγνωριστικά συστήματα ραντάρ από το έδαφος τέθηκαν σε κατάσταση ετοιμότητας.

Σύνταξη
Πώς διαμόρφωσε ο Τραμπ το 2025 – Ο ανταποκριτής που μπήκε στον Λευκό Οίκο απαντά
Ένας έτος Τραμπ 27.12.25

Πώς διαμόρφωσε ο Τραμπ το 2025 – Ο ανταποκριτής που μπήκε στον Λευκό Οίκο απαντά

Τι είναι αυτό που αιφνιδίασε έναν από τους πλέον έμπειρους ανταποκριτές στον Λευκό Οίκο, όσον αφορά την πρώτη χρονιά της δεύτερης θητείας Ντόναλντ Τραμπ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νιγηρία: Ο Τραμπ είχε αναβάλει την επίθεση για να δώσει «ένα χριστουγεννιάτικο δώρο» στους τζιχαντιστές
«Δεν το περίμεναν» 27.12.25

Ο Τραμπ είχε αναβάλει την επίθεση στη Νιγηρία για... «ένα χριστουγεννιάτικο δώρο»

Τα πλήγματα στη Νιγηρία επρόκειτο να πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, αλλά ο Τραμπ είπε «ας τους δώσουμε ένα χριστουγεννιάτικο δώρο» και η επιχείρηση αναβλήθηκε για την επομένη.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Σφυρηλατήθηκαν «δεσμοί αίματος» με τη Ρωσία, λέει ο Κιμ σε ευχετήριο μήνυμά του στον Πούτιν
Βόρεια Κορέα 27.12.25

Σφυρηλατήθηκαν «δεσμοί αίματος» με τη Ρωσία, λέει ο Κιμ

Το 2025 ήταν μια «πραγματικά σημαντική χρονιά» στη συμμαχία μεταξύ Πιονγιάνγκ και Μόσχας, η οποία σφυρηλατήθηκε από «δεσμούς αίματος», αναφέρει ο Κιμ Γιονγκ Ουν σε ευχετήριο μήνυμά του στον Πούτιν.

Σύνταξη
Νιγηρία: Με πυραύλους από drones MQ-9 Reaper οι επιδρομές των ΗΠΑ εναντίον των τζιχαντιστών
Θανατηφόρες επιθέσεις 27.12.25

Πώς χτύπησαν οι ΗΠΑ τους τζιχαντιστές στη Νιγηρία

Οι επιδρομές των ΗΠΑ εναντίον των τζιχαντιστών στη Νιγηρία εξαπολύθηκαν ύστερα από «εκτεταμένη συλλογή πληροφοριών, επιχειρησιακό σχεδιασμό και αναγνώριση», με τη συνδρομή της αφρικανικής χώρας.

Σύνταξη
Σομαλιλάνδη: «Επικίνδυνο προηγούμενο» η αναγνώρισή της από το Ισραήλ, προειδοποιεί η Αφρικανική Ενωση
«Επικίνδυνο προηγούμενο» 27.12.25

Η Αφρικανική Ενωση απορρίπτει «οποιαδήποτε αναγνώριση της Σομαλιλάνδης»

«Επικίνδυνο προηγούμενο», χαρακτηρίζει η Αφρικανική Ενωση την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ, ενέργεια που «απειλεί να δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο».

Σύνταξη
Υεμένη: Εκκληση από ΗΠΑ για αυτοσυγκράτηση – Απέφυγαν να πάρουν θέση
Δεν παίρνουν θέση 27.12.25

Εκκληση από ΗΠΑ για αυτοσυγκράτηση στην Υεμένη

Οι ΗΠΑ απέφυγαν να πάρουν θέση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και ΗΑΕ για τις εχθροπραξίες στην Υεμένη, και περιορίστηκαν να απευθύνουν έκκληση για αυτοσυγκράτηση στις αντιμαχόμενες πλευρές.

Σύνταξη
Υεμένη: Η κυβέρνηση ζήτησε παρέμβαση της Σαουδικής Αραβίας ενάντια στους αυτονομιστές – Τύμπανα πολέμου
Κλιμάκωση 26.12.25

Τύμπανα πολέμου στην Υεμένη: Η κυβέρνηση ζήτησε παρέμβαση της Σαουδικής Αραβίας ενάντια στους αυτονομιστές

Η κυβέρνηση στην Υεμένη επιχειρεί να καταστείλει, με τη βοήθεια της Σαουδικής Αραβίας, τους αυτονομιστές αντάρτες που υποστηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Σύνταξη
Τραμπ: Ο Ζελένσκι δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ
Κόσμος 26.12.25

Τραμπ: Ο Ζελένσκι δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ

Ο Ζελένσκι σκοπεύει να συζητήσει το εδαφικό, το βασικό αγκάθι στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με την Ρωσία, στη συνάντηση που θα έχει με τον Τραμπ στη Φλόριντα το Σαββατοκύριακο

Σύνταξη
Ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη – Οι καύσωνες και οι πλημμύρες που σημάδεψαν το 2025
Χρονολόγιο των καταστροφών 27.12.25

Ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη – Οι καύσωνες και οι πλημμύρες που σημάδεψαν το 2025

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες στην Ευρώπη έχουν προκαλέσει χιλιάδες θανάτους και έχουν κλονίσει την οικονομία. Θα είναι αυτή η ζοφερή κληρονομιά του 2025;

Σύνταξη
Απαγορεύσεις, AI slop και chatbots που δοξάζουν τον Χίτλερ: Τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στα social media φέτος
Τεχνολογία 27.12.25

Απαγορεύσεις, AI slop και chatbots που δοξάζουν τον Χίτλερ: Τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στα social media φέτος

Μαζί με μια πληθώρα τάσεων, όρων και περιεχομένου που «σαπίζει το μυαλό», το 2025 είδε τα social media να αντιμετωπίζουν νόμους περί ηλικιακών περιορισμών, περιεχόμενο AI και μία αυξανόμενη δυσπιστία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ελένη Παπαδοπούλου: Τα χρέη και η διαμάχη για το ακίνητο – Πώς έφτασαν οι Αρχές στη σύλληψη του γιου της
Το πόρισμα «κλειδί» 27.12.25

Τα χρέη και η διαμάχη για το ακίνητο - Πώς έφτασαν οι Αρχές στη σύλληψη του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου

Η ανατροπή ήρθε από το πόρισμα της Πυροσβεστικής που μιλούσε για ύπαρξη εύφλεκτου υγρού, ανάφλεξη με γυμνή φλόγα και πρόθεση εμπρησμού - Τι έλεγε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου μέχρι πρότινος

Σύνταξη
H φωτογραφία του 2025 της UNICEF – Ένα κορίτσι στο Αφγανιστάν μελετάει στο «Κρυφό Σχολειό»
Σύμβολο 27.12.25

H φωτογραφία του 2025 της UNICEF – Ένα κορίτσι στο Αφγανιστάν μελετάει στο «Κρυφό Σχολειό»

Η νικήτρια φωτογραφία της Χατζίρα από τη Γαλλίδα Elise Blanchard είναι ένα σύμβολο της ήσυχης αλλά ακλόνητης ανθεκτικότητας εκατομμυρίων Αφγανών κοριτσιών, στις οποίες έχει αρνηθεί η πρόσβαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Zelenskiy to Meet Trump in Florida for Ukraine Peace Talks
English edition 27.12.25

Zelenskiy to Meet Trump in Florida for Ukraine Peace Talks

The Ukrainian leader says key drafts on a peace framework and security guarantees are nearly complete, as territorial disputes and pressure on Russia top the agenda ahead of a potential breakthrough before the New Year

Σύνταξη
Προετοιμάζουν κλιμάκωση οι αγρότες: Συμβολικοί αποκλεισμοί μέχρι την Τρίτη – Στα Μάλγαρα κλείνει το ρεύμα προς Αθήνα
Agro-in 27.12.25

Προετοιμάζουν κλιμάκωση οι αγρότες: Συμβολικοί αποκλεισμοί μέχρι την Τρίτη – Στα Μάλγαρα κλείνει το ρεύμα προς Αθήνα

«Συνεχίζουμε τον αγώνα. Περιμένουμε την κυβέρνηση να αφήσει όλα αυτά τα τεχνάσματα», δηλώνουν οι αγρότες που προετοιμάζουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους - Συνεχίζονται οι τοπικές συνελεύσεις, καθοριστική η σύσκεψη του μπλόκου της Νίκαιας σήμερα το μεσημέρι

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Φωκίδα: Αγκαλιασμένοι μέσα στο χιόνι εντοπίστηκαν οι ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια
Από χιονοστιβάδα 27.12.25

Αγκαλιασμένοι μέσα στο χιόνι εντοπίστηκαν οι ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες από τον εντοπισμό των τεσσάρων ορειβατών που χτυπήθηκαν από χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια - Η ανάσυρση των σορών θα ολοκληρωθεί όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες

Σύνταξη
Τζόλης – Καρέτσας έβαλαν στοίχημα on camera: «Αν χάσω θα σε κεράσω ελληνικό δείπνο» (vid)
Ποδόσφαιρο 27.12.25

Τζόλης – Καρέτσας έβαλαν στοίχημα on camera: «Αν χάσω θα σε κεράσω ελληνικό δείπνο» (vid)

Ο Χρήστος Τζόλης νίκησε τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στο τελευταίο τους ματς, με τους δύο Έλληνες διεθνείς μάλιστα να βάζουν στοίχημα για το ποιος θα έχει τις περισσότερες ασίστ στο τέλος της σεζόν.

Σύνταξη
ΚΕΠΕ: Μείωση 3,3% στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο του 2025
Οικονομικές Ειδήσεις 27.12.25

Πόσο μειώθηκε το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών - Τρίτη στη φτώχεια η Ελλάδα

Η ανισότητα παραμένει πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. και τα επίπεδα του (δια)μέσου εισοδήματος σε μονάδες αγοραστικής δύναμης βρίσκονται μεταξύ των χαμηλότερων στην ΕΕ

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Κλιματική κρίση: «Hot spot» η Μεσόγειος – Γιατί θερμαίνεται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο
Επιπτώσεις 27.12.25

«Hot spot» της κλιματικής κρίσης η Μεσόγειος - Γιατί θερμαίνεται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας εξηγεί τον λόγο που τα ακραία καιρικά φαινόμενα εμφανίζονται πλέον τόσο συχνά και «εκτός εποχής» - Πώς επηρεάζει η κλιματική κρίση την καθημερινότητα

Σύνταξη
