Ουκρανία: Χωρίς θέρμανση το 1/3 του Κιέβου μετά τις ρωσικές επιθέσεις – 320.000 νοικοκυριά δεν έχουν ρεύμα

Σχεδόν το ένα τρίτο του Κιέβου στην Ουκρανία, έχει μείνει χωρίς θέρμανση έπειτα από τη μεγάλη επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας.

Συνολικά περισσότερα από 2.600 κτίρια κατοικιών, 187 παιδικοί σταθμοί και 138 σχολεία στο Κίεβο έχουν μείνει χωρίς θέρμανση όπως δήλωσαν σήμερα οι υπηρεσίες της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Η θερμοκρασία στο Κίεβο ήταν γύρω στο μηδέν σήμερα το πρωί.

Οι αρχές στην περιοχή του Κιέβου, που περιβάλλει την πρωτεύουσα αλλά δεν την περιλαμβάνει, ανέφεραν πως μετά την επίθεση έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε 320.000 νοικοκυριά.

Images of Kiev going black after the overwhelming retaliation by the Russian army.🇷🇺🚀 pic.twitter.com/1WWt8y3wnx — Aleksey Berezutski 🇷🇺🎖 (@aleksbrz11) December 27, 2025

Το κύμα των ρωσικών αεροπορικών επιδρομών διήρκεσε αρκετές ώρες με αρκετές δυνατές εκρήξεις να ακούγονται σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP στο Κίεβο.

Από τις ρωσικές επιθέσεις σκοτώθηκε μια 47χρονη γυναίκα, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης του Κιέβου, Μικόλα Καλάσνικ. «Υπάρχουν ήδη 19 άτομα που επηρεάστηκαν στην πρωτεύουσα. Έντεκα άτομα έχουν νοσηλευτεί», δήλωσε ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο.

Ζελένσκι: Οι Ρώσοι δεν θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της Ουκρανίας με σχεδόν 500 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 40 πυραύλους στη διάρκεια της νύχτας, θέτοντας στο στόχαστρο ενεργειακές και μη στρατιωτικές υποδομές, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Αν η Ρωσία μετατρέπει ακόμη και την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σε ώρα για κατεστραμμένα σπίτια και καμένα διαμερίσματα, κατεστραμμένα ενεργειακά εργοστάσια, τότε αυτή η άρρωστη δραστηριότητα μπορεί να λάβει απάντηση μόνο με πραγματικά ισχυρά μέτρα», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X, καλώντας τις ΗΠΑ και την Ευρώπη να πιέσουν τη Μόσχα πιο σκληρά.

Another Russian attack is still ongoing: since last night, there have been almost 500 drones – a large number of “shaheds” – as well as 40 missiles, including Kinzhals. The primary target is Kyiv – energy facilities and civilian infrastructure. Regrettably, there have been hits,… pic.twitter.com/OxBntAUgla — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 27, 2025



Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις αυτές πριν από την αναχώρησή του για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Τραμπ. Οι Ρώσοι «δεν θέλουν να βάλουν τέλος στον πόλεμο και επιδιώκουν να αδράξουν κάθε ευκαιρία για να προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερα δεινά στην Ουκρανία και να αυξήσουν την πίεσή τους στους άλλους μέσω του κόσμου», είπε ο Ζελένσκι.

Στο ίδιο μήκος κύματος ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Άντριι Σιμπίχα, ανέφερε: «Η μοναδική απάντηση της Ρωσίας στις ειρηνευτικές προσπάθειες είναι στυγνές επιθέσεις χρησιμοποιώντας χιλιάδες drones και πυραύλους εναντίον του Κιέβου και άλλων πόλεων και περιοχών».